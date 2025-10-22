Enroque Corto

“Jugate por Córdoba”

El informante peronista envió una foto, sin epígrafe, al periodista, que intrigado le preguntó de qué se trataba el asunto.

Periodista: ¿Y eso? ¿Qué clase de juego es? ¿Un juego de la OCA tamaño real?

Informante Peronista: ¡Compañero! No exactamente. Es “Jugate por Córdoba”, el rebrand cordobesista.

P.: O sea… digamos…

I.: Ja, ja… es otro artilugio de campaña de Santiago Gómez. Hizo un tablero que replica la Boleta Única, y a los vecinos que pasan caminando les ofrece tirar los dados. Según el casillero en el que caen, la leyenda que toca les explica por qué es mejor seguir avanzando hasta el último casillero -es decir, la columna de Provincias Unidas- para que a Córdoba le vaya mejor.

P.: Qué personaje…

I.P.: Pero le digo más… sin decir los nombres de los demás candidatos, el juego va tirando dardos para todos lados, y dice sin decir por qué no votarlos y bancar al ex gobernador. Mire, mejor le paso las reglas, para no andárselo contando:

Tira los dados.

Saca un 8, cae en VIOLEТА. Este partido le aplicó la motosierra a los jubilados y a la educación pública. Con ellos Argentina y Córdoba retroceden. Para que Córdoba gane, ¡avance 5 casilleros!

Saca un 9. Cae en ROJO. Este candidato logró que Córdoba sea la capital del abandono. Para que Córdoba gane, ¡avance 4 casilleros!

Saca un 6. Cae en BORDO. Esta candidata fue diputada por el peronismo, pero ahora está con Massa y Cristina. Con ella Argentina y Córdoba retroceden, para que Córdoba gane, ¡avance 7 casilleros!

Saca un 10. Cae en AMARILLO. Este candidato hizo que Macri fuera presidente y fue tan malo que después le ganó Alberto Fernández. Con ellos Argentina y Córdoba retroceden. Para que Córdoba gane, ¡avance tres casilleros!

Cualquier otro resultado siempre es la misma fórmula: este candidato ni sabes qué es candidato. Con ellos Argentina retrocede, para que Córdoba gane, ¡avance al último casillero!

Se sigue hablando de la reunión en Art Decó…

El periodista estaba de recorrida por el centro y muy cerca del Palacio 6 de Julio se cruzó con el informante peronista.

Informante Peronista: No me diga que no tiene tiempo ni para un café…

Periodista: Por supuesto que sí. Es más, esta vez lo invito yo.

IP: Me parece muy bien porque tengo información.

P: Diga.

IP: Los muchachos siguen hablando de la reunión con la primera plana que se produjo hace algunos días en Art Decó.

P: Sí, ¿qué pasó?

IP: Pasó de todo. Hablaron en el arranque Rodrigo Fernández, Raúl La Cava y David Consalvi…

P: Ajá.

IP: El tema es que a algunos los incomodó el tono de Fernández, había un par de miradas de reojo cuando el hombre hablaba. Igual, le digo que pidió que se labure con más énfasis en la campaña. Lo que piden todos, bah.

P: Sí…

IP: Y cuando todos creyeron que la cosa terminaba hizo su ingreso Alejandra Vigo.

P: Epa, con todo.

IP: Sí, y ahí se vino el pedido fuerte del voto por Juan. Se está poniendo lindo y nadie quiere que se escape ningún detalle.

Pretto dice que la gestión le trajo problemas con el peso

El informante de las redes estaba dando una vuelta por Instagram cuando se encontró con algo que le llamó la atención.

Informante: Mire lo que le mando ahí…

Periodista: ¿Un coach? ¿Un nutricionista? ¿Me está queriendo decir algo?

I: No, todo lo contrario. Mire a quién usó de modelo el nutricionista.

P: ¡A Pretto!

I: ¡Sí! El nutri dice que la gestión y el stress le hicieron subir de peso.

P: Y sí.

I: Pero el nutricionista dice que todo es culpa del stress “a causa de todas sus responsabilidades”. No digo más nada. No lo puedo creer. Ay…

Se puso tóxico

Se puso complicada la cosa. El partido Córdoba Te Quiero, que se declara alineado a la vicepresidenta Victoria Villarruel, tiene pocos recursos para campaña y salió a la pesca de votos vía whatsapp, con resultados de comedia.Informante: La candidata Mirian Alejos tomó el celular y empezó a pedir el voto a sus contactos para las elecciones del 26 de octubre. "Estamos en el casillero 8", avisaba a todos. Todo iba bien hasta que el "Córdoba te quiero" le llegó al marido de una celosa. La señora alcanzó a leer la mitad del mensaje y se quedó con el "te quiero" de la candidata nomas.

Alfil: ¡No me diga! Encima le revisó el celular al esposo.

Informante: Parece que sí. Se enojó la esposa. Hay que tener cuidado con esas cosas...

Alfil: ¿Pero la van a votar o no la van votar a Alejos?

Informante: Indeciso.