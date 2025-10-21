El Imperio es relegado del cierre de campaña y mira el final desde la tribuna
El acto de Schiaretti en Alberdi el pasado sábado fue la última actividad fuerte de la campaña en Río Cuarto, que en la semana previa a las urnas no tendrá presencias provinciales en la ciudad. Los argumentos de cada fuerza frente a la notoria pérdida de protagonismo del Imperio.Río Cuarto21 de octubre de 2025Gabriel Marclé
Por Gabriel Marclé
Alfil ya lo advertía antes del inicio formal de la campaña: el sur perdió peso en el tablero político provincial. Pero el síntoma se volvió evidente recién en la recta final. A días de la veda, Río Cuarto quedó fuera del mapa de los cierres. La decisión no sorprende: las principales fuerzas reorientaron su esfuerzo hacia el norte y el centro, donde parece se va a definir la elección. El Imperio, mientras tanto, observa desde la tribuna cómo la política provincial juega su cierre en otros distritos, una situación inusual para una ciudad que es capital alterna desde 1999 y ratificaba año tras año su carácter histórico de termómetro del voto cordobés.
El acto de Juan Schiaretti en Plaza Alberdi el pasado sábado fue la última actividad fuerte en Río Cuarto, que en la semana previa a las urnas no tendrá presencias provinciales de los principales candidatos. La magnitud del evento —precedido por el paso del mandatario por Laboulaye— confirmó que el cierre simbólico en la región sur ya había ocurrido en el Imperio y que ahora pasaría a otro distrito.
Antes, Natalia de la Sota había transitado tres visitas con agenda diversa —educación, sindicatos, barriadas—, reforzando su perfil opositor a Javier Milei. En la pulseada por el voto peronista, Schiaretti y la diputada replicaron estrategias similares: ambos buscaron capitalizar su marca personal. Él, apoyado en su gestión y su alta imagen en Córdoba; ella, con el peso de su apellido y el discurso del “voto coherente” frente al gobierno nacional.
El intercambio derivó en un intento del cordobesismo por “invisibilizar” a la hija del exgobernador, reduciendo el tramo final a una contienda entre el “gringo” y Milei. Una jugada que buscó polarizar para evitar fugas en el electorado tradicional.
En espejo, los libertarios también apostaron a la imagen. La campaña de La Libertad Avanza en Río Cuarto quedó casi por completo subordinada a la estrategia nacional. Laura Soldano, candidata local, no logró capitalizar su pertenencia territorial ni conseguir la foto que hubiera cambiado su suerte: Milei decidió no visitar la ciudad, pese a que fue uno de sus primeros bastiones electorales. Ni siquiera la presencia de Iñaki Gutiérrez logró levantar el pulso local de un espacio que se juega a pleno en la marca presidencial.
El radicalismo, por su parte, tampoco encontró el tono. Ramón Mestre encabezó un acto enfocado en la dirigencia y la militancia, sin proyección territorial ni gestos de alcance regional. Los equipos locales hacen lo que pueden con estructura y presencia, pero la mayoría de los intendentes boina blanca se alinearon con Schiaretti, consolidando la dispersión del voto opositor clásico en el sur. Esta vez, como desde hace tiempo, sin un nombre que nuclee al electorado radical de la ciudad, ese que supo tener a figuras del tenor de Miguel Abella o Benigno Antonio Rins.
Todo indica que las últimas acciones antes del jueves estarán a cargo de los actores territoriales, los candidatos riocuartenses —que no son tantos— que continuarán con recorridas y pequeños actos para convocar a los votantes frente al objetivo de engrosar la participación, que según los más pesimistas podría ser más baja de lo esperado: en la última municipal, fue del 56%. También se aguardan algunas visitas adicionales, como la de Agustín Spaccesi (Partido Libertario). Pero el último empujón quedará en manos de la militancia y su trabajo para captar el voto en cada cuadrante de la ciudad.
El saldo de esta recta final es claro: la capital alterna perdió el privilegio del cierre. La atención se corrió hacia el norte y el centro de la provincia, donde se definen las bancas. En ese mapa, el sur quedó con rol secundario. Las explicaciones se repiten: los libertarios juegan a ganar con la foto de Javier; Provincias Unidas también apuesta al efecto “gringo”; y Natalia ya quemó sus cartuchos en la ciudad. El resultado es una campaña que se define sin Río Cuarto en el centro de la escena. Si el mapa sigue reconfigurándose en torno al norte y el centro, el Imperio deberá redefinir su papel político para no quedar como simple eco de su propio pasado de capital alterna.
