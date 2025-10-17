Enroque Corto

Milei levanta el cierre de Córdoba: lo lleva a Rosario

El informante libertario llamó al periodista, para confirmar las sospechas que levantó un día atrás.

Informante Libertario: Amigo, confirmado, ¡no hay cierre libertario en Córdoba!

Periodista: Pero cómo… ¿No éramos la provincia más liberal del país?

I.L.: Y… vio cómo es esto… sí, pero no. Al final el presidente adelantará el viaje a Córdoba para el martes de la semana próxima, y el cierre nacional se traslada a Rosario. Aparentemente, en Santa Fe habría una chance más nítida de ganar, y por eso apostarían todo a darle un último empujón al candidato violeta de la “provincia invencible”.

P.: Mire usted…

I.L.: Le digo dos factores que para mí jugaron: el primero, no se fueron tan contentos de Córdoba la última vez que vinieron. La concurrencia no fue la que el Javo esperaba. Y segundo, Romina Diez, la titular de LLA en Santa Fe es amiga personal del presidente y de Karina. Me imagino que eso también pesó en la balanza.

P.: Aja…

I.L.: Igual, Córdoba sigue siendo Córdoba. Y va a tener atención especial la semana final. Además del presidente, como ya le había comentado, va a estar Bullrcih, que llega el domingo a la noche para arrancar una agenda intensa desde el lunes. El martes remata Javier.

Sigue la movida de intendentes UCR en el interior

El informante del interior contó algunos detalles con los que se encontró en las últimas recorridas del candidato a diputado de Provincias Unidas, Juan Schiaretti.

Informante: ¿Cómo anda? ¿Está activo?

Periodista: Sí, por supuesto. ¿Qué cuenta?

I: Tengo una perlita de la recorrida de Schiaretti por el norte...

P: A ver. Cuente.

I: Los intendentes del radicalismo siguen haciendo los deberes y están jugando a dos puntas.

P: ¿Por? ¿A quién vio ahora?

I: Resulta que el intendente de Villa Tulumba, Roberto Casas, del que los legisladores Rossi y Peralta dicen que está jugando para Mestre, ¡estuvo en el acto del norte con Schiaretti!

P: ¿Cómo?

I: Lo que escucha y ahí le paso la foto. Es el que sale pegado a Calvo. Digo, porque después dicen que están con la Lista 3 y yo no lo veo así. Mejor para nosotros, igual. Le mando un abrazo.

Delasotista con Boretto

Los candidatos de Natalia de la Sota se reunieron con el rector de la UNC, John Boretto, un guiño al radicalismo universitario.Informante: Estuvieron Marcelo Ruiz, segundo candidato de la lista; Gonzalo Fiore Vianni; Pedro González Cholaky; y Francisco Zanichelli, referente de la Usina de Ideas del espacio.

Alfil: El voto universitario.

Informante: Si, se abordaron temas vinculados a la situación presupuestaria de las universidades nacionales, las agendas de trabajo del sistema universitario y científico-tecnológico, y los desafíos y amenazas que enfrenta el sector ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo veto fue revertido por el Congreso nacional.

Boretto agradeció el apoyo de Natalia de la Sota y del espacio Defendamos Córdoba en la defensa del sistema universitario, destacando la importancia de sostener el trabajo conjunto por un mejor presupuesto y una educación pública de calidad.