Enroque corto

Schiaretti a zona productiva



Juan Schiaretti a full con la campaña en Córdoba para Provincias Unidas.

Informante: La semana que viene le toca Marcos Juárez, departamento homónimo, y Bell Ville, departamento Unión.

Alfil: Dos departamentos que son de mucho volumen productivo, con mucha densidad en lo relativo a agroindustria, soja y demases.

Informante: Así es, imagine todo lo que va poder decir con discurso nacional. Retenciones, plan productivo, federalismo, de todo. Se junta con empresarios y productores, entre otros.

Judiciales en alerta

El informante judicial llamó al periodista, visiblemente molesto, para contarle algunas cosas.

Periodista: Amigo, hace varias semanas no sabía de usted, ¿a qué debo el gusto?

Informante Judicial: (Refunfuñando) Mire, lo llamo para contarle que las cosas no marchan bien con el Ministerio Público de la Defensa.

P.: ¿Por?

I.J.: Mire, desde “La Judicial”, el espacio que estamos armando para disputar el AGEPJ, hemos salido a expresar nuestra profunda preocupación por la forma en que se está utilizando la creación del Ministerio Público de la Defensa... Lo que en su momento celebramos como un avance institucional, hoy se transforma en un ámbito utilizado para repartir cargos como favores políticos, dejando de lado las reglas de ascenso, promoción y concursos fijadas por el propio TSJ.

P.: Veo que lo tiene a mal traer el asunto…

I.J.: Y, no es para menos… el sistema de concursos, instaurado hace ya 28 años, ha sido reconocido como un pilar para garantizar la igualdad de oportunidades, la transparencia y la idoneidad en el acceso y promoción a cargos judiciales. Es un mecanismo que asegura que quienes ocupan funciones dentro del Poder Judicial lo hagan por mérito, formación y capacidad, y no por vínculos personales o partidarios.

P.: Ajá…

I.J.: Sin embargo, hoy asistimos a nombramientos a cargos internos y exclusivos para empleados del Poder Judicial y ascensos en el escalafón de empleados que lesionan gravemente estos principios, atentando contra la transparencia, la accesibilidad, el control de la idoneidad y la igualdad de oportunidades, debilitando la confianza de los trabajadores judiciales y de la ciudadanía en la imparcialidad de las instituciones.

La necesaria aclaración de Puricelli en San Francisco

Las recorridas de los candidatos por el departamento San Justo trajo mucha repercusión esta semana. Particularmente el rol del radical Marco Puricelli que estuvo con dos candidatos, ¡pero de distintas listas!

Informante San Francisco: Me imagino que le llegaron los comentarios acerca de Puricelli.

Periodista: A ver… ¿cuáles?

ISF: Que estuvo primero con Mestre y luego con Aurelio García Elorrio en una recorrida. Y eso, en medio de todos los rumores sobre los deloredistas haciendo campaña por lo bajo para la lista de Encuentro Vecinal causó incomodidad.

P: Me imagino.

ISF: En realidad le cuento cómo viene la mano. A la actividad de García Elorrio estaban invitados varios dirigentes de todo el arco político y Marco fue porque él piensa en su proyección de cara al 2027. Él se quiere anotar en la sucesión del ‘Peta’ Bernarte.

P: Claro.

ISF: Por eso decidió ir. Pero ojo, Puricelli tiene la camiseta puesta de la candidatura de Mestre este año y va a respaldar esa lista en las elecciones de octubre. Le mando un abrazo.

La Fundación Impulsa Argentina avanza en la articulación público privado

Impulsa Argentina lanza un ciclo que busca articular al sector público y privado. Para este sábado presentará un ciclo de charlas potente, con miradas que inspiran, organizado por Martín Giesenow.

Periodista: ¿Qué es ese encuentro del sábado en el Museo de la Industria?

Informante: Es el lanzamiento de “Impulsa 2025: Diálogos que suman”, de la Fundación Impulsa Argentina. Arranca a las 10 de la mañana, con entrada libre.

Periodista: ¿Y quiénes se sientan en la mesa?

I: Martín Teicher, CEO de Elyon; José Luis Acevedo, de Grupo Canter; y Nicolás Mendizábal, de Justicialistas. Empresarios 100% cordobeses. Me dicen que este martes sumarán más nombres.

P: Bastante variado el panel.

I: Ese es el espíritu. Martín Giesenow, presidente de la fundación, plantea que “abrir espacios de diálogo entre lo público y lo privado no es opcional, sino una necesidad”, para el desarrollo.

P: En los tiempos que corren, el diálogo, suma.