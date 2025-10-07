Enroque corto

Delasotistas contratacan

Llamó la atención dentro del espacio delasotista el contraste entre las versiones de bajo acompañamiento en el acto del departamento Colón que hicieron circular integrantes del oficialismo provincial y las fotos del evento que, aseguran en el búnker de Natalia de la Sota,muestran lo contrario.

Informante: Las fotos de las imágenes de las actividades reflejan más de un centenar de vecinos en encuentros en La Granja, un día sábado a las 15.30hs con 35 grados, en la recorrida por el departamento Colón.

Alfil: No se moleste, todo es campaña.

Informante: Sii, claro. Pero más allá de esto, lo que reflejan desde Defendamos Córdoba, que es el delasotismo, es lo auténtico de las expresiones de los asistentes, quienes asisten por voluntad propia y no solo reconocen a Natalia sino también su clara diferencia de posicionamiento en la Cámara de Diputados. Todos saben que ella es la única que no votó nada a Milei.

Juez acerca de “los ositos y las jugueterías”

El concejal Martín Juez, hijo del senador nacional y líder del Frente Cívico, estuvo en el streaming Contame Más que conduce el también edil, en este caso por el oficialismo, Diego Casado. Allí surgió una curiosa conversación que el informante le contó al periodista.

Informante: ¿Dígame que vio a Martín Juez hablar de los ositos de peluche y las jugueterías?

Periodista: ¿Qué? No sé de qué me habla…

I: Juez Jr. fue a lo de Casado y ahí el peronista, en su rol de periodista, le preguntó por los ositos de peluche y los dueños de las jugueterías. Casi haciendo una analogía entre quiénes son empleados y quiénes jefes en la política cordobesa.

P: Sí… lo sigo.

I: Y ahí el hijo de Juez dijo que el intendente Passerini “tuvo la oportunidad de ser el dueño de la juguetería, pero prefirió ser peluche. Osito. El dueño de la juguetería es Llaryora”.

P: Mmm…

I: Espero que le completo. Dijo también que “Llaryora compró ‘una juguetería’ que el anterior dueño vendió barata, a bajo precio para sacársela de encima”. Lo dejo y le mando un abrazo.

No eran chimentos, dijo Keegan

El candidato a diputado por Acción para el Cambio (APEC) consideró insuficiente la renuncia de José Luis Espert a la candidatura legislativa y ahora también a la presidencia de la comisión de Presupuesto.

Informante: Para Alfredo Keegan, la Cámara de Diputados debería tomar las medidas correspondientes por estar Espert inhabilitado moralmente.

Periodista: Eso es lo que se viene esta semana en el recinto…

I.: Para Keegan, también el Gobierno debería aclarar algunas cuestiones que resuenan gravísimas, cómo que el presidente Milei y Fred Machado tienen en común al abogado Francisco Oneto; o qué tienen para decir sobre las declaraciones de Gastón Alberdi, uno de los fundadores de La Libertad Avanza, que sostiene que Javier Milei le confesó que asesoraba a narcos. Tememos que Argentina se transforme en un narco estado.

P.: Eh…

I.: Es que es así. Por eso, el candidato de APEC insiste en recordarle a Milei que no es un emperador, que en nuestro país existe la división de poderes y no puede arrogarse funciones que competen al poder judicial.

Caeiro no cae

El periodista recibió el llamado de su informante judicial, que no estaba contento con lo que tenía para contar.

Periodista: Amigo, ¿a qué debo el gusto?

Informante Judicial: Estimado, me pidió que lo tuviera al tanto de las novedades judiciales, y eso estoy haciendo.

P.: A ver…

I.J.: ¿Supo cómo terminó la historia de Caeiro?

P.: ¿Estamos hablando del defensor oficial sospechado de repartir un examen entre sus allegadas para que ganaran los concursos?

I.J.: Del mismo. La conclusión de la Cámara fue que la figura que intentaba aplicarse, Violación de Secreto, no encajaba, y que por lo tanto la conducta de Caeiro, aunque reprochable, no constituye un delito.

P.: Ajá… ¿y usted cómo la ve?

I.J.: Mire, todavía tengo que ver bien la sentencia, pero le digo que cuando hay ganas de que una conducta encaje en un tipo penal, la suelen hacer encajar… El mensaje que deja todo esto es malo. Muy malo. Sobre todo porque quienes aceptaron la información que ofreció Caeiro quedan a resguardo… No se puede hacer trampa y salir indemne. En Tribunales hay gente que deja la vida para hacer carrera…