Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El regreso del falso médico

El periodista dialogaba con su informante sobre uno de los hechos noticiosos más destacados de la semana.

Informante: Bueno, se vino la secuela de la historia que marcó a Río Cuarto durante la pandemia y que ahora vuelve a ser noticia. Ignacio Martín, “el falso médico del COE”, recuperó la libertad después de dos años y siete meses detenido.

Periodista: Sí, increíble cómo ese caso vuelve a circular, ¿no?

I: Es que el tipo llegó a tener un rol clave en el COE local, firmaba certificados, recetaba, hasta autorizaba licencias de conducir… y todo sin título de médico. Ahora la Cámara del Crimen de Segunda Nominación de Córdoba entendió que ya cumplió una parte importante de su condena, y por eso le dieron la libertad condicional. Igual, sigue bajo condiciones que fijó la fiscalía.

P: Claro. No es libertad plena todavía.

I: Según explicó el juez de ejecución penal, Gustavo Echenique, va a cumplir el tramo que le queda bajo el régimen de “cese de prisión”. En su momento lo habían condenado a siete años por usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y defraudación calificada. Pero falta la cuestión de los posibles homicidios. Eso está en el Tribunal Superior de Justicia.

P: Se ve que vinieron bien las disculpas públicas que pidió durante el juicio.

I: Puede ser, pero más allá de lo judicial, fue un caso que dejó mucha bronca y mucha pregunta flotando: ¿cómo puede ser que alguien se infiltre así en un sistema de salud en plena pandemia?

P: Sí, porque más allá del nombre de Ignacio Martín, lo que sigue en debate es la falla institucional. Por eso, me sorprende el timing…

I: Justo antes de las elecciones, de manera tal que se recuerden las responsabilidades de aquel momento. Ahora, el “falso médico” vuelve a caminar libre.



EMOS: La mira en la recaudación

La periodista recibía un mensaje del informante sobre la presencia de un integrante de la gestión municipal en una reunión del directorio del EMOS.

Informante: Parece que anduvo Matías Paloma por el ente.

Periodista: Cierto. Entiendo que iba a cumplir nuevas funciones en Economía, ¿no?

I: Si mal no entendí, está a cargo de lo que tiene que ver con las acciones para potenciar la recaudación. O por lo menos con ese objetivo se reunió con el directorio. Mejorar la recaudación, más en tiempos como estos, obviamente es importante. Pero justamente, ahí hay un arma de doble filo: si para la Muni está difícil la situación, para los vecinos todavía más.

P: ¿Está hablando de posibles aumentos que puedan venir?

I: Para eso habrá que esperar al Presupuesto 2026 y no sé sinceramente qué va a pasar. No hay que descartarlo tampoco. Pero me refiero al tema de la cobrabilidad. Está muy bien instar al vecino a ser cumplidor y ponerse al día. Pero si se trata de recuperar ingresos para el EMOS, ¿qué pasa con los más de $150 millones que recibió Trasus? Hasta hace poco se supo que, en el ente, se implementó muy poco de los servicios que se contrataron. ¿Quién va a reclamar esa plata?

P: Decían que el presidente del EMOS estaba de acuerdo con revisar eso. Que no era solo algo de la oposición.

I: Sí pero no se supo más nada. Quizás, si se busca mejorar la situación del ente, se debiera empezar por ahí, reclamando ese dinero a la firma de (Mario) Elettore.



Las 62O en la organización del 17O

La periodista dialogaba con el informante sindical sobre las próximas acciones que se vienen en el marco de la campaña electoral de Provincias Unidas y, en particular, para el 17 de Octubre.

Periodista: Vi que estuvo bastante convocado el acto del otro día, ¿qué se viene ahora?

Informante sindical: Creo que lo más fuerte va a ser el acto del 17 de Octubre en Capital. Seguro varios compañeros de Río Cuarto participen. Pero le chusmeo que, al menos en la reunión organizativa, solo estuvo convocado Fabio Oviedo, el titular del Sindicato de la Carne y secretario de Las 62 Organizaciones Peronistas en Río Cuarto.

Periodista: ¿Eso fue reciente?

I S: Ayer. Fue bastante cerrada la reunión y fue en la sede de Empleados de Comercio, con Pablo Chacón. Entiendo que el acto del 17 va a ser en Forja. La idea es que sea un acto que convoque a todo el movimiento obrero de Córdoba y hacer una demostración de fuerza en apoyo a Schiaretti. En esta reunión organizativa hubo muy pocos dirigentes y la gran mayoría de Capital. Oviedo fue el único de Río Cuarto.