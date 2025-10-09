Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

La “Trinchera pierista”

El periodista recibía el mensaje del militante radical, quien planteaba un reclamo.

Militante: ¡Che! Tenemos a una candidata riocuartense compitiendo en Provincia de Buenos Aires y parece que nadie le da bola.

Periodista: ¿Lo dice por Piera Fernández?

M: ¡Claro! ¿No le parece importante seguir su campaña?

P: Pasa que no es tanto mi distrito el de PBA. Se hubiera presentado como candidata en Córdoba, ¿no? (Risas)

M: (Risas) Acepto la chicana. Pero después fíjese en las redes sociales de su equipo que están moviéndose bastante. Hasta le crearon una cuenta fan: “Trinchera Pierista”.

P: Y sí. Todos tienen que tener una cuenta fan, ¿o no?

M: No sea sarcástico (risas). Chusmee que a lo mejor se puede encontrar con información útil para sus notas y enroques.

P: ¿Y qué suben?

M: Comparten todo lo referido a la campaña de Piera y vienen subiendo algún que otro meme. Cosas al estilo de “mi candidata es mucho más linda que la tuya” o “mi candidata da charlas en las universidades y la tuya no terminó la secundaria”.

P: ¿En serio? ¿Los verifica Piera a esos mensajes?

M: Es que estas cuentas secundarias son más del picanteo, de meterse en el barro de redes. ¡Hay que dar la batalla en todos los planos!

P: Bueno. Si usted dice…

M: Ahora también están sacando los 24 datos sobre Piera. Ya van por el séptimo, donde cuentan logros de su vida como estudiante y militante. Tiene un curriculum sumamente interesante Piera. Ojalá la conozcan más…

P: Más que conocerla, tienen que votarla…

M: Vamos a tener una diputada nacional riocuartense y radical. ¿Se la vio venir?



Cuestionan convenio con Aerolíneas

La periodista llegaba al informante para consultarle sobre el tratamiento en comisión del convenio con Aerolíneas Argentinas.

Periodista: ¿Es verdad que se picó un poco con todo el tema de los vuelos?

Informante: Peor que antes. Parece que este convenio se redactó sin ganas. Porque la verdad, es bastante peor que otros.

P: ¿Por?

I: En el anterior al menos se aclaraba qué tipo de aviones se usaban, en este solo nombran uno como “referencia” pero no aclaran si es uno de 80 o 150 plazas, por ejemplo. Igual, creo que lo más fuerte es que, por lo que está escrito, no se garantiza la continuidad del servicio una vez que termine el convenio. Solo durante. Si, por ejemplo, ya no se necesitara del convenio porque se vendieron todos los boletos, ¿qué pasaría? Genera dudas y, sinceramente, no estaríamos muy lejos de que esto parezca un servicio contratado por la Muni en lugar de un convenio de colaboración o algo así.

P: Siempre generó muchos debates este tema. Antes también era porque no se especificaba de donde venían los fondos.

I: ¡Me hizo acordar! Eso también se planteó. Ahora tampoco se especifica de donde sale el pago, más allá de que la Provincia es la que se está haciendo cargo pero debiera estar planteado ahí. Además de que, cabe aclarar, una ordenanza no tiene el “poder” de obligar a la Provincia a pagar nada. Y otra cosa: ¿se acuerda que hace un tiempo la Muni le debía un remanente a Aerolíneas? Eso ya se pagó pero ahora hay una cláusula que dice que se debe abonar una seña de $25 millones para empezar el convenio. Son elementos que antes no estaban y que van a traer mucho debate.

P: ¿Se dijo algo del tema de los boletos que no se usan? Fue algo cuestionado cuando se votó en otras oportunidades.

I: Eso sigue igual, al menos en el convenio que llegó al Concejo. Y se dice que es la propia empresa la que no permite que esos boletos se destinen a otro fin, en lugar de dejar esos asientos vacíos. Sería lo ideal que los puedan usar vecinos que precisen ir a Buenos Aires por cuestiones de salud, deportistas, artistas. Pero bueno, así ha llegado.



Natalia en Roque Sáenz Peña

La periodista recibía un mensaje del militante peronista sobre la agenda de la candidata de Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota.

Militante peronista: Por lo que me cuentan, dentro de poco Natalia (de la Sota) visitaría el departamento Roque Sáenz Peña. Sería este fin de semana.

Periodista: Buen dato. ¿Se sabe qué va a hacer?

M P: Desconozco si habrá un acto. Solo sé que tiene la intención de recorrer mucho y me dicen que, justamente, estaría recorriendo obras que hizo su padre en su momento. También va a estar charlando con vecinos en un bar de General Levalle. Parece que buena parte de su agenda va a estar ahí. Eso es lo que puedo comentarle por ahora.

P: Bien, me parece interesante que ande por esos lados.

M P: Es una zona que siempre le fue favorable al radicalismo o el ex Juntos por el Cambio. De hecho, ciudades como Laboulaye y Levalle hace tiempo que son gobernadas por radicales. Pero no por eso el peronismo deja de tener presencia. Además, no se olvide que es un departamento que tiene algunos “caciques” del PJ provincial como Sergio Busso o Julián López.



Elorrio en la Capital Alterna

El informante llegaba a la cronista para dialogar sobre la visita del candidato a diputado de Encuentro por la República y ex legislador, Aurelio García Elorrio.

Informante: Viene García Elorrio este viernes. No me pida detalles de la agenda porque aún no tengo pero creo que es alguien que siempre tiene una llegada importante en la ciudad. Por ejemplo, Rodrigo Agrelo y él vienen trabajando fuerte con las Madres del Dolor y con todo el tema de salud mental.

Periodista: Me acuerdo. En eso también estaba Andrea Casero, que es referente local del espacio.

I: Exacto. Así que seguramente tenga una agenda interesante. Además de que suele ser bastante picante con sus opiniones respecto del gobierno provincial. Más aún con lo que fue la gestión de Juan Schiaretti, que ahora es candidato. Igual yo me pregunto, más allá de la gente de Encuentro Vecinal, ¿habrá radicales de Río Cuarto que lo acompañen?

P: ¿Como se dijo en su momento que lo haría (Rodrigo) de Loredo?

I: Sí. Aunque no sé si acá sigue habiendo radicales que se identifiquen como deloredistas. Yo lo asociaba al Gabi Abrile a ese grupo, ya que andaba cercano a De Loredo. Pero por lo que me dicen, prácticamente ya tiene la peluca puesta.

P: Bueno, De Loredo también tuvo la peluca puesta durante mucho tiempo (risas).

I: Fuera de joda, ¿ya blanquearon con quien van?

P: Blanquear lo que se dice blanquear, creo que no. Pero todo indica que Abrile está cerca de LLA. Lo mismo Ana Vasquetto, concejala de su bloque.

I: Por eso quiero ver antes qué pasa con el acto de (Ramón) Mestre este jueves. Es clave ver las presencias… pero también las ausencias.