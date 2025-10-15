Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Se delinea el cierre de PU en la capital alterna

El periodista consultaba con el dirigente peronista, insistiendo en la agenda de campaña que los candidatos de Provincias Unidas tienen para Río Cuarto.

Periodista: Ya sé que estoy pesado, pero necesito confirmar un dato. Me dicen que (Juan) Schiaretti ya está listo para desembarcar en la ciudad con un acto para cerrar la campaña.

Dirigente: No es la primera ni la última vez que me lo consultan. Y me lo seguirán consultando. Lo que puedo decirle es que se está cerrando todo, pero confirmado que el “gringo” va a estar acá para cerrar con toda la fuerza.

P: Lo imagino en algún club de barrio con todos los candidatos antes de cerrar en Córdoba. ¿miércoles?

D: Mmm. Me parece que no.

P: ¿Ah no? Lunes o martes, entonces…

D: Tampoco.

P: ¿Cuándo entonces?

D: Seguro el fin de semana. Antes y después habrá otras visitas, pero el n°1 está con la agenda bastante ocupada. Le sumo que tiene razón: será en un club de barrio. Casi seguro, el Alberdi. Un bastión…

P: Imagino que el último acto de campaña será en la capital y que antes andará por otros distritos. ¿No?

D: Claro.

P: Entonces, hay otra región favorita.

D: No sé si favorita, pero la estrategia parece que va por otro lado. Esto no es para enojarse, pero está claro que hay otros distritos que tienen otra tracción con respecto a los del sur. La segunda en la lista es de Despeñaderos, Santa María. Lo lógico sería que el tramito final de la campaña vaya por esos lugares. Colón, tal vez.

P: Qué tiempos aquellos en los que Río Cuarto era el segundo cierre en orden de importancia.

D: No hay que enojarse, le digo. Esto es así. Además, el “gringo” ya estuvo en Reducción festejando el triunfo de Reducción. Ese hecho era el más importante del sur.



¿Un “infiltrado”?

El informante compartía con el periodista un peculiar dato que mezcla un evento cultural de la ciudad con las acciones de la campaña rumbo a las legislativas.

Informante: ¿Tiene tiempo para un chisme?

Periodista: Siempre. Cuente.

I: Con un compañero estábamos chusmeando la grilla del festival de circo que se está haciendo desde el finde pasado en la ciudad, el Yo me Río Cuarto. Nos encontramos con una presencia que nos hizo ruido. No sé si opina lo mismo…

P: ¿Qué presencia?

I: Mire…esta noche (por anoche) en la zona del Andino está Peroncho, Emanuel Rodríguez. ¿Le suena?

P: ¡Claro! Viene seguido. Tiene su público.

I: Bueno, pero… ¿no le parece raro que un candidato a diputado en la lista de Fuerza Patria se presente en el marco de un evento que es promocionado por el Gobierno de Río Cuarto? ¿Hay una incompatibilidad ahí?

P: No me había percatado de ese detalle.

I: No vaya a ser que después llegue el reto desde el Panal por promover el evento de un candidato opositor en la ciudad. O sea, no me imagino que vaya a dar un show sin contenido político y menos si se trata de alguien que, más allá de su material como comediante, está comprometido con otra fuerza política que no es la del Gobierno local. Un día hace campaña para Pablo Carro, el otro se presenta en un show patrocinado por la Muni que responde a Provincias Unidas.

P: El show debe estar cerrado hace tiempo. Calculo…

I: Puede ser. Pero tampoco me sorprender que el peronismo K y el cordobesista se encuentren en algún punto. ¿O usted cree que todos los integrantes del Gobierno municipal le van a votar a la lista del “gringo” (Juan Schiaretti)?



Iñaki “increpado”

La periodista recibía un mensaje del informante, sobre el cierre de esta edición.

Informante: Me dicen que Iñaki Gutiérrez, referente de La Libertad Avanza y ex CM de la Casa Rosada fue “increpado”.

Periodista: ¿En la plaza de la Muni? No pude quedarme pero vi que había algunos chicos alrededor. Con remeras violetas. No muchos. Quizás llegué tarde.

I: La plaza siempre tiene mucha gente pero si, no había mucha gente con ellos. Pero bueno, como todo espacio público, se prestó para que alguien se acerque a interpelar. Me cuentan que fue gente ligada a la Muni.

P: ¿Fue heavy?

I: No, bastante tranqui. Por eso le digo “increpado”, entre comillas. A ver, se dio una discusión por claras diferencias políticas y esas situaciones se pueden dar en este tipo de actividades en el espacio público. De hecho, me atrevo a decir que Iñaki estaba un poco más preparado que los candidatos libertarios por Córdoba para responder a ese tipo de cuestiones.

P: Aunque dudo que Iñaki esté empapado en el panorama cordobés. Menos de Río Cuarto.

I: Ahí está el tema. Una de las personas que se acercó está vinculada a la gestión o al menos al PJ local. Lo que pasa es que los libertarios armaron su actividad justo afuera del Palacio Municipal, era esperable.

P: ¿Y quién “ganó” la discusión? (risas).

I: Hubo muchas risas, creo que nadie se tomó las cosas tan a pecho. Sé que a Iñaki lo corrieron mucho con el ajuste y la situación económica y él les tiró con un par de cosas vinculadas a la condena de Cristina y en un momento les preguntó si bancaban a Kicillof. Le dijeron que sí. Y sé que un joven del Frente Cívico les tiró lo del “impuestazo” municipal y demás. Porque claramente, Gutiérrez no iba a poder chicanearlas con eso. Él era visitante.



Reclamo de un radical al Panal

El dirigente llegaba a la periodista con las declaraciones que bindó el intendente de Las Acequias, Germán Martini, a LV16.

Dirigente: Che, no me parece poca cosa escuchar a un intendente radical reclamando por la pavimentación de una ruta. En este caso, la Ruta 10 y el tramo Adelia María- Las Acequias.

Periodista: Coincido. Más con tantos intendentes radicales acompañando a Provincias Unidas.

D: Justamente, no estoy seguro de si Martini está en ese grupo. Creo que está con Mestre o por lo menos Mestre anduvo por su localidad hace unos días. Más allá de eso, y aún si estuviera con Provincias Unidas, tiene todo el derecho a reclamar porque está gestionando. Ahora, el timing sí deja mucha tela para cortar.

P: Entre tanto reclamo a Nación por el estado de las rutas, es cierto que este pedido puntual también llama la atención.

D: Obvio, pero no deja de ser válido. Pide que la obra se incluya en el presupuesto del año que viene de la provincia. Se reunieron con la Rural y convocaron al Consorcio Caminero y dijo que, a último momento, no se presentaron las personas que habian sido convocadas. Aclaro que el reclamo viene de hace tiempo, varios años le diría. Y obviamente se reflota después de esta reunión que no tuvo presencia de referentes del consorcio.