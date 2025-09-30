Enroque Corto

Ficha Limpia ampliada

Un concejal radical presentó un proyecto para ampliar el alcance de Ficha Limpia que en Córdoba es ordenanza desde este año.

Informante: En este caso, Sergio Piguillem va un poco más allá y, de algún modo, busca extender el alcance de esa normativa pero para las contrataciones del Estado.

Periodista: ¿Cómo sería?

I.: Alejar de la actividad del Estado, en lo que hace a sus relaciones con proveedores y contratistas, a quienes revistan antecedentes penales severos, como son los delitos contra la administración pública, la propiedad, la integridad sexual, entre otros.

P.: Entiendo.

I.: El radical consideró que está muy bien el avance Ficha Limpia para los políticos que pretendan presentarse como candidatos, pero falta la iniciativa que apunte a quienes lucran con el Estado desde un mal llamado sector privado. “Esta normativa se dirige contra esos males tan enquistados en nuestra realidad”, cerró.

Moreno, de corazón a corazón

El periodista se cruzó a su informante del Concejo, y después de asediarlo con preguntas por el Código de Convivencia, el Nuevo Marco Regulatorio del Transporte y varios temas más, dejó que la charla fluyera.

Informante: …Cambiando de tema, en la última sesión estuvo casi toda la comunidad médica de Córdoba en el recinto. Le diría que solamente faltó Pieckenstainer… Estuvieron los empresarios más prominentes del sector. Entre ellos, los socios y cofundadores del Cardiológico, José Sala y Carlos Baistrocchi. Y también el secretario de Salud de la Provincia y el de la Municipalidad…

Periodista: Y… ¿por qué?

I.: Lo usual. Va… no tan usual. Hubo un beneplácito, hasta ahí, todo normal… La cosa es que esta vez fue un beneplácito con una dedicatoria casi personal…

P.: Ajá… eso es nuevo… hasta el momento por lo menos se respetaba el disfraz de la institucionalidad…

I.: Ja, ja… No sea mal pensado. La cosa es que Moreno propuso un beneplácito al Instituto Cardiológico, pero no por azar… al mismo tiempo de poner el proyecto a votación, contó que hace apenas algunos meses estuvo internado allí, y de no ser por los profesionales que lo atendieron, ni la contaba. Y tuvo buena recepción, porque se votó y salió por unanimidad…

Díaz Gavier y el respaldo para Natalia de la Sota

Sin embargo, ayer desde el entorno de la diputada nacional y candidata a renovar su banca, Natalia de la Sota, difundieron un respaldo importante: el del exjuez federal, Jaime Díaz Gavier. El hombre que encabezó el tribunal de la sentencia en contra de los genocidas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez junto a otros represores.

Informante Delasotista: Tengo un material interesante…

Periodista: ¿De qué se trata?

ID: Una persona muy importante para Córdoba que decidió respaldar a Natalia.

P: Corte con el misterio y largue.

ID: El exjuez federal Díaz Gavier.

P: Epa.

ID: Sí, ameno encuentro. Y le digo más, muy crítico con (Juan) Schiaretti.

P: ¿Qué dijo?

ID: Le dijo a Natalia que tiene una posición corajuda y muy valiosa y que hizo saber que hay que optar por una posición “en contra de los dos grandes aparatos”. Por el mileísmo y el del cordobesismo. “Nos das esperanza Natalia”, le dijo.

P: Bien.

ID: Y que en el peronismo de Córdoba no se sintieron representados, además de haber sido muy crítico en contra de Schiaretti por aquel baile con Macri en la gestión de Cambiemos y por “como se golpeaban las caderas en un palco”.