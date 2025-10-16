Enroque Corto

Natalia de la Sota y las ausencias en Diputados…

Ayer hubo una situación bastante particular que se vivió en medio de la campaña y frente a la división del voto del peronismo en Córdoba. Sobre todo, porque Schiaretti y Natalia de la Sota hicieron una recorrida por el mismo departamento y apenas a unos kilómetros de distancia.

Informante PJ: Juan y Natalia de recorrida por Punilla…

Periodista: ¿Juntos?

IPJ: Oiga, ¿usted es o se hace? No, ella está en San Antonio de Arredondo y él con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, en Villa Carlos Paz.

P: Ahh…

IPJ: Pero es cierto que están bien cerquita uno del otro. Casi pisándose los talones.

P: Cuente algo más.

IPJ: Llama la atención la simultaneidad en tiempo y espacio. Pero habrá que ver qué hace ella mañana (por hoy).

P: ¿Por?

IPJ: Y, porque llamaron a sesión en Diputados y uno se imagina que no va a faltar. Más cuando al kirchnerismo se le puso en la cabeza la cantidad de veces que ella faltó a sesiones y le están tirando con eso. Bah, creo…

P: No, va a estar.

IPJ: Si usted lo dice… le mando un abrazo.

Cossar y un respaldo a Laje que trajo comentarios

Las imágenes del intelectual libertario Agustín Laje junto al femicida Pablo Laurta dejaron en una posición bastante incómoda al amigo personal del presidente Javier Milei. Al punto que tuvo que salir a ensayar una defensa en redes sociales que trajo repercusiones.

Informante: ¿Vio el tweet de Laje?

Periodista: Sí. ¿El de Laurta?

I: Sí, ese. En el que dijo “ante el horroroso crimen que habría cometido un ciudadano uruguayo de nombre Pablo Laurta, y consultas que he recibido al respecto, deseo aclarar que NO TENGO NINGÚN TIPO DE RELACIÓN CON ESTA PERSONA”, así con mayúsculas.

P: Sí.

I: Y después dijo que: “condeno enérgicamente toda forma de violencia contra la mujer y deseo que haya justicia plena: que el culpable reciba la máxima pena y se pudra en la cárcel”.

P: Bueno…

I: El tema es la repercusión local del tema, porque salió un radical con mucha peluca a bancar a Laje.

P: ¿Qué?

I: Lo que escucha. Marcelo Cossar, hombre que está en Defensa con Luis Petri, le respondió el tweet a Laje y puso “ladran Agustín, ladran”.

P: Ah, bueno.

I: El tema es que le tiraron de todos lados. Hasta los radicales que estaban con él hasta hace muy poco. Le recordaron fotos y causas de mujeres en las que se anotó y hasta tweets que publicaba para el Día de la Mujer. Mamita… ¡qué locura lo de este Capocha! Ya no le quedan lugares dónde acomodarse. Le mando un abrazo.

Cossar y un respaldo a Laje que trajo comentarios

Las imágenes del intelectual libertario Agustín Laje junto al femicida Pablo Laurta dejaron en una posición bastante incómoda al amigo personal del presidente Javier Milei. Al punto que tuvo que salir a ensayar una defensa en redes sociales que trajo repercusiones.

Informante: ¿Vio el tweet de Laje?

Periodista: Sí. ¿El de Laurta?

I: Sí, ese. En el que dijo “ante el horroroso crimen que habría cometido un ciudadano uruguayo de nombre Pablo Laurta, y consultas que he recibido al respecto, deseo aclarar que NO TENGO NINGÚN TIPO DE RELACIÓN CON ESTA PERSONA”, así con mayúsculas.

P: Sí.

I: Y después dijo que: “condeno enérgicamente toda forma de violencia contra la mujer y deseo que haya justicia plena: que el culpable reciba la máxima pena y se pudra en la cárcel”.

P: Bueno…

I: El tema es la repercusión local del tema, porque salió un radical con mucha peluca a bancar a Laje.

P: ¿Qué?

I: Lo que escucha. Marcelo Cossar, hombre que está en Defensa con Luis Petri, le respondió el tweet a Laje y puso “ladran Agustín, ladran”.

P: Ah, bueno.

I: El tema es que le tiraron de todos lados. Hasta los radicales que estaban con él hasta hace muy poco. Le recordaron fotos y causas de mujeres en las que se anotó y hasta tweets que publicaba para el Día de la Mujer. Mamita… ¡qué locura lo de este Capocha! Ya no le quedan lugares dónde acomodarse. Le mando un abrazo.

Schiaretti apunta al plan económico

En los últimos días de campaña, Juan Schiaretti pisó el acelerador y fijó posición luego de la reunión entre Donald Trump y Javier Milei, en materia económica

Informante: ¿Vio el tuit?

Periodista: Fue un día intenso en redes sociales. ¿A cuál se refiere?

Informante: Al de Schiaretti. Dijo: “dejemos de buscar soluciones mágicas: el plan económico fracasó y hay que corregir el rumbo con sensatez y experiencia. Pongámonos a trabajar en serio. Hagamos las correcciones que necesita este plan económico y sigamos adelante. La gente no llega a fin de mes y la inflación sigue alta; eso es lo que debemos atender. Provincias Unidas sabe cómo ordenar la economía y cuidar a los argentinos”.

Periodista: Apuntó a la microeconomía que es el resultado actual. Para ver lo resultados del acuerdo con Estados Unidos falta mucho.

Informante: Exacto y la elección es la semana que viene

Limia en la IA

El legislador Leonardo Limia, impulsor del Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial en Córdoba, participó de las Jornadas sobre el Análisis del Impacto de la IA en Distintos Ámbitos Profesionales, organizadas por el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba junto al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

Informante: El encuentro fue el el auditorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y Limia participó como referente del proyecto que busca establecer un marco normativo para el desarrollo responsable y ético de la inteligencia artificial en Córdoba. Hubo presencia de destacados especialistas.

Alfil: ¿Disertantes?

Informante: Uno es el exrector de la UNC Francisco Tamarit, quien expuso sobre la relación entre redes neuronales y la IA. El arquitecto Sergio Manes, que disertó sobre el rol de la IA en el anteproyecto de arquitectura; y la ingeniera Laura Díaz Dávila, quien presentó las oportunidades emergentes en las nuevas tendencias de la IA.

También participaron Leandro González, Head de Digital en Holcim, y Marcelo Rabozzi, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quien habló sobre la aplicación de la IA en la educación.

Propuesta contra femicidios

El radical Dante Rossi presentó un proyecto vinculado a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

Informante: Frente al doble femicidio y a todo lo que se va conociendo sobre qué hizo y cómo actuó previamente Pablo Laurta, el legislador radical presentó una iniciativa tendiente a mitigar los femicidios.

Periodista: ¿Cómo sería concretamente?

I.: Propone que sea incorporado como indicador de gravedad del caso, la existencia -reiterancia- de las denuncias (más de 2) contra el mismo agresor y por la misma denunciante. Además, requiere se disponga la notificación efectiva por parte del área correspondiente y con la suficiente antelación, del vencimiento de las medidas cautelares, y su posibilidad de prórroga.

P.: Como que siempre llegamos tarde ¿no?

I.: Si, pero podemos seguir pensando y haciendo cosas. Para Rossi, el Estado debe resguardar a las mujeres, es responsabilidad de los tres poderes articular herramientas para mejorar la protección.

Aporte radical

El informante gremial llamó al periodista, le pasó algunas fotos, y le comentó qué lo había ocupado el martes.

Informante Sindical: ¡Amigo! Le tengo novedades. La vice, que está muy comprometida con la campaña, organizó un mitín para Provincias Unidas en Juárez Celman, y asistieron, entre otros, Vigo y el gobernador.

P.: Y del otro lado, ¿a quienes juntaron?

I.: Radicales. Puros radicales.

P.: ¿Y qué hacía usted ahí entonces? Ja, ja, ja…

I.: Ja, ja… Radicales y los gremios de la Corriente Sindical 25 de Mayo.