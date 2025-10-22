Junto a Bullrich, Soldano alentó a “no tirar atrás el esfuerzo”

Por Julieta Fernández



“Hagamos que el esfuerzo valga la pena”, dijo Patricia Bullrich junto a la candidata de Río Cuarto, Laura Soldano. En un video en el que enseñaron a votar por La Libertad Avanza en la Boleta Única, la (muy probablemente) futura diputada pidió a sus seguidores que acompañen el proyecto de Javier Milei. En su paso por Córdoba, Bullrich apeló al electorado decepcionado y consideró que el ex gobernador Juan Schiaretti “nos tiene que ayudar y no estar con el kirchnerismo”.

Que la figura de Bullrich haya asomado a esta altura del partido en Córdoba no es casualidad. Y en el caso de Soldano, aunque no ha planteado una campaña con el foco puesto en Río Cuarto, cabe recordar la buena recepción que tuvo la ministra de Seguridad cuando fue candidata a presidenta en el 2023. “Prácticamente no podía caminar por la plaza Roca”, recordaba un dirigente del extinto Juntos por el Cambio, en relación a la ovación que recibió la entonces candidata de parte de los simpatizantes de aquel proyecto político, más allá de la propia militancia.

Como si fuera poco, Bullrich había elegido la Capital Alterna de Córdoba para su cierre de campaña a nivel nacional antes de las elecciones generales de octubre. Fue en el predio de la Sociedad Rural y convocó a militantes de distintas localidades que aplaudieron aquel discurso de la ministra en el que, en más de una oportunidad, descalificó al entonces candidato Javier Milei. Bullrich criticó que el economista haya hecho planteos durante su campaña “como si fuera la ley de la selva”. “Un autor al que citó Milei dijo que un padre puede tener la propiedad de su hijo. Puede transferirlo a terceros, puede darlo en adopción o vender sus derechos en virtud de un contrato voluntario. Tengamos en claro que somos una sociedad con principios, con una Constitución y que tiene la ética de la defensa de la vida”, dijo la entonces candidata, quien estuvo acompañada en el escenario por el senador Luis Juez y los diputados Rodrigo de Loredo y Soledad Carrizo (quienes hoy también apoyan el proyecto libertario o alguna vez se mostraron cerca de acompañarlo).

Más allá de aquel discurso, la ministra contaba con un armado propio en Río Cuarto que fue importante a la hora de desplegarse en la región y ordenar la campaña presidencial. Incluso para el ballotage, en el que Bullrich decidió respaldar a Milei, su militancia (que antes había aplaudido su discurso en la Sociedad Rural) fue orgánica y acompañó a su decisión de aliarse al actual presidente. Sin embargo, varios de quienes eran sus alfiles en ese momento (como el politólogo y productor agropecuario Julián Chasco) ahora han pasado al ostracismo y se muestran alejados de la actividad político partidaria.

En cuanto al cierre de campaña, La Libertad Avanza en Río Cuarto no parece tener como prioridad hacer un acto grande que convoque a los libertarios de la ciudad y la región. En parte, se atribuye a tratar de evitar cualquier tipo de señal que se interprete como “ostentación” por el gasto que pueda generar un evento de ese tipo. Pero esa decisión no se puede aislar del hecho de que Soldano y su armado han ponderado participar de la campaña libertaria en Córdoba (y algunas veces en Buenos Aires) sin darle peso a la Capital Alterna. En las últimas elecciones, tanto legislativas como presidenciales, Río Cuarto era escenario de al menos dos actos de cierre de campaña: tanto del peronismo provincial como del ex Juntos por el Cambio. Incluso Mauricio Macri, cuando aún era presidente, llevó a cabo uno de sus actos de la gira del #SiSePuede y montó un escenario en la Plaza Roca cuando buscaba la reelección en 2019.

El sprint final de LLA seguramente tenga a su militancia en puntos estratégicos de la ciudad (preferentemente en el circuito Centro) para seguir educando en el uso de la Boleta Única y para pedir el acompañamiento a los candidatos de Milei en un terreno sumamente fértil para el proyecto del presidente. Sea cual sea el resultado, el oficialismo nacional sigue teniendo altas chances de ganar en la provincia y en Río Cuarto.