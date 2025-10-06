En Adelia María, Soldano buscó afianzar vínculo con el campo

Por Julieta Fernández



“Nos sorprendimos de lo que debería ser normal. Ante una necesidad extraordinaria, el gobierno volvió a recurrir al campo como siempre. El sector sigue siendo solidario y productivo”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina en el marco de la Expo Rural de Adelia María y lanzó una frase que apuntó a dar señales de unidad entre el sector y el Estado pero sin “jugársela” por el gobierno nacional: “Somos fanáticos de la Argentina, no de los partidos políticos y si queremos cumplir lo que el mundo nos demanda, tenemos que ser responsables y trabajar juntos para construir un país normal y previsible”.

Horas después, en el marco de la Expo Rural de Bahía Blanca, Pino manifestó al programa Mañanas de campo que “la decisión ha puesto de mal humor a mucha gente”. “Mucha gente se sintió golpeada y dolida porque no pudo aprovechar esa ventana mínima, que en definitiva fueron pocas horas”, dijo Pino en alusión a las 72 horas en las que rigió la medida de retenciones cero para granos y subproductos (ya que se alcanzó el tope de 7000 millones de dólares tres días después del anuncio).

A tres semanas de las urnas, la candidata a diputada por La Libertad Avanza y referente del partido en Río Cuarto, Laura Soldano, participó de la Expo Rural de Adelia María. La dirigente buscó mostrar cercanía al sector luego de la medida que, en la Capital Alterna, fue ampliamente rechazada (incluso antes de que el Gobierno Nacional alcanzara el tope previsto). La Sociedad Rural de Río Cuarto había manifestado que se trataba de una disposición “cortoplacista e inconsulta” y Patricio Kilmurray, prosecretario de Cartez, consideró que el gobierno había colocado en un lugar “netamente recaudatorio” a los productores.

“El campo cordobés crece como nunca. Para eso trabajamos”, dijo Soldano en sus redes sociales junto a varias imágenes de su paso por la muestra de Adelia María (entre las que se encuentra su foto junto a Pino). No es novedad que, en las últimas semanas, Soldano tuvo una agenda muy enfocada en el sector agroindustrial y fue una de las que más celebró la medida “express” de retenciones cero. “El presidente que más ha impulsado al agro. Bajó retenciones como nadie y ahora anuncia cero para granos y subproductos. Alivio total para Córdoba y el país entero, despidiendo el riesgo kuka y la incertidumbre”, había manifestado Soldano en aquel entonces.

“Este es el paso clave hacia la eliminación definitiva. El campo argentino rumbo a ser potencia global. No aflojemos, productores, ¿Listos para la siembra récord?”, dijo la candidata en sus redes sociales, horas después de que la Sociedad Rural y otras entidades rechazaran la medida cortoplacista (que hasta entonces prometía regir hasta el 31 de octubre). No obstante, también cabe resaltar que Soldano (al igual que Gonzalo Roca y otros candidatos libertarios), tuvo la oportunidad de dialogar en privado con las autoridades de la Rural de Río Cuarto. Aunque el vínculo parece haberse enfriado un poco, luego de la corta vigencia de las retenciones cero, sería prematuro suponer que las entidades del sur le dieron la espalda “del todo” a un gobierno al cual le han celebrado gran parte de su gestión económica.

En la Expo de Adelia María, se replicó algo similar a la última muestra de Río Cuarto, con discursos relativamente moderados y que apuntaron a dar señales de unidad. Sin embargo, la crítica dura a las retenciones estuvo presente en la voz de Javier Rotondo, vicepresidente de CRA: “Vamos a bregar por retenciones cero para todas las actividades. Hace 24 años que transferimos recursos a un Estado que utiliza de forma prebendaria el esfuerzo del campo. Creemos en un país republicano y productivo, sin corrupción ni privilegios”.