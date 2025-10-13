Enroque Corto

Quinteros, vocero de la detención del femicida

Luego de un fin de semana de horror en la ciudad de Córdoba, con un doble femicidio y un incendio con dos menores muertos, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, salió a dar señales oficiales sobre un tema delicadisimo, porque además había un niño secuestrado.Informante: Mucha preocupación, muy difícil el tema. Quinteros salió rápido el domingo a mostrar lo hecho por la Provincia, la Justicia y la provincia de Entre Ríos para lograr la detención del supuesto femicida.Alfil: Tremendos hechos. Muy duro. En campaña, pueden hacer mucho daño.

Informante: Imagine. Tremendo, por suerte para todos el asesino y secuestrador fue apresado. Ahora quedan otras investigaciones, sobre el chofer de Uber que lo trajo de Entre Ríos y el incendio fatal de la iglesia evangélica que dejó dos niños muertos.

Alfil: Si no encontraban al tipo, hubiera sido muy complicado para el oficialismo. Dentro del drama, deben estar más tranquilos en el Panal.

El PJ de La Calera denunció “persecución política”

El informante peronista llamó al periodista, que se sorprendió bastante con lo que le contaban.

Periodista: Amigo, gusto en escucharlo.

Informante Peronista: Estimado, atienda. ¿Supo lo que pasó en Calera?

P.: Sí, supe que estuvo Schiaretti…

I.P.: ¿Pero supo los detalles?

P.: A ver…

I.P.: El gobernador tenía que hacer el acto en el Club Central Calera, pero a último momento terminó cambiándose el lugar, y el PJ de La Calera denunció que el club había recibido presiones por parte del intendente, Fernando Rambaldi, para no prestarle las instalaciones al candidato.

P.: ¿Me lo dice en serio?

I.P.: Es lo que salió a decir el PJ de La Calera… Igual, el acto cambió de locación, se llevó adelante, y fue un éxito. Pero bueno, sucedió eso, y valía la pena contárselo.

Schiaretti en la Bolsa

Después de que haya pasado Milei por la Bolsa de Comercio de Córdoba, este lunes llega el turno de Juan Schiaretti. Lo hará como candidato y hay expectativas por el mensaje que dará.

Informante: tome nota porque esta semana se activa la campaña.

Periodista: tomo nota, porque viene muy pacífica, al lado de los tiempos difíciles que corren

Informante: este lunes al mediodía, Juan Schiaretti desembarcará en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Aunque la institución sea liberal, grandes cuadros económicos que han salido de ahí, han formado parte de la gestión provincial. Tal es el caso de Acosta. La afinidad con el modelo económico provincial, es real

Periodista: coincido. ¿Y cree que habrá un mensaje interesante?

Informante: entre cordobeses nos entendemos mejor, y el escenario es el propicio para dar títulos. Sin dudas que el ex gobernador va a llevar algo bajo la manga

Periodista: estaremos atentos para ver qué dice. Igualmente no creo que lo nombré a Milei. Seguro va a hablar del modelo cordobés y la liga de los gobernadores

La verdad, según Natalia

La diputada que va por su reelección fuera del peronismo oficialista, presentó su web que llamó “La verdad de Natalia de la Sota”.

Periodista: Cuente, ¿de qué se trata?

Informante: Para que se ubique, la intro que se lee en la web dice así: “Natalia crece en las encuestas para la elección de diputada de Córdoba, pero también crecen los ataques. Por eso, necesitamos tu voz en las redes sociales para compartir la verdad. Es importante que los cordobeses conozcan a Natalia de verdad”.

P.: Ajá. ¿Y cuál sería esa Natalia de verdad?

I.: Por ejemplo, que Natalia no se postuló para ganarle a Schiaretti, o que no es verdad que es kirchnerista.

P.: ¿Qué dice en ese sentido?

I.: Que no responde a sellos ni etiquetas y que es autónoma. Que su lealtad es con Córdoba no con Buenos Aires ni con ningún sector partidario.