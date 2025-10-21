Enroque Corto

Acto de Natalia de la Sota

Natalia de la Sota encabeza el cierre de Defendamos Córdoba con encuestas que la ubican como la novedad de las elecciones 2025 y con el oficialismo provincial calculando la capacidad de daño que tendrá en el electorado peronista.Informante: Acto de Natalia de la Sota en Studio Theatre, una sala ubicada en pleno centro de Córdoba. Es hoy martes a las 18,30 horas.

Alfil: Una buena campaña de la diputada.

Informante: Lo de hoy iba a ser un encuentro con público universitario pero trocó en un acto grande. Hay expectativa porque los diez puntos del kirchnerismo típico van casi todos a ella, al menos eso dicen las encuestas. Además, el voto delasotista de los enojados con Schiaretti seguro también le va a dar algo.

Alfil: Va a ser una noche interesante la del 26.

Informante: Ya lo creo.



¿Bornoroni no entendió la consigna nacional?

El fin de semana el informante libertario, que aún mantiene el enojo por cuestiones de la campaña, aprovechó para hablar un rato con el periodista.

Informante Libertario: ¿Está por ahí?

Periodista: Buscando el regalo para el Día de la Madre…

IL: Ah, lo voy a molestar dos minutos.

P: Sí, ningún problema. Cuente.

IL: Estaba viendo la publicidad que pagó La Libertad Avanza Córdoba en redes y parece que confundieron la estrategia local con la nacional.

P: ¿Por?

IL: Porque parece que Bornoroni confunde el slogan de la campaña nacional y desengancha del lema nacional. En el video que se lo ve a Gonzalo Roca el lema local dice: “esta vez vale la pena”.

P: Sí.

IL: Pero en realidad es “hagamos que el esfuerzo valga la pena”. Porque si no parece que todo el esfuerzo que se hizo fue en vano.

P: Upa. Medio rebuscado, viejo.

IL: Sí, usted porque lo dicen en el shopping. Pero los que siguen esto de cerca y son profesionales de la campaña están muy enojados porque se tergiversa el mensaje en Córdoba. Eso pasa cuando falta profesionalismo en una campaña. Ojalá nos vaya bien, pero…

Schiaretti hasta en la sopa

En un pueblo del noroeste cordobés, el día de la Madre se festejó con pátina política y clima electoral.

Informante: Mauro Tapia, presidente comunal de la localidad de Paso Viejo organizó un festejo para las madres de su pueblo el sábado por la noche. Pintaba lindo, música, comida y… ¡Juan!

Periodista: ¿Qué Juan?

I.: ¡Schiaretti! (risas) Resulta que, para sorpresa de las agasajadas, al llegar al salón se encontraron que, en cada lugar a ocupar, las esperaba un folleto de Provincias Unidas y la cara del ex gobernador. Un papel dónde les decía qué casillero votar.

P.: Claramente el intendente es peronista (risas)

I.: Claro, super peronista. No cayó del todo bien a las mujeres, pero muchas hicieron un bollo el papel y siguieron con lo suyo. Ya sabe cómo es en los pueblos, ¿no?

P.: A qué se refiere.

I.: A que el clientelismo se hace mucho más evidente en el interior. Se muere si le digo en que Villa de Soto, cerquita de Paso Viejo, los vecinos vieron el patrullero de la policía con la cara de Schiaretti pegada en la luneta.

P.: ¡Mentira!

La UCR denunció “deterioro ambiental” del Canal Maestro Sur

El periodista recibió un mensaje de su informante radical, que quería contarle en qué andaba.

Periodista: Cuando usted me llama, es porque está por hacer lío… ¿en qué anda?

Informante Radical: Ya nos conocemos… Pero lo corrijo: no es que yo haga lío, es que el lío está, y yo lo cuento.

P.: A ver…

I.: Mire, junto a concejales y legisladoras de la UCR venimos de recorrer las zonas aledañas al Canal Maestro Sur, y la verdad que lo que hemos encontrado es un desastre… tanto en lo ambiental, como en lo estructural.

P.: Lo escucho.

I.: Recorrimos barrios Comercial, Alejandro Carbó, Mirizzi, Villa Angelelli y el Canal con el objetivo de visibilizar el grave estado de abandono, deterioro, contaminación y riesgo estructural que presenta. Durante la recorrida, pudimos observar la acumulación de residuos que lleva mucho tiempo allí, desbordes cloacales, obstrucciones, derrumbes parciales y sectores con peligro de colapso, que no sólo afectan el ambiente, sino que representan una amenaza directa para las viviendas cercanas y la seguridad de los vecinos. Es un escenario desolador…

P.: ¿Y hay algún plan de acción?

I.R.: Del Ejecutivo, parece que no… pero nuestro, sí. Desde ambos bloques de la UCR vamos a exigir la implementación inmediata de un plan integral de saneamiento, reparación estructural y control ambiental permanente, que incluya la participación vecinal y la articulación entre los distintos niveles del Estado.