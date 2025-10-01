Enroque Corto
Ficha Limpia ampliada | Moreno, de corazón a corazón | Díaz Gavier y el respaldo para Natalia de la Sota |
Después de las sesiones itinerantes en el interior de la provincia, los legisladores vuelven a sesionar en el recinto de la Unicameral. El clima electoral empieza a sentirse por la participación activa de los legisladores en la campaña.
Informante: Tome nota porque le conseguí los temas que se tratarán en el recinto mañana
Periodista: Espero que sea algo novedoso
Informante: Parece que va a ser un debate poco polémico, por lo que veo. Pero la tensión crece en medio del clima electoral. Hay proyectos de repudio a la medida nacional, de quitar las retenciones marcando un tope. Denuncian y repudian que solo se hayan visto beneficiadas algunas empresas.
Periodista: Bueno, era de imaginar. ¿Pero qué me dice del clima electoral?
Informante: Y si. Hay dos candidatos en carrera, Siciliano por el peronismo y Spaccesi por el Partido Libertario. Súmele al listado a Nostrala, otro jefe de bancada abocado 100% a lo electoral. Si bien no es candidato, se puso al hombro de campaña de La Libertad Avanza. Claramente el foco está puesto en otro lugar.
El que sigue a todo ritmo en la campaña de La Libertad Avanza es el senador nacional Luis Juez. Por esto, el informante llamó al periodista.
Informante Juecista: Volvimos tarde de Villa María anoche (por el lunes)…
Periodista: Me imaginé. Vi algunas fotos y publicaciones tarde en las redes.
IJ: Sí, Juez anduvo con todo. Buena onda con toda la lista, hay algunas fotos lindas con Bornoroni para que la gilada no hable de que hay distancia.
P: Bueno…
IJ: Muy generoso Luis con Gonzalo Roca, con Laura Soldano… en fin, con todos.
P: Me parece bien.
IJ: Y cómo será lo involucrado que viene Juez en la campaña, algo que en el diario en el que usted trabaja ya contaron, que el viernes se va a Punilla. Allá lo va esperar el amigo legislador provincial Walter Gispert para un recorrido por distintas localidades del departamento y un encuentro particular en Valle Hermoso donde gobierna un intendente juecista como Daniel Spadoni.
P: Con todo por lo que veo.
IJ: Sí, a full. Le digo, no vaya a ser cosa que… mejor no digo nada.
P: Mejor.
El candidato a diputado Ramón Mestre salió a diferenciarse de Milei y de Schiaretti.Informante: Mestre busca su andarivel. Ayer dijo que si entran más diputados de LLA "habrá menos Estado, peores jubilaciones; y menos recursos para discapacitados, universidades y hospitales como el Garrahan". En eso, muy parecido a Schiaretti en Provincias Unidas. Pero...
Alfil: Pero...
Informante: Si hay más diputados para Provincias Unidas es más de lo mismo, pero moderado, aseguró. Es decir que para el radical, hay diferencia de forma y no de fondo. Siempre es muy aristotélica la politica argentina.
Alfil: Ja, puede ser, las formas, el fondo, los matices. Yo le pido el voto para la UCR y listo.
Informante: Lo hizo. "Votemos a la fuerza que nunca dejó de estar del lado de la educación, de la salud, de la seguridad. Votemos a la fuerza que hace falta en Córdoba: la UCR", dijo.
Ficha Limpia ampliada | Moreno, de corazón a corazón | Díaz Gavier y el respaldo para Natalia de la Sota |
Chacón tuvo a Schiaretti en los festejos de Comercio | Cena liberal con invitado estrella | Voto joven, PPP y De la Sota | Fresneda, blanco de críticas
El jueves, ambos senadores votarán para sostener la ley Garrahan y el financiamiento universitario. El jefe del Frente Cívico le tiró una idea al jefe de Gabinete. Asuntos Constitucionales arde mañana martes.
Ficha Limpia ampliada | Moreno, de corazón a corazón | Díaz Gavier y el respaldo para Natalia de la Sota |
Grupos fundadores de LLA en Río Cuarto cuestionan la coordinación de la candidata a diputada y hacen correr la versión de una interna oficial del partido para después de las legislativas. Además, aseguran haber contactado al círculo de Santiago Caputo para pelearle el territorio al karinismo. El resultado de las urnas será clave.
El presidente y el exmandatario volvieron a hablar el fin de semana y algunos dialoguistas muestran optimismo con un gobierno de coalición después de octubre. En qué lugar de la danza de nombres entra el radical cordobés.
El gobernador relanzó el programa de empleo que lleva el sello delasotista. Pidió nacionalizarlo y dijo que es el mejor plan de entrenamiento laboral de Latinoamérica. Mensaje hacia la interna del PJ.