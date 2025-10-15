Enroque Corto

Natalia de la Sota y las ausencias en Diputados…

Ayer hubo una situación bastante particular que se vivió en medio de la campaña y frente a la división del voto del peronismo en Córdoba. Sobre todo, porque Schiaretti y Natalia de la Sota hicieron una recorrida por el mismo departamento y apenas a unos kilómetros de distancia.

Informante PJ: Juan y Natalia de recorrida por Punilla…

Periodista: ¿Juntos?

IPJ: Oiga, ¿usted es o se hace? No, ella está en San Antonio de Arredondo y él con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, en Villa Carlos Paz.

P: Ahh…

IPJ: Pero es cierto que están bien cerquita uno del otro. Casi pisándose los talones.

P: Cuente algo más.

IPJ: Llama la atención la simultaneidad en tiempo y espacio. Pero habrá que ver qué hace ella mañana (por hoy).

P: ¿Por?

IPJ: Y, porque llamaron a sesión en Diputados y uno se imagina que no va a faltar. Más cuando al kirchnerismo se le puso en la cabeza la cantidad de veces que ella faltó a sesiones y le están tirando con eso. Bah, creo…

P: No, va a estar.

IPJ: Si usted lo dice… le mando un abrazo.

Cossar y un respaldo a Laje que trajo comentarios

Las imágenes del intelectual libertario Agustín Laje junto al femicida Pablo Laurta dejaron en una posición bastante incómoda al amigo personal del presidente Javier Milei. Al punto que tuvo que salir a ensayar una defensa en redes sociales que trajo repercusiones.

Informante: ¿Vio el tweet de Laje?

Periodista: Sí. ¿El de Laurta?

I: Sí, ese. En el que dijo “ante el horroroso crimen que habría cometido un ciudadano uruguayo de nombre Pablo Laurta, y consultas que he recibido al respecto, deseo aclarar que NO TENGO NINGÚN TIPO DE RELACIÓN CON ESTA PERSONA”, así con mayúsculas.

P: Sí.

I: Y después dijo que: “condeno enérgicamente toda forma de violencia contra la mujer y deseo que haya justicia plena: que el culpable reciba la máxima pena y se pudra en la cárcel”.

P: Bueno…

I: El tema es la repercusión local del tema, porque salió un radical con mucha peluca a bancar a Laje.

P: ¿Qué?

I: Lo que escucha. Marcelo Cossar, hombre que está en Defensa con Luis Petri, le respondió el tweet a Laje y puso “ladran Agustín, ladran”.

P: Ah, bueno.

I: El tema es que le tiraron de todos lados. Hasta los radicales que estaban con él hasta hace muy poco. Le recordaron fotos y causas de mujeres en las que se anotó y hasta tweets que publicaba para el Día de la Mujer. Mamita… ¡qué locura lo de este Capocha! Ya no le quedan lugares dónde acomodarse. Le mando un abrazo.

Si te he visto no me acuerdo

El periodista comentaba con su colega las repercusiones del doble femicidio perpetrado por Pablo Laurta. Y entre ellas, la siguiente.

Periodista: ¿Supo que Laurta era un activo militante anti-feminista?

Informante: Supe. El uruguayo era ideólogo de un grupo Varones Unidos y hasta tenía fotos con referentes del mundo libertario a los que había invitado a un encuentro en Uruguay.

P.: Así es. Estuve repasando Twitter y vi que, entre los aludidos, estaban Nicolás Márquez y el cordobés Agustín Laje.

I.: Exactamente. También está en Twitter el descargo de Laje, que deseó a Laurta que “se pudra en la cárcel”, y acusó que los que quieren vincularlo a él son malintencionados, y hacen un uso político de una tragedia. Que es habitualmente invitados a centenares de congresos, y que no puede saber de antemano quién es quién ni que puede llegar a hacer cada persona con la que se saca una foto.

P.: Claro… lo que pasa es que acá el tema que se debate es sí el doble femicidio no tiene que ver con ideología antifeminista que promovía y con la que coincidían -y probablemente coinciden- los susodichos, ¿no?

I.: Y… es por lo menos un asunto incómodo. Siempre es mejor no tener una foto con un asesino que tenerla, ¿no? Especialmente en política.

P.: Tiene mala suerte con las fotos Laje… ya le habían sacado una con Mauricio Novelli, relacionado al escándalo $Libra…

Schiaretti apunta al plan económico

En los últimos días de campaña, Juan Schiaretti pisó el acelerador y fijó posición luego de la reunión entre Donald Trump y Javier Milei, en materia económica

Informante: ¿Vio el tuit?

Periodista: Fue un día intenso en redes sociales. ¿A cuál se refiere?

Informante: Al de Schiaretti. Dijo: “dejemos de buscar soluciones mágicas: el plan económico fracasó y hay que corregir el rumbo con sensatez y experiencia. Pongámonos a trabajar en serio. Hagamos las correcciones que necesita este plan económico y sigamos adelante. La gente no llega a fin de mes y la inflación sigue alta; eso es lo que debemos atender. Provincias Unidas sabe cómo ordenar la economía y cuidar a los argentinos”.

Periodista: Apuntó a la microeconomía que es el resultado actual. Para ver lo resultados del acuerdo con Estados Unidos falta mucho.

Informante: Exacto y la elección es la semana que viene