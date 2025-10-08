Presencias riocuartenses en el show de Milei

El periodista consultaba con su informante sobre las presencias riocuartenses en el acto/show musical donde el presidente Javier Milei presentó su libro “La Construcción del Milagro”.

Periodista: Vi varias fotos de gente de la ciudad que viajó hasta Buenos Aires para estar en el espectáculo del presidente. ¿Puede ser?

Informante: Movilizaron mucho, la verdad. Sorprendió, pero no es para menos. Laura Soldano (candidata a diputada) estuvo a cargo de toda la movida que también significa un paso importante en su campaña.

P: Vi que subió su carrete de fotos. Estuvo cerca del presidente.

I: Palco VIP junto a Gonzalo Roca. La militancia estuvo en el campo, pero habrán sido unas veinte o treinta personas. Están contentos, confiados.

P: ¿Mucha juventud?

I: Sí, puede ser. Recién me compartían que un pibe del Frente Cívico de Río Cuarto ahora ya es oficialmente parte de La Libertad Avanza. Johnatan Moreno, ¿lo tiene?

P: Sí, parte del equipo del concejal juecista Pablo Benítez. ¿Estuvo?

I: Y en la barra violeta, con los bombos. La pregunta es, ¿el juecismo estará contento?

Campaña digital

El dirigente peronista le comentaba al periodista sobre la campaña en redes sociales.

Dirigente: ¿A usted también lo están cansando los spots políticos entre medio de los videos de Youtube?

Periodista: Son muchos y todo el tiempo. Pero pague premium si le molesta (risas).

D: Es que arrancó la temporada alta para la campaña de redes. De hecho, ya está apareciendo la cara de Juan Manuel (Llamosas).

P: No me apareció todavía. ¿Qué dice?

D: Es lo mismo que están subiendo a Instagram y todas las demás redes la militancia peronista, como una gráfica con la foto y una especie de curriculum. “Ex intendente de Río Cuarto. Experiencia, diálogo y gestión para un desarrollo inclusivo y sostenible con una mirada desde el sur cordobés. Compromiso con la producción y la participación ciudadana”. Buen resumen.

P: Escueto, ¿no?

D: Es lo que hay. Me parece que en estos días van a reforzar la estrategia de redes para avisarle a los vecinos que hay un riocuartense compitiendo por una banca en la lista de Juan Schiaretti. Quedan tres semanas, poco tiempo.

Preocupación por los trapitos

El periodista dialogaba con el dirigente radical sobre la situación de los trapitos.

Dirigente Radical: Che, ¿cómo están manejando el tema de los trapitos en la Muni? Da la sensación de que se recrudeció el tema después de la ordenanza que aprobó el Concejo.

Periodista: ¿Usted dice?

D.R: Apuñalados, otros que se cosen la boca para pedir que los dejen laburar y una actividad que sigue desarrollándose de la misma manera que antes. Van a tener que reforzar el laburo porque no es solo la fotito mostrando que están actuando. Lo ideal sería que no tuvieran que intervenir porque no hay hechos de violencia.