Enroque Corto Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







¿Nuevamente cerca de Bullrich?

El dirigente del PRO llegaba a la periodista para comentarle sobre la presencia del tribuno de cuentas, Manuel Betorz, en las actividades de Patricia Bullrich en Río Cuarto.

Dirigente PRO: No sé si vio a Betorz el martes.

Periodista: Creo que lo vi de lejos en la plaza, había mucha gente. ¿Qué pasó?

D PRO: Sabrá que ,después de esa actividad, hubo un almuerzo en el Paseo de la Ribera. Yo no fui pero me dicen por la cucaracha que Betorz estuvo en la misma mesa que Patricia.

P: ¿Y eso sería raro?

D PRO: Por el lugar que ocupa como funcionario local, no. Pero por sus últimos movimientos políticos, sí. A ver, todos sabemos que “el Manu” se inclinó por Horacio Rodríguez Larreta en las PASO y antes supo mostrarse cercano a Patricia. Siempre se habló de trabajar juntos para quien gane, todo suena muy lindo. Pero uno, que está en el día a día del partido, sabe que lo de esta semana fue una especie de “reaparición”. No se lo había visto tan activo en lo que va de la campaña y eso siempre da lugar a especulaciones.

P: ¿Cómo cuales?

D PRO: ¿Vio lo que pasó con Javier Pretto en Capital? Imagine si se replicara algo así en Río Cuarto, con un sector del PRO en alianza con el PJ provincial. A mí no me sorprendería. Incluso, hace un tiempito, Betorz pisó el palito cuando evitó criticar al llamosismo en materia de transparencia. Eso no cayó bien en el bloque opositor.

P: Entonces es una conjetura. Al menos por ahora.

D PRO:. Aún así, me dio la impresión de que buscó volver a mostrarse cerca de Patricia. Y esto generó algunos enojos de los que piensan que, hasta ahora, no le puso mucho el cuerpo a la campaña.

El polémico bono del “Minino”

El informante compartía con el periodista una ruidosa información que circuló entre dirigentes del PJ regional.

Informante: Le tengo un hecho muy curioso que sucedió en Holmberg. ¿Le interesa?

Periodista: Si no me dice qué es, no puedo asegurarle nada.

I: ¡Le cuento entonces! Tiene que ver con los tiempos que se viven, cuando los trabajadores piden mejoras salariales y bonos para subsistir frente al golpazo de la inflación. Resulta que el intendente (Miguel) “Minino” Negro dispuso dar un aumento inusual a los empleados municipales. Tan inusual que el Concejo Deliberante no quiso aprobárselo.

P: ¿Qué tenía de inusual?

I: Presentó el pedido para aplicar el bono de forma escalonada. Según él, era la forma de hacer el pago sin comprometer el presupuesto de recursos humanos. Si lo pagaba en una o dos cuotas iguales, corría riesgo el pago de aguinaldos a fin de año. Por eso se lo bocharon…

P: ¿Y en qué quedó la cosa?

I: Ahí es donde se pone realmente entretenido. Cuentan que “Minino” no se aguantó el “no” de los concejales y llamó al gremio municipal para pergeñar un "autoparo" para el jueves. Hubo comunicación del gremio ya en ese sentido, pero sin nombrar al intendente.

P: Me cuesta entender la maniobra y la veracidad de sus datos (risas).

I: Le aseguro que es así. Por si no lo puede interpretar, le cuento… este paro podría generar las condiciones para hacerlo ver a Negro como un intendente presionado y terminar como el héroe firmando un decreto el día después, otorgando el aumento que le negaron en el Concejo. ¿Entiende la jugada?

P: Todavía no ocurrió, así que veremos. Me sorprende que un intendente que hace 40 años está en el poder caiga en estas roscas.

I: A mí no. Es más, es lógico que sucedan situaciones así en un fin de ciclo que es muy doloroso para él. Si yo fuera Maximiliano Rossetto (intendente electo que asumirá en diciembre), estaría preocupado por lo que me dejan. Además de esto del bono, ya verá que ocurren cosas inéditas en Santa Catalina, como la incorporación a planta permanente a más de diez personas, algunas de las cuales nunca habrían sido vistas por la Municipalidad. No lo digo yo, lo dicen las malas lenguas (risas).

PAIS junta firmas por el transporte

El periodista cruzaba por el centro de la ciudad cuando se encontraba con un informante que le señalaba en dirección de Plaza Roca, donde se desarrollaba una junta de firmas.

Informante: ¿Va para la Plaza? Fíjese que cerca de la fuente de agua se está reuniendo mucha gente. Parece que el partido PAIS está haciendo una junta de firmas.

Periodista: No iba a pasar por ahí, pero ahora me da curiosidad. ¿Sabe por qué es la colecta?

I: Quieren que los vecinos se sumen con su firma a una iniciativa para cambiar el sistema de transporte de la ciudad. Plantean que hay un descontento generalizado, pero yo creo que se están adelantando a un clima pesado como el que se viene para fin de año. Por lo que vi, ya tenían varias firmas.

P: ¿Y esto después se presenta al Legislativo?

I: Supongo que sí, pero no creo que llegue muy lejos. Hay que ver de dónde viene. No se olvide que los que juntan firmas son la gente de Yvon Tesio, que quieren competir en 2024. Es un pasito más en la campaña, obviamente. De todas maneras, por lo menos alguien está hablando del tema transporte. Los de Juntos por Río Cuarto, que siempre andaban a los gritos, ahora están en silencio.

P: Debe ser que están concentrados en la interna. Votan el 17 de septiembre.

I: Ya sé. Solo digo que me llama la atención… si es que me entiende.

Intimidaciones antes de las urnas

La periodista se contactaba con el informante de Laboulaye, quien le comentó sobre presuntas intimidaciones a integrantes de la lista del candidato a intendente, Lucas Panelo. El dirigente competirá en las elecciones por fuera de la estructura del PJ provincial.

Periodista: ¿Cómo viene esa campaña? En un abrir y cerrar de ojos, ya van están votando intendente.

Informante: Quisiera decirle que todo marcha de diez, pero no. Hay mucho enojo por algunas acciones. Intimidaciones, para ser más concreto.

P: ¿A quién intimidaron?

I: A algunos miembros de la lista que encabeza Lucas Panelo de “Estamos Haciendo Laboulaye”. Hay mucha bronca porque dicen que en algunos casos se estaría jugando con el laburo de la gente. Ya se imaginará: dar de baja contratos, recesión de monotributos, trasladar empleados de un lugar a otro. De eso se habla.

P: ¿Y de qué sector viene todo eso?

I: Basta con preguntarse qué expresión política se vería “afectada” en este escenario, ¿no? Hablamos de un peronismo que irá dividido, así que usted saque sus conclusiones. Ojalá haya quedado solo en comentarios pero es gravísimo. Espero que nada de eso se concrete. A 40 años de la restauración de la Democracia, sería una vergüenza. Después algunos dirigentes no entienden el voto de la gente o se muestran sorprendidos cuando el pueblo no los acompaña. Pero siguen con prácticas como éstas y sumergidos en su mundillo.