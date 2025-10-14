Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

¿Más nazaristas con Provincias Unidas?

La cronista recibía un mensaje de la informante sobre la presencia de más integrantes de la lista de Adriana Nazario en el acto de Provincias Unidas encabezado por Carolina Basualdo (candidata a diputada e intendenta de Despeñaderos).

Informante: Ya pasaron varios días pero si no sabe, hay un datito que le puede interesar. La concejala Leticia Paulizzi no es la única nazarista que hemos visto en los actos de campaña de Provincias Unidas.

Periodista: El concejal Guillermo Natali también está.

I: Me refiero a las mujeres del nazarismo. Vi a otra de las que acompañó en la lista a Adriana Nazario en las elecciones municipales. Es docente y directora de un establecimiento educativo. Alejandra Álvarez. Si mal no recuerdo, estaba en el lugar número 6 de esa lista. Bueno, participó del encuentro de mujeres que encabezó Basualdo en la vecinal Fénix.

P: Ah, bien de campaña la actividad. Se vio bastante gente.

I: Sí. Yo se lo cuento porque veo que hay muchos que nos corren a los justicialistas por ir “divididos” o porque Natalia (de la Sota) lleva una lista aparte. Y la verdad que, más que “romper” el PJ cordobés, yo creo que se terminó fisurando el nazarismo. Al final, son ellos los que van divididos: algunos con Provincias Unidas y otros con Edgar Bruno. Pero ninguno con Natalia, claro está (risas).

Marcha del Orgullo

El periodista consultaba con su informante sobre el inicio de la semana del orgullo LGBT en la ciudad.

Periodista: Este sábado vuelve la Marcha del Orgullo, ¿no?

Informante: Así es. La 14ª edición. Va a haber feria, música y, como siempre, mucha militancia colorida. Igualmente, la semana comenzó este lunes con el izamiento de la bandera LGBT en uno de los mástiles de la Municipalidad. Esperemos que no pase lo de otros años…

P: ¿Genera polémica ese acto?

I: Cada tanto. Recuerdo a una de esas pibas libertarias que en su momento armó un escándalo para bajar la bandera, dando la batalla cultural. Me parece que le vamos a demostrar este año que nunca van a lograr su cometido…

P: Imagino una multitudinaria marcha por el centro.

I: Yo también. Este año se marcha con las consignas de siempre, pero con un tono más político este año de resistencia frente a los embates de estos sectores que nos quieren mandar al closet. El lema es “Contra el odio, las violencias y las políticas de exclusión”. Es una manera elegante de decirle al gobierno nacional que las comunidades disidentes no están dispuestas a retroceder.

P: Me suena que va a ser más que una celebración.

I: Totalmente. Hay bronca acumulada. Se habla de ajuste, de pérdida de derechos, de discursos de odio que volvieron a circular con impunidad. La marcha se convirtió en un punto de encuentro entre la militancia LGBT, los movimientos sociales y algunos sectores sindicales que también sienten el impacto de las políticas nacionales.

P: Son varias las consignas que están movilizando en redes sociales.

I: Muchas. Ley Integral Trans, Ley Antidiscriminatoria, derechos laborales para trabajadorxs sexuales, más ESI en las escuelas, no a la criminalización de la protesta y hasta un reclamo internacional: Palestina libre. Y con los pies bien puestos en el barro local. La consigna que más se repite es “ninguna vida es descartable”. En Río Cuarto eso también tiene eco en los barrios, donde la exclusión se siente fuerte. El orgullo no se celebra no solo con glitter, también se construye con resistencia política.







“No rinde”

El periodista dialogaba con un dirigente peronista sobre el tramo final de la campaña.

Periodista: ¿Se viene lo mejor para el final en la campaña?

Dirigente: No sé. Dudo. Me parece que no hay mucho más para ver. La mayoría está en automático y no veo un volantazo que pueda cambiar el resultado.

P: Que va a ser…

D: No voy a decirle quién creo que va a ganar porque no estoy seguro. Capaz es por cábala, pero no me la juego tan rápido. Nos hemos pegado cada palo…

P: ¿Y habrá actos de cierre?

D: Alguno, pero no muchos. Me parece que los cierres se hacen por otro lado, más económico. Obvio que el “gringo” (Juan Schiaretti) tendrá el suyo, porque está sobrado. Ramón Mestre puede que también, para no perder la costumbre de juntar un puñado de radicales en un salón. Pero, ¿después? Ya no rinde como antes el acto de cierre.

P: Me decían que Natalia de la Sota podía llegar a hacerlo.

D: Que se apure a juntar la gente para que no cerrar campaña acá con un té tómbola.

P: Tiene puesta la camiseta usted (risas).

D: No es chicana, es realidad. Que se pongan las pilas.

P: ¿Y los libertarios?

D: Están en la misma. No les sirve. Lo suyo es por redes. Aparte, ¿de qué les sirve armar un acto si no llenan? La gente iría por el presidente (Javier Milei) y sabemos que no pasará ni cerca del Imperio.

Los “perezosos”

La periodista recibía un mensaje de un militante peronista, sobre algunos empleados de planta política que no estarían participando activamente de la campaña electoral de Provincias Unidas.

Militante peronista: Si le digo que prácticamente todos los concejales, secretarios y subsecretarios están en la calle, haciendo campaña y trabajando firmemente para que Juan Schiaretti sea diputado, ¿qué piensa de que haya empleados políticos que no hagan lo mismo?

Periodista: Uff, es muy relativo eso. Si mal no recuerdo, hace casi tres años, Llaryora “retó” a su militancia en un acto para que se pongan las pilas.

MP: Exacto. Acá haría falta eso pero algunos parece que son un poco “mimados” de algunos funcionarios. Lo loco es que son personas que militan en sectores más ligados al gobierno provincial. Debieran ponerse la camiseta como lo estamos haciendo prácticamente todos, incluso los que no estamos en la gestión. Y sé que les han asignado cuadrantes y todo pero parece que tienen mucha pereza para trabajar en territorio. O eso es lo que han demostrado hasta ahora.

P: ¿Y sabe si esto se está hablando en la Muni?

MP: Sí. Mucho enojo y malestar. No voy a decir el área porque no quiero quemar a nadie pero deben ser cerca de 10 o 15 personas. Estoy hablando de gente que ni a los actos de campaña están asistiendo. Y a todo esto, se suma que tampoco tienen el mayor compromiso dentro de la gestión. Si se tiene en cuenta todo eso, el combo no es nada bueno. Esperemos que se despabilen de una vez.