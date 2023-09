Secuestro Aéreo, evasión y terrorismo (1972) (Parte 2)

DAS

Coquimbo, Chile 2023

Segunda parte

Entrevista concedida en Chile por los guerrilleros evadidos del penal de Rawson.

Durante el tiempo que alcanzaron a permanecer en Chile, los terroristas concedieron una entrevista a la Revista de izquierda “Punto Final”. En ella se observará la coincidencia existente entre las diversas organizaciones subversivas existente en la Argentina y que quedarán de manifiesto en lo dicho por sus propios actores, considerando para ello que cada uno de los evadidos pertenecían a distintos grupos. Basado en el trabajo de Eloy Martínez es que reproduciremos textualmente, parte de esta entrevista que dieran Marcos Osantisky (FAR), Roberto Mario Santucho (ERP) y Fernando Vaca Narvaja (Montoneros), al citado medio, pocos momentos antes de que partieran hacia La Habana y publicadas en la Edición de fecha de 12 de noviembre de 1972.

“Decían los entrevistados: “…Apoyado sobre esta Fuerza militar revolucionaria, nuestro pueblo terminará por derribar al partido militar, destruir el injusto sistema capitalista, y establecer una perspectiva de felicidad para nuestro pueblo y de independencia para nuestra patria en el socialismo”.

- “Qué significado tiene para el futuro de la lucha revolucionaria argentina que tres organizaciones, dos peronistas y una Marxista-Leninista, se hayan unido en un operativo para escapar de Rawson” -lo interroga el periodista-.

- Santucho: “Sin duda refleja un aspecto muy importante del proceso revolucionario argentino, como es la tendencia a la unidad de las fuerzas revolucionarias. En nuestro país, la debilidad y la falta de profundidad del proceso revolucionario han caracterizado hasta ahora la lucha de liberación de nuestro pueblo. Esto se ha reflejado en alguna medida en la debilidad y fraccionamiento de las organizaciones revolucionarias. Bajo ese signo se comenzó a desarrollar la lucha armada en la Argentina, con multiplicidad de siglas, alrededor de ocho a diez, que combatían al mismo enemigo por separado”.

“Uno de los principios de la lucha revolucionaria, es la unidad. La unidad de dirección, la unidad de organización, la centralización de las organizaciones revolucionarias. “Esto no es de ninguna manera casual ni circunstancial, es producto del estrechamiento de los vínculos entre nuestras organizaciones. En esto jugó un papel importante la convivencia en los penales de compañeros de distintas organizaciones, lo que ha permitido un conocimiento más amplio, una comprensión mayor de la unidad de objetivos y el comienzo de una discusión política muy rica. Ha dado, como uno de sus primeros resultados, la importante acción de Rawson. Antes se habían dado ya pasos fundamentales con la acción contra (el Gral. Juan Carlos) Sánchez hecha por las FAR y el ERP. Ahora han sido tres organizaciones: dos peronistas y nuestra organización. Esto significa un paso más en el avance hacia la unificación”.

- “¿Cuáles son las bases para la reunión de los revolucionarios de las distintas organizaciones que actúan en la Argentina?”.

- Santucho: “Tenemos una convergencia en los aspectos fundamentales. Todas las organizaciones armadas tenemos el mismo objetivo: la instauración del socialismo en nuestra patria. Asimismo, hay una convergencia de todas las organizaciones en la concepción de la lucha revolucionaria en el país, es decir, se coincide también en forma completa en cuanto a que la estrategia para tomar el poder en Argentina es una estrategia de guerra revolucionaria. El socialismo y la guerra revolucionaria son las bases para la unificación de las organizaciones armadas”.

Más adelante, la revista reproduce la opinión de Vaca Narvaja:

- Periodista: “En la acción de Rawson participaron conjuntamente organizaciones peronistas como montoneros, a la cual Ud. pertenece y Organizaciones no peronistas y Marxistas Leninistas como es el caso del ERP. ¿Se trata de una acción coyuntural para salir de la prisión o ustedes la toman como una tendencia a la unificación de las distintas organizaciones armadas que operan hoy en la Argentina?”.

- Vaca Narvaja: “Para descartar todo tipo de suspicacia en este tipo de operaciones, sobre todo teniendo en cuenta el movimiento peronista y los distintos sectores reformistas y traidores que en él están, queremos aclarar que esto no es una expresión táctica o coyuntural de las organizaciones armadas peronistas y no peronistas. El resultado de esta acción políticamente, es un índice orientador de un camino hacia la formación de un ejército popular”.

Como se puede observar, esta constituye una respuesta contundente en el sentido de calificar de reformistas traidores a quienes definiéndose como peronistas no optaban en la posición o tesis de la “revolución armada”.

Al referirse a las eventuales contradicciones que pudieran existir entre estos grupos subversivos y a la predisposición de todos ellos para salvarlas, no sólo reconoce esta vocación unánime, sino que explica el fundamento de esa posible superación, diciendo: “…eso no sería posible si no partiéramos de un presupuesto mínimo fundamental, que es nuestra calidad combatiente y nuestra concepción de revolucionarios. Si no hubiéramos profundizado nuestros objetivos comunes, como son lograr el socialismo, elaborar una estrategia de guerra revolucionaria, formar una vanguardia y caracterizar a nuestros enemigos, creemos que no podríamos haber logrado el nivel de discusión y de confrontación que ahora tenemos”. Agrega más adelante, con relación a la participación de Montoneros en la acción de Rawson y al significado que le atribuía a la misma: “…Yo quiero decir, además, que pensamos que la unificación de las organizaciones armadas argentinas es el único camino que deben recorrer las distintas fuerzas revolucionarias de la Argentina… Creemos que la unión entre las organizaciones armadas peronistas es más inmediata. Es más fácil recorrer con ellas un camino más corto porque nuestras diferencias son pequeñas, son menores; en cambio, nuestras diferencias con los compañeros del ERP son de mayor importancia política, pero creemos que en estos momentos ignorar estas diferencias, ignorar darse una política de conjunto con los compañeros del ERP para solucionar esas contradicciones es un error político, un tremendo error político”.

La revista transcribe luego las respuestas dadas por Osatinsky, representante de las FAR quien es consultado acerca de su organización:

- Periodista: “Las FAR, como fuerzas armadas revolucionarias, son una organización que se ubica entre el peronismo de los Montoneros y el Marxismo-Leninismo del ERP. Desde ese punto de vista, ¿qué importancia le dan ustedes a la acción revolucionaria? ”.

- Osatinsky: “Los revolucionarios acostumbramos hacer una evolución de la correlación de fuerzas, para de ahí sacar conclusiones y marcarnos objetivos que permitan ir avanzados en nuestras estrategias para la toma del poder y la construcción del socialismo en nuestro país. La relación de fuerzas existentes en nuestra sociedad marca un franco retroceso en las fuerzas enemigas, y un franco avance de las fuerzas del pueblo”.

“Sin embargo, nuestro enemigo se mueve, tiene un margen de maniobra. Ese margen de maniobra no se da por contar con un apoyo político-social, se da por las debilidades del campo popular. Por eso es más concreto el planteo de la unidad. Por constituir las organizaciones armadas el germen del futuro ejército popular; por constituir las organizaciones que con mayor claridad, en cuanto a sus objetivos políticos y en cuanto al

método de lucha que emplean, los que se mostraron con mayor consecuencia, claridad y eficacia en cuanto a encontrar el camino para tomar el poder; es que esa debilidad del campo popular es la tarea fundamental de todos los revolucionarios argentinos, de todos los revolucionarios que se manejan dentro de la estrategia de la guerra popular y prolongada,

de todos los revolucionarios que están participando en primera fila activamente en la lucha sin cuartel contra el enemigo de clase, en la lucha sin cuartel por denunciar y desenmascarar permanentemente al partido militar, fuerza de vanguardia del campo del enemigo”. “El enemigo tiene una vanguardia reconocida dentro de la clase dominante. Esa vanguardia del enemigo es el partido militar. Nosotros, por nuestra parte, estamos construyendo nuestra vanguardia, y esa tarea no es la tarea de una organización: es la tarea del conjunto de los revolucionarios. Todos los pasos que faciliten ese proceso de unidad seguramente se convertirán en un polo claro y concreto que ayudará a elevar la conciencia de esta necesidad y de esta posibilidad” 1.

Años más tarde, y como consecuencia del golpe militar de 24 de marzo de 1976, se produjo un acercamiento en el mes de julio de ese año, entre Montoneros y el ERP, como una forma de enfrentar al régimen militar que recién asumía el poder. Es por ello, que ambas organizaciones “inician una serie de contactos firmes para constituir la Organización para Liberación de Argentina (OLA) e intercambiar recursos, en un primer momento, para luego avanzar en la formación de un Movimiento de Liberación Nacional que incluyera, además, organizaciones de masas”.

Conviene señalar que tal coordinación se pudo observar por la permanente actitud asumida por el gobierno de la Unidad Popular, toda vez que era dirigido por un Allende, que más que un jefe de Estado, actuaba como un verdadero líder de la lucha que la ultra izquierda llevaba adelante a nivel internacional. Lo que se ratificó en el actuar asumido en el caso de los evadidos argentinos, como asimismo en el proceder político en el Chile que gobernó; en el campo internacional el país se convirtió en un Estado que no cumplía con sus obligaciones internacionales.

Sin duda, la actitud que más comprometió la imagen del régimen marxista tuvo que ver con la posición de financista que éste adquirió al apoyar a subversivos del continente, además, del carácter de exportador “no tradicional (…) de chilenos pertenecientes al extremismo fuera del país, plan de coordinación que la Argentina también experimentó, luego que las autoridades encargadas de combatir a la subversión, constataron casos de chilenos ligados al MIR que formaban parte de algunas agrupaciones terroristas argentinas. Prueba de ello, fue el envío de cuadros miristas a la lucha que libraba el ERP en Tucumán. Según Mattini “Los militantes del MIR formaron parte de nuestras

unidades de combate o células políticas…Tenían un enorme respeto por la combatividad del ERP” 2. De hecho, el derrocamiento de Salvador Allende afianzó mucho más las relaciones entre las organizaciones terroristas de ambos países, tanto en el ámbito operativo como logístico. “La verdad era que el gobierno había estado permanentemente a la ofensiva. Apenas la UP asumió el poder en noviembre de 1970 se comenzó a actuar de manera rápida y decididamente. La primera acción realizada fue reestablecer las relaciones diplomáticas con Cuba y, poco después, iniciar un vínculo con la República Democrática Alemana, la República Popular China, la República Democrática de Vietnam y la República Popular Democrática de Corea.

En el ámbito económico interno, Allende y la Unidad Popular establecieron una nueva interpretación de la legislación existente y gracias a la resurrección del Decreto Ley 520 de 1932 permitiendo la expropiación de numerosas empresas. Además existieron casos en los que se realizaron compras en la bolsa de valores, de manera que el Estado adquirió la mayoría de las acciones de la única productora de acero del país (Compañía Acero del Pacífico, CAP) y del monopolio de las minas de carbón (Compañía carbonífera de Lota), se agregaron fábricas de cemento, textiles y otras empresas en diferentes sectores de la economía.

El 22 de diciembre de 1970 se anunció una propuesta para nacionalizar las minas de cobre, la cual se convirtió en ley el 11 de julio de 1971, promoviendo una reforma constitucional aprobada por la unanimidad del Congreso 3. El deterioro de la imagen que la UP provocó a Chile un imagen de ilegalidad institucional, fundamentalmente por la utilización de instrumentos jurídicos de los que el

gobierno se valió para legalizar su actuación, como fue el caso de la nacionalización del cobre, en donde, como ya vimos, se cumplieron con los procedimientos constitucionales vigentes, sin embargo se obviaron requisitos básicos exigidos por el Derecho Internacional, como es el pago de la indemnización, bajo el argumento que tal reparo no procedía, debido a que los capitales norteamericanos se habían incrementado largamente por concepto de los ingresos del cobre obtenidos por años. En razón de lo expuesto la empresa norteamericana cuprífera Kennecott “demandó al gobierno chileno en Nueva York por el pago de la indemnización correspondientes, además de ciertas deudas que procedían ante la actitud del Estado chileno, por lo que en febrero de 1972, una Corte Federal embargó los movimientos de negocios y de bolsa de nueve organismos estatales chilenos”.

“La reforma constitucional por la cual las minas de cobre se nacionalizaron incluía cláusulas para solucionar las disputas en un tribunal independiente, como lo reconocieron hasta algunos

ejecutivos de las compañías cupríferas, aunque en el ambiente de esos años era difícil esperar que un tribunal chileno fallara a favor de las empresas extranjeras. Cuando se rechazó su apelación, las compañías en cuestión adoptaban una táctica que provocó grandes daños a Chile. El 30 de septiembre de 1972, Kennecott solicitó a una corte francesa que impidiera el pago a Chile de las ventas de Cobre a Francia, ya que afirmaban ser los dueños legales del 49 % del embarque.

Demandas similares también se presentaron en Alemania Occidental, Suecia, Gran Bretaña, Holanda e Italia…” 4.

La totalidad de estas medidas alejadas de la legalidad y la juridicidad tanto en el plano interno como internacional, fueron sin duda, la respuesta a la acción ideológica dispuesta por el Chile de Allende.

Volviendo a lo analizado, con el arribo de los subversivos a La Habana, frente a las críticas expresadas en Chile por los opositores al Régimen de Allende, además de las tensiones diplomáticas existentes con Buenos Aires; en Santiago, Carlos Altamirano Orrego (*), Secretario General del Partido Socialista, resumía el sentir de los extremistas chilenos:

“Si somos revolucionarios, tenemos que solidarizar con todos los revolucionarios de nuestra América, cualquiera sea la consecuencia para nosotros” 5.

“Santucho permaneció en Cuba hasta noviembre de ese año (1972). En una oportunidad mantuvo una prolongada entrevista con Fidel Castro, en el transcurso de la cual el Jefe de la Revolución Cubana le explicó la historia política de la Isla…en otro pasaje el eje de la charla viajó a la Argentina y allí fue que disintieron sobre la caracterización del peronismo: Castro se sentía incómodo con el feroz antiperonismo de Robi (Santucho)”.

“Agotado y deseoso de volver al país (Argentina), Santucho tomó un avión que lo depositó en Chile el 5 de noviembre de 1972 y luego ingresó al país (Argentina)”6.

Años más tarde, un importante dirigente del MIR (*), Andrés Pascal Allende, sobrino del Presidente, relataría a la autora María Seoane que “teníamos una relación estrecha con Allende que venía desde antes (…) nuestro vínculo con el gobierno era exclusivamente con él. Luego agregó: Enríquez (Miguel), Bautista Van Schowen, Luciano Cruz y yo nos reuníamos periódicamente con Allende en el Cañaveral, y en uno de esos encuentros le pedimos que les diera asilo (argentinos).

Israel Z. Ricardo: "Chile 1970-1973. La Democracia que se perdió entre todos". Ob. Cit. Pág. 37.

Politzer, Patricia: "ALTAMARINO". Ediciones Melquíades, Bellavista 0182. Santiago, Chile. Pág. 99.
Brienza, Hernán: "Mario R. Santucho: la guerrilla de izquierda", 1ª Ed., Buenos Aires, Capital Intelectual, 2006. Pág. 71.
(*) CARLOS ALTAMARINO ORREGO. Socialista, Senador de la República quien durante el gobierno de la Unidad Popular, pertenecía al ala de la extrema izquierda socialista llamada "termocéfalos", y que armonizaba con el MIR

(*) MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Organización armada marxista chilena fundada en Concepción en 1965.

Para él era francamente difícil porque buscaba una relación estable con la Argentina. No quería abrir otro frente de conflicto: ya tenía bastante con los norteamericanos y la derecha. Él no los iba a devolver, pero podía dejarlos en Chile (…) Salvador (Allende) tenía aprecio por Santucho. Si bien él tenía su visión socialista, e impulsaba el cambio revolucionario, concebía un camino para Chile propio: una revolución con olor empanadas y a sabor a vino tinto"7.

