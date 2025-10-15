Redacción AlfilPolítica13 de octubre de 2025
La diputada del bloque Unión por la Patria, Gabriela Estevez, señaló en su cuenta de X el supuesto vínculo entre el politólogo con el presidente de "Varones Unidos": " ¿Quién hubiera dicho que detrás de toda esa misoginia se encuentre un femicida, no?".
Redacción AlfilEnroque Corto14 de octubre de 2025
Juez con Iñaki de campaña | Bullrich vuelve a Córdoba | Pablo Tissera, el cooperativista que camina | Caputo y un guiño a PU
Yanina SoriaProvincial14 de octubre de 2025
Schiaretti y Llaryora hablaron del “primer triunfo municipal de Provincias Unidas”. Un modelo de construcción transversal que en el interior priorizaría a quien mejor mida, más allá de su color político. La discusión que se viene.
Bettina MarengoProvincial14 de octubre de 2025
El candidato de Provincias Unidas hizo un discurso en la Bolsa de Comercio surfeando entre críticas al gobierno nacional y promesas de diálogo post elecciones. Sarcasmo con Macri por la funcionalidad del espacio federal y “paso a paso” sobre el 2027.
Felipe OsmanProvincial14 de octubre de 2025
Será el jueves 23. El cierre bonaerense tendrá lugar un día antes en Ezeiza. Y la veda de 48 horas previas al inicio de los comicios no daría -en principio- margen para otro acto. Los delegados cordobeses de LLA, a cargo de ofrecer a Milei un marco a la altura de las circunstancias.