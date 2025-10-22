Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández



“Enemies to lovers”

La periodista recibía un mensaje del informante opositor sobre una foto publicada por el ex concejal Armando Chiappe abrazado al el ex edil del PRO, Manuel Betorz, en el marco de la campaña de Provincias Unidas.

Informante: Lo de “unidos por el espanto” de Milei puede que sea cierto, ¿eh? Jamás me hubiese imaginado al Manu Betorz y a Chiappe haciendo campaña por el mismo candidato. Y pensar que en el Concejo, Chiappe lo chicaneaba muchísimo al Manu porque encima esa etapa coicidió con el gobierno de Mauricio Macri.

Periodista: Hace rato que esa facción del PRO está con el gobierno provincial. Pero sí, quizás es la primera campaña que comparten. Si mal no recuerdo, tanto Betorz como (Matías) Paloma, que también sale en la foto, acompañaron al candidato a intendente del PRO, Rolando Hurtado. Pero después se sumaron a la estructura de Hacemos Unidos. O bueno, ahora Provincias Unidas.

I: Sí, creo que es la primera campaña en la que se muestran abiertamente con el peronismo provincial. Y tampoco les quedaría otra porque ahora Paloma es funcionario municipal y Betorz forma parte del ministerio de Bioagroindustria. Pero esta foto es genial porque parece casi como un subgénero de comedia romántica: “enemies to lovers” (risas).

Polémica en Deheza con el SUOEM

Tras recibir un dato, el periodista consultaba con su informante en la región para confirmarlo y conocer más del hecho.

P: Che, me dicen que en General Deheza hubo otro episodio polémico con el SUOEM (Sindicato de Trabajadores Municipales). ¿Sigue el tema de la negociación salarial conflictiva?

I: Un capítulo más, en realidad. Llegó al Concejo Deliberante una iniciativa para declarar “persona no grata” a la secretaria general del sindicato, Jorgelina Fernández. Esto viene del tiempo del conflicto salarial, la toma y las tensiones que se generaron con la Municipalidad local.

P: ¿Quién la presentó?

I: Una vecina. Parece que inflada por algún dirigente oficialista. Eso dicen las malas lenguas. Por supuesto, nadie de la política se quiso hacer cargo del tema.

P: Me parece mucho, ¿no?

I: Así es. Hasta la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Río Cuarto salió a rechazarlo. Dicen que ese tipo de medidas no sólo estigmatizan a una dirigente sindical, sino que también marcan una tendencia peligrosa a criminalizar la acción gremial.

P: Qué momento para algo así. No sé cuán contento se pondría el gobernador (Martín Llaryora) al enterarse de que uno de los municipios gobernados por su espacio queda en medio de una polémica así. Digo, es tiempo de campaña…

I: Totalmente. Un pifie. Deberían haberlo desactivado antes. El intendente (Eduardo Pizzi) salió a decir que no era el momento de impulsar algo así. Justo ahora que se estaban revinculando con el gremio…