Enroque Corto

Los legisladores vuelven al recinto

Después de las sesiones itinerantes en el interior de la provincia, los legisladores vuelven a sesionar en el recinto de la Unicameral. El clima electoral empieza a sentirse por la participación activa de los legisladores en la campaña.

Informante: Tome nota porque le conseguí los temas que se tratarán en el recinto mañana

Periodista: Espero que sea algo novedoso

Informante: Parece que va a ser un debate poco polémico, por lo que veo. Pero la tensión crece en medio del clima electoral. Hay proyectos de repudio a la medida nacional, de quitar las retenciones marcando un tope. Denuncian y repudian que solo se hayan visto beneficiadas algunas empresas.

Periodista: Bueno, era de imaginar. ¿Pero qué me dice del clima electoral?

Informante: Y si. Hay dos candidatos en carrera, Siciliano por el peronismo y Spaccesi por el Partido Libertario. Súmele al listado a Nostrala, otro jefe de bancada abocado 100% a lo electoral. Si bien no es candidato, se puso al hombro de campaña de La Libertad Avanza. Claramente el foco está puesto en otro lugar.

Juez no le afloja a la campaña libertaria

El que sigue a todo ritmo en la campaña de La Libertad Avanza es el senador nacional Luis Juez. Por esto, el informante llamó al periodista.

Informante Juecista: Volvimos tarde de Villa María anoche (por el lunes)…

Periodista: Me imaginé. Vi algunas fotos y publicaciones tarde en las redes.

IJ: Sí, Juez anduvo con todo. Buena onda con toda la lista, hay algunas fotos lindas con Bornoroni para que la gilada no hable de que hay distancia.

P: Bueno…

IJ: Muy generoso Luis con Gonzalo Roca, con Laura Soldano… en fin, con todos.

P: Me parece bien.

IJ: Y cómo será lo involucrado que viene Juez en la campaña, algo que en el diario en el que usted trabaja ya contaron, que el viernes se va a Punilla. Allá lo va esperar el amigo legislador provincial Walter Gispert para un recorrido por distintas localidades del departamento y un encuentro particular en Valle Hermoso donde gobierna un intendente juecista como Daniel Spadoni.

P: Con todo por lo que veo.

IJ: Sí, a full. Le digo, no vaya a ser cosa que… mejor no digo nada.

P: Mejor.

Mestre, forma y fondo

El candidato a diputado Ramón Mestre salió a diferenciarse de Milei y de Schiaretti.Informante: Mestre busca su andarivel. Ayer dijo que si entran más diputados de LLA "habrá menos Estado, peores jubilaciones; y menos recursos para discapacitados, universidades y hospitales como el Garrahan". En eso, muy parecido a Schiaretti en Provincias Unidas. Pero...

Alfil: Pero...

Informante: Si hay más diputados para Provincias Unidas es más de lo mismo, pero moderado, aseguró. Es decir que para el radical, hay diferencia de forma y no de fondo. Siempre es muy aristotélica la politica argentina.

Alfil: Ja, puede ser, las formas, el fondo, los matices. Yo le pido el voto para la UCR y listo.

Informante: Lo hizo. "Votemos a la fuerza que nunca dejó de estar del lado de la educación, de la salud, de la seguridad. Votemos a la fuerza que hace falta en Córdoba: la UCR", dijo.