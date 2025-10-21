Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández



La ouija para Jular

La periodista recibía un mensaje de militante radical, quien le compartía el furcio del candidato a diputado por la UCR, Franco Jular, en su paso por Río Cuarto. En diálogo con Telediario Digital, el candidato radical dijo que se había reunido y que tenía el acompañamiento de los dirigentes Cacho Storani, Antonio Rins, Juan Jure y Miguel “Chicharra” Abella (quien falleció hace ocho años).

Militante radical: Bueno, no sé cómo nos irá el domingo pero ya tenemos varios memes para encarar el último tramo de campaña con el furcio de Jular. Dijo tener el acompañamiento del Chicharra. Quizás es medio como (Laura) Soldano y tuvo una visión en la que el Chicharra le dijo que lo apoyaba (risas).

Periodista: Los comentarios en las redes sociales me están haciendo el día. La gente es muy creativa.

M R: Ya hay un par de memes dando vuelta con Alfonsín e Yrigoyen, como para que se dé una idea. Yo llegué a pensar que a lo mejor se refería al hijo del ex intendente pero no. Dijo “Chicharra”, entonces se refería al ex intendente.

P: El tema es que se confundió y no se “auto-corrigió” después. Mi mamá nombra antes a mis hermanos cuando quiere llamarme. Pero al final, se corrige (risas).

M R: Por eso mismo le digo que el furcio hace pensar en eso. Alimenta la idea de que los dirigentes de Córdoba conocen poco la realidad del interior y en este caso la historia de la propia ciudad a la que vino a hacer campaña. Igual, yo no lo voy a linchar a Franco. El timing es lo único que nos la baja un poco pero “en tiempos así, solo se puede reír”.

P: Pienso igual. Bueno, véalo de esta manera, entre los propios esto no mueve el amperímetro.

M R: Claro que no. A lo sumo hace que los que ya se ríen de nosotros, lo sigan haciendo. Pero bueno, habrá que buscarle una ouija al candidato para que siga conversando con Abella y le dé algunos consejos (risas).

Promesa al Alberdi

El periodista recibía un mensaje del informante, militante en las filas del PJ local.

Informante: No lo vi el sábado en el acto del Alberdi. ¿Estaba escondido?

Periodista: Estuve en la conferencia de prensa. Me escuché los discursos igualmente.

I: ¿Se enteró del anuncio de Llaryora en Río Cuarto?

P: ¿Cuál de todos?

I: Que se viene el Parque del Alberdi. Lo prometió en pleno cierre de campaña.

P: Ah, sí. Me imagino que estar en el barrio lo inspiró a decirlo.

I: Exacto. Dijo que las familias del sector podrán disfrutarlo. Y la gente aplaudió fuerte. Es algo que vienen esperando hace mucho.

P: Espere. Recuerdo que en la campaña municipal del año pasado ya lo había anunciado. ¿Volvimos a la costumbre de los anuncios duplicados?

I: No sea malo. En aquel momento se lo mencionaba como una idea. Ahora, me parece que el compromiso está hecho. Si bien no dio muchos detalles, se comenta que el próximo gran avance después de la Circunvalación será ese. Capaz el año que viene se arranca con eso.

P: ¿Seguro? ¿No lo patearán para la próxima campaña?

I: Bueno, puede ser (risas). Seguramente lo van a terminar antes del 2028.

P: Que se apuren entonces.

I: Ya vendrá, paciencia. El Parque Sur llevó un tiempo, pero se cumplió con todo en tiempo y forma. Está bien que son tiempos distintos y las inversiones tardan un poquito más en hacerse, pero el Gobierno provincial tiene los números necesarios para avanzar con algo así. Pero bueno, paso a paso.

P: De la Circunvalación se habla todo el tiempo.

I: Es la obra más grande del país que se está haciendo ahora. La estuvo recorriendo con el “gringo” (Juan Schiaretti).

P: No pierde oportunidad de sumar obra pública a la campaña.

I: ¡Más vale! Mire si no van a mostrar lo que diferencia a Córdoba de otras provincias del país: una obra pública que no para ni siquiera cuando le ponen la motosierra en la cara. Es motivo de orgullo y eso termina siendo valorado por la gente. Lo va a notar en las urnas. Va a ver…