Enroque corto en Río Cuarto

Río Cuarto07 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
medico trucho

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El regreso del falso médico

El periodista dialogaba con su informante sobre uno de los hechos noticiosos más destacados de la semana.

Informante: Bueno, se vino la secuela de la historia que marcó a Río Cuarto durante la pandemia y que ahora vuelve a ser noticia. Ignacio Martín, “el falso médico del COE”, recuperó la libertad después de dos años y siete meses detenido.

Periodista: Sí, increíble cómo ese caso vuelve a circular, ¿no? 

I: Es que el tipo llegó a tener un rol clave en el COE local, firmaba certificados, recetaba, hasta autorizaba licencias de conducir… y todo sin título de médico. Ahora la Cámara del Crimen de Segunda Nominación de Córdoba entendió que ya cumplió una parte importante de su condena, y por eso le dieron la libertad condicional. Igual, sigue bajo condiciones que fijó la fiscalía.

P: Claro. No es libertad plena todavía. 

I: Según explicó el juez de ejecución penal, Gustavo Echenique, va a cumplir el tramo que le queda bajo el régimen de “cese de prisión”. En su momento lo habían condenado a siete años por usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y defraudación calificada. Pero falta la cuestión de los posibles homicidios. Eso está en el Tribunal Superior de Justicia.

P: Se ve que vinieron bien las disculpas públicas que pidió durante el juicio.

I: Puede ser, pero más allá de lo judicial, fue un caso que dejó mucha bronca y mucha pregunta flotando: ¿cómo puede ser que alguien se infiltre así en un sistema de salud en plena pandemia?

P: Sí, porque más allá del nombre de Ignacio Martín, lo que sigue en debate es la falla institucional. Por eso, me sorprende el timing…

I: Justo antes de las elecciones, de manera tal que se recuerden las responsabilidades de aquel momento. Ahora, el “falso médico” vuelve a caminar libre.


EMOS: La mira en la recaudación

La periodista recibía un mensaje del informante sobre la presencia de un integrante de la gestión municipal en una reunión del directorio del EMOS.

Informante: Parece que anduvo Matías Paloma por el ente.

Periodista: Cierto. Entiendo que iba a cumplir nuevas funciones en Economía, ¿no?

I: Si mal no entendí, está a cargo de lo que tiene que ver con las acciones para potenciar la recaudación. O por lo menos con ese objetivo se reunió con el directorio. Mejorar la recaudación, más en tiempos como estos, obviamente es importante. Pero justamente, ahí hay un arma de doble filo: si para la Muni está difícil la situación, para los vecinos todavía más. 

P: ¿Está hablando de posibles aumentos que puedan venir?

I: Para eso habrá que esperar al Presupuesto 2026 y no sé sinceramente qué va a pasar. No hay que descartarlo tampoco. Pero me refiero al tema de la cobrabilidad. Está muy bien instar al vecino a ser cumplidor y ponerse al día. Pero si se trata de recuperar ingresos para el EMOS, ¿qué pasa con los más de $150 millones que recibió Trasus? Hasta hace poco se supo que, en el ente, se implementó muy poco de los servicios que se contrataron. ¿Quién va a reclamar esa plata?

P: Decían que el presidente del EMOS estaba de acuerdo con revisar eso. Que no era solo algo de la oposición. 

I: Sí pero no se supo más nada. Quizás, si se busca mejorar la situación del ente, se debiera empezar por ahí, reclamando ese dinero a la firma de (Mario) Elettore.


Las 62O en la organización del 17O

La periodista dialogaba con el informante sindical sobre las próximas acciones que se vienen en el marco de la campaña electoral de Provincias Unidas y, en particular, para el 17 de Octubre.

Periodista: Vi que estuvo bastante convocado el acto del otro día, ¿qué se viene ahora?

Informante sindical: Creo que lo más fuerte va a ser el acto del 17 de Octubre en Capital. Seguro varios compañeros de Río Cuarto participen. Pero le chusmeo que, al menos en la reunión organizativa, solo estuvo convocado Fabio Oviedo, el titular del Sindicato de la Carne y secretario de Las 62 Organizaciones Peronistas en Río Cuarto.

Periodista: ¿Eso fue reciente?

I S: Ayer. Fue bastante cerrada la reunión y fue en la sede de Empleados de Comercio, con Pablo Chacón. Entiendo que el acto del 17 va a ser en Forja. La idea es que sea un acto que convoque a todo el movimiento obrero de Córdoba y hacer una demostración de fuerza en apoyo a Schiaretti. En esta reunión organizativa hubo muy pocos dirigentes y la gran mayoría de Capital. Oviedo fue el único de Río Cuarto.

ilustra-llaryora-autovia

Autovía: Inminente habilitación y la incertidumbre de la 2° etapa

Julieta Fernandez
Río Cuarto07 de octubre de 2025

En noviembre se habilitaría la primera etapa de la autovía Río Cuarto-Holmberg y daría paso a la habilitación del primer tramo de la Circunvalación, obra insignia del gobierno provincial. Incertidumbre por la segunda etapa de la autovía que, por ahora, no sería tenida en cuenta por parte de Nación. Además, el reclamo de legisladores por el estado de la RN 35.

WhatsApp Image 2025-10-06 at 16.53.16

El Concejo reconoció a un riocuartense que participa en la misión humanitaria en Gaza

Río Cuarto06 de octubre de 2025

El Concejo Deliberante se posicionó en relación al conflicto Israel-Palestina y manifestó su reconocimiento al ex legislador provincial y ciudadano riocuartense, Ezequiel Peressini, quien participa en la misión humanitaria organizada por Global Sumud Flotilla en ayuda a la población palestina de la Franja de Gaza. El Partido Libertario no acompañó la iniciativa.

FotoJet---2025-10-02T210951.272

PJ defendió la ampliación y la oposición cuestionó los “superpoderes”

Julieta Fernandez
Río Cuarto03 de octubre de 2025

En soledad, el oficialismo aprobó en primera lectura la ampliación presupuestaria para lo que resta del 2025. Por ahora, no se modificaron los artículos que le otorgan más facultades al secretario de Economía para reasignar presupuesto de distintos órganos municipales. Primero Río Cuarto votó en contra. El nazarismo y el Partido Libertario se abstuvieron.

Enroque Corto

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto06 de octubre de 2025

Schiaretti en la Bolsa de Comercio | Colón que me hiciste mal | ‘El Turco’ Jure respalda 100% la lista de Mestre | Juan, el rebelde | Charlas de sobremesa en La Calera

enroque-dellarossa

Pedro Dellarossa buscará recuperar Marcos Juárez

Carolina Biedermann
Provincial06 de octubre de 2025

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica dejaría su función en el gobierno de Llaryora para ser candidato a intendente en Marcos Juárez y recuperar el km 0. Este lunes Schiaretti desembarca en la ciudad para hacer campaña, frente a la intendenta local que mandó a votar a La Libertad Avanza.