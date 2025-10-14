Triunfo en Reducción, puntapié para el sello de PU en municipios radicales

Por Julieta Fernández



El 2027 no está tan lejos como parece y la posibilidad de que el sello de Provincias Unidas se consolide incidirá en gran parte del tablero político de los municipios cordobeses. Con una mayoría de intendentes radicales que respaldan la candidatura de Juan Schiaretti y tras el triunfo de Gina Grazziano el pasado domingo en Reducción (siendo la primera intendenta de Provincias Unidas), se abre el juego a pensar en las réplicas que podría haber en el 2027. Varios jefes municipales radicales pondrán en juego su reelección y, de replicarse lo que ocurrió en Reducción, podrían verse beneficiados con el espaldarazo del Panal. Aunque claro, esto también podría traer chispazos en los peronistas que busquen disputar el poder en aquellos municipios radicales.

Un ejemplo previo al de Reducción se vio en General Deheza. Los últimos comicios municipales tuvieron lugar en el 2024, luego del fallecimiento del intendente Oscar Flores (de Alternativa Vecinal). Al igual que en Reducción, que debió volver a las urnas por el fallecimiento del intendente Jorge “Cacho” Grazziano, Deheza debió elegir a su nuevo mandatario y el entonces intendente interino, Eduardo Pizzi, logró obtener el respaldo de Martín Llaryora.

El resultado fue similar al de Gina Grazziano: Pizzi ganó por una amplia mayoría que superó el 75% de los votos, frente a Proyecto Somos y el Partido Libertario. No hubo candidatos/as de las estructuras del PJ cordobés y la UCR y se presume que desde el Panal habrían influido para que eso ocurra. Básicamente, optaron por acompañar al caballo ganador.

En Reducción, la intendenta electa obtuvo más del 83% de los votos y se enfrentó a candidatos del Frente Grande y el Partido Solidario. Reducción Unido fue una alianza entre el radicalismo (que ganó en 2023 con el sello de Juntos por el Cambio), el peronismo provincial y otros sectores que acompañaron a la secretaria de Gobierno para suceder a su padre como intendenta. En la edición anterior, Alfil hizo alusión al buen vínculo que construyó el fallecido intendente, Jorge Grazziano, con la gestión de Martín Llaryora y con una fuerte cercanía al ministro de Gobierno, Manuel Calvo y la vicegobernadora, Myrian Prunotto. Es por eso que el apoyo del Panal a la candidata oficialista resultó casi natural.

La incógnita del 2027 comprende a varios municipios del sur como Coronel Moldes (Ezequiel Moiso), Berrotarán (Federico Soto) o Chucul (Pablo Viguié), en los cuales hay intendentes radicales que acompañan a Provincias Unidas, asistieron al lanzamiento de campaña de Schiaretti y aspiran a ser reelectos en 2027. Por supuesto, lo primordial será que PU haga una buena elección en Córdoba (y a nivel país) en las elecciones legislativas. Si eso ocurre, el terreno estará preparado para que algunos intendentes boinas blanca -salvo que cambien las circunstancias- sean candidatos por Provincias Unidas (o un sello que derive de este espacio).

Además de las inevitables pujas en aquellos dirigentes peronistas que busquen disputar el poder en estas localidades, resta saber lo que ocurrirá puertas adentro de los comités locales y departamentales que prevén una discusión post 26 de octubre para decidir en donde se va a ubicar el radicalismo de cara a las elecciones presidenciales y, por supuesto, a los comicios en los que aspiren a retener sus municipios.