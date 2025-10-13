Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Mestre firmó el Consenso del Sur

La periodista dialogaba con el informante radical sobre el acto que tuvo lugar en la Casa Radical el pasado jueves, encabezado por el candidato a diputado, Ramón Mestre.

Periodista: ¿Qué tal el acto de Mestre? Me sorprendieron algunas presencias

Informante radical: A mí también, pero para bien. La verdad que la mayoría de los núcleos internos estuvieron representados. Hasta le diría que Gabriel Abrile, que por más que esté más cerca de la peluca, su espacio estuvo representado por la concejala Ana Vasquetto. Entiendo que él tenía un viaje previsto y por eso no pudo ir. También estuvo Gonzalo Parodi y eso no es menor, con tantos que especulaban después de haber visto su foto con Pullaro.

P: Y varios intendentes.

I: Eso mismo. Varios que están con Provincias Unidas pero que también bancan a Mestre y han tirado buena vibra para que Ramón pueda llegar al Congreso. No es poca cosa que en Córdoba, pese a todo, hayamos logrado consolidar una alternativa puramente radical. Por supuesto, también estuvo gente del rinsismo, el turco (Juan) Jure. La verdad, buena convocatoria.

P: Y se firmó un acuerdo, ¿verdad?

I: Consensos del sur. Algo que se viene planteando en otras regiones de la provincia. Un compromiso del candidato que se firma con las autoridades del comité local y departamental donde se compromete en varios puntos. Básicamente, la agenda que pretende llevar al Congreso con principios básicos como el apoyo a las universidades, a las personas con discapacidad, recursos para los municipios y comunas, viviendas, el pedido para que la Ruta 158 sea autopista, entre otras inquietudes.

El “territorio” de Soldano

El dirigente radical se dirigía al periodista para acercarle un comentario sobre la campaña libertaria en la ciudad.

Dirigente Radical: Recién me desayuno que Laura Soldano está haciendo campaña en el territorio y la verdad no podía sacarme de la cabeza la imagen de ella caminando por los barrios más pobres de la ciudad. Pero no…

Periodista: ¿Cómo es eso?

D.R: ¿No vio sus redes? Ella publicó que están haciendo “territorio” y se ve que no le han explicado bien qué significa caminarlo. No es suficiente con poner un puestito de campaña en Plaza Roca.

P: Quizá ella tiene bien en claro dónde puede moverse. El centro también es territorio.

D.R: Claramente es así. Se mueve donde puede, donde no vayan a incomodarla y preguntarle por qué el presidente está empobreciendo cada vez más a los que menos tienen, por qué le empeoró la vida a los que más necesitan ayuda. No sé si bancaría ese reclamo.

P: ¿Usted dice? Hablando con la gente de esa campaña, dicen que la gente en las barriadas acompaña al presidente Milei.

D.R: Y que vayan y los abracen entonces. ¿O tienen miedo de embarrarse las botas con otro barro que no sea el de una cancha de polo? Me avergonzaría hacerme el que conozco el territorio, pero no salir del centro o del country. Pero capaz las urnas me demuestran que estoy equivocado.

Aniversario importante y gabinete ampliado

El periodista dialogaba con su informante en el Ejecutivo municipal sobre las acciones políticas que tuvieron lugar durante el fin de semana.

Periodista: ¿Pudo descansar el fin de semana largo o está difícil?

Informante: ¿Fin de semana largo, dijiste? No sé de qué me está hablando. Hace rato que todos los días vienen siendo lunes. En el oficialismo nadie se tomó descanso.

P: ¿Todo es campaña?

I: No todo. No hay que perder de vista la gestión. Mientras medio Río Cuarto se escapaba al río o a las sierras, el intendente (Guillermo De Rivas) no paró un día. Arrancó con el primer aniversario de La Muni en Tu Barrio, que fue casi una postal de gestión, y lo cerró con gabinete ampliado, feriado incluido.

P: O sea, gestión, foto y militancia. Todo en el mismo combo.

I: Así es. En las redes, el intendente escribió que fue un fin de semana de “trabajo en equipo para seguir construyendo el futuro de la ciudad”. Pero también fue una señal de alineamiento político con Provincias Unidas y con Juan Manuel Llamosas, que anda recorriendo cada metro cuadrado del Imperio.

P: Se podría decir que el intendente salió a caminar la campaña sin soltar la gestión.

I: Tal cual. Está plegado a cada acción de militancia, pero con la mirada puesta en el “día después” del 26 de octubre. Sabe que lo que ocurra en esa elección también marcará el pulso del futuro de su administración.

P: ¿Se la ven complicada?

I: Siempre es complicado, gane quien gane. Lo que digo es que, si solo nos vieran ocupados en buscar el voto, estaríamos haciendo las cosas mal. Por eso, mientras otros descansaban, acá se aprovechó el feriado para mostrarse activo, ordenado y, sobre todo, en movimiento. No hay que relajarse porque no se termina todo este mes. ¡Esto sigue!

Nuevo funcionario

El periodista consultaba con su informante respecto a una incorporación al Ejecutivo local que se confirmará en estos días.

Periodista: Esta semana habrá novedades en el gabinete, ¿no? Eso me cuentan.

Informante: Sí. Tras el fallecimiento de Fernando Sassatelli, el intendente definió que Alberto Garavaglia asumirá la presidencia de la Fundación por la Cultura.

P: ¿Se sabe cuándo asume?

I: Esta semana le tomarán juramento y después seguro se presentará ante la prensa. Venía desempeñándose como delegado de Infraestructura en el Centro Cívico y ahora asumirá un cargo fundamental para la temporada que se viene. Aparte, Sassatelli dejó la vara alta.

DLS, nuevamente en el sur

La cronista dialogaba con el analista sobre la visita de la candidata de Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, el día de ayer.

Analista: Ya son varias las visitas de Natalia a la ciudad y la región. Anduvo por Vicuña Mackenna y General Levalle pero antes anduvo por el club El Diario.

Periodista: Así es, tuvo una visita express a la ciudad antes de ir al “sur-sur”.

A: Claramente, esta región está siendo un territorio importante para ella. Siento que tiene mucho que ver también con el anclaje que tenía el “Gallego” con la Capital Alterna. Y seguramente vuelva para antes del cierre de campaña.

P: ¿Cómo la ve por estos lados a ella?

A: Siempre decimos que Río Cuarto siempre se inclina más a la derecha. En general, toda esta zona. Pero no quita que no pueda cosechar votos del delasotismo que no está dentro de la estructura. Y votos del kirchnerismo, que obviamente no es fuerte en esta zona pero tiene su núcleo duro. En Río Cuarto, el Alberdi siempre fue bastión del PJ cordobés. Seguramente lo siga siendo pero no quita que Natalia pueda tener su buena cantidad de votos ahí.