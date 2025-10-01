La Rural de Río Cuarto acusa recibo de los dichos de Milei

Por Gabriel Marclé

En la Sociedad Rural de Río Cuarto, las últimas declaraciones de Javier Milei sobre el fin de las retenciones cero, tras apenas 72 horas de vigencia, cayeron como un balde de agua fría. La entidad más importante del interior productivo cordobés venía evitando tensar la relación con el Gobierno nacional y alimentaba la esperanza que había generado la medida, pero las palabras del presidente en los últimos días abrieron charlas internas sobre un eventual endurecimiento de la crítica ruralista hacia la gestión libertaria.

Durante una entrevista en A24, Milei defendió la decisión señalando el salto en el precio de la soja, que pasó de 295 a 350 dólares por tonelada tras la implementación. Para el mandatario, esa variación probaba un beneficio concreto para los productores. Sin embargo, lo que más incomodó al sector fue que hablara de “operaciones políticas”, como si los reclamos expresados desde la semana pasada respondieran a un armado opositor. “Lo único que faltó es que nos diga kukas”, ironizó un productor de la ciudad ante este medio.

En la SRRC admiten que los intercambios se mantienen por canales informales y que, al menos por ahora, no se prevé otro comunicado. “No podemos andar de comunicado en comunicado, aunque ese es el ritmo al que nos somete este período”, confió un dirigente aludiendo a la campaña y a los vaivenes oficiales con las retenciones.

El último escrito, difundido el viernes, había dejado en claro la posición de la entidad sobre la fallida experiencia de retenciones cero. Allí, la Rural subrayó que la medida respondió más a la urgencia fiscal del Gobierno que a una verdadera intención de alivio impositivo. El mensaje, aunque institucional, transmitía la decepción de un sector que esperaba certezas y recibió, otra vez, una maniobra fugaz. La entidad insistió en la necesidad de previsibilidad a mediano y largo plazo: seis u ocho meses para la agricultura, tres años para la ganadería. Exactamente lo contrario de lo que ofreció Milei con su ensayo de 72 horas.

El comunicado también marcó otra diferencia: mientras unos pocos aprovecharon la jugada, la mayoría de los productores quedó afuera. “Los agricultores se llevan la parte de las adversidades mientras otros se quedan con los beneficios”, sintetizó la Rural, retomando un reclamo que conecta con la narrativa de injusticia tributaria vigente desde 2008. Claro, todo esto antes de que Milei minimizara el análisis: ayer, entre ruralistas hablaban de redoblar la apuesta y profundizar la crítica.

La lectura política es inevitable: que la Rural hable de “productores afuera” resuena en plena campaña. En la capital alterna, donde la política suele medirse en hectáreas y no en cuadras, saben que el malestar del agro no se disimula con discursos de libertad. El enojo crece en intendencias, cooperativas y asambleas, y amenaza con trasladarse a las urnas. Una foto muy distinta a la de la última Expo Rural, donde predominaban los mensajes de apoyo al presidente, antes del manotazo de retenciones cero.

En este escenario, el oficialismo cordobés también juega su propio partido. La bronca ruralista erosiona al Gobierno nacional, pero deja al cordobesismo con la necesidad de recomponer puentes. Todavía pesan las asperezas de la Expo, cuando Milei cotizaba alto y la entidad dejó afuera al ministro Sergio Busso del acto inaugural. Hoy, con un panorama diferente, el apoyo ruralista a Provincias Unidas está en plena negociación, y el campo se consolida como un actor clave en la puja electoral.