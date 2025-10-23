Enroque Corto

Radicales presentes en lo de Caputo

Lógicamente, la presencia del ministro de Economía de la Nación, ‘Toto’ Caputo, iba a motivar el arribo al almuerzo de la Bolsa de Comercio de una nutrida tropa de opositores al gobierno de Llaryora. Por esto, el informante llamó al periodista.

Informante: Estoy saliendo de la Bolsa de Comercio, ¿anda por ahí?

Periodista: No, esta vez no me tocó. Mandaron a otros compañeros. ¿Qué cuenta?

I: Un poco de todo. Sólido ‘Toto’ con sus posturas, lógicamente que ahora hay que ver cómo se traslada esto a las urnas y buena presencia radical.

P: ¿Ah sí?

I: Sí, en realidad de aquellos que respaldan al gobierno de Milei y son muy críticos del cordobesismo.

P: ¿Por ejemplo?

I: Y… estaban Soledad Carrizo, Luis Picat, Marcelo Cossar que no paró de sacarse selfies con todos.

P: Ah…

I: Sí, Cossar está muy en esa. Medio intenso dicen algunos que lo vieron, pero sí, una selfie atrás de otra. Se sacó una con Bornoroni y estuvo el martes en el acto de Milei.

P: Bien.

I: Y lo de Picat y Carrizo está bien claro. Son los dos que respaldan a Bullrich y que en esta campaña tienen bien claro con quien jugar: con la lista de Gonzalo Roca. Ojo a los que se están demorando porque a lo mejor cuando se quieran subir ya es tarde. Le mando un abrazo.

Cruce entre Balastegui y Aráoz en redes

El concejal radical Juan Balastegui presentó una propuesta con un video en sus redes sociales y esto activó un ida y vuelta con un funcionario del Municipio.

Informante: Se mandó ‘Balasta’…

Periodista: ¿Con?

I: Puso en redes un proyecto que presentó para realizar descargos ante los jueces administrativos de faltas a través de videollamadas.

P: Ah, muy bien.

I: Si, lo que él dice es que “ahora no vamos a perder toda una mañana para realizar un descargo por una multa ya que no será necesario ir a los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas ya que se agilizará el trámite”.

P: Ajá…

I: El tema es que lo cruzó el funcionario a cargo del área, el titular del Tribunal de Faltas, Juan Manuel Aráoz que le tiró: “estimado concejal lo invito a ingresar a la página oficial de la justicia de faltas donde podrá comprobar que el trámite es 100 % digital, incluido el descargo. Puede incluir de manera digital documentos, fotos y toda prueba que crea, convenientemente, incluso puede chatear con el Juez de faltas que le corresponda”.

P: ¿Y entonces?

I: Ahí ‘Balasta’ le devolvió que “celebramos el proceso de digitalización y los avances que se están implementando. No obstante, nuestro objetivo es profundizar ese camino y reflejarlo en el régimen normativo ya vigente. El proyecto que presentamos propone incorporar audiencias virtuales y/o videollamadas, garantizando que cualquier vecino, desde cualquier punto de la ciudad, pueda acceder de forma sencilla y directa a la Justicia de Faltas”.

Capacitación rara

Una docente se comunicó consternada con el periodista de Alfil para contarle sobre la capacitación más impensada de su vida.Informante: La UEPC provincial convocó a los docentes a una capacitación sobre el mundo laboral actual, entre otras cosas.

Alfil: ¡Qué bueno! ¡Bien ahí con la formación continua!

Informante: No se crea. Linda sorpresa se llevaron los docentes cuando vieron que el expositor era Omar Sereno, el secretario de Trabajo de la Provincia.

Alfil. Un gran laboralista, pero el abogado de la patronal al fin.

Informante: Usted lo ha dicho.

Piedra libre delasotista al Call Center del Panal

El periodista compartió con su colega una publicación que acababa de ver en las redes de Defendamos Córdoba.

Periodista: Vea esto.

Colega: ¿Qué es?

P.: Vea. Una publicación en las redes de Natalia: “Si no te dejan poner ‘me gusta’ en las publicaciones de Natalia, el domingo ponelo en la boleta”.

C.: Ja, ja, ja. Fino.

P.: Y… saben mejor que nadie que el oficialismo le ha ajustado la marca a todos los funcionarios, dirigentes, militantes y demás, que les controlan hasta lo que comparten en las redes sociales, y los agarran para la chacota…

C.: Lo publican, para peor de males, el día del ‘Call Center’, cuándo muchos están penitentes en el Club Fiat, llamando a sus contactos a regañadientes para promocionar la boleta de Juan…

Cierre del FIT

El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) cierra su campaña electoral hoy en La Plaza de la Intendencia.

Periodista: ¿Qué van a hacer?

Informante: Será una jornada de cierre para denunciar el plan de coloniaje del gobierno ultraderechista de Milei y el acuerdo con el imperialismo yanqui, encabezado por Donald Trump.

P.: ¿Quiénes estarán?

I.: Los candidatos, por supuesto. Serán oradores Liliana Olivero, Viki Caldera y Josué Plevich, los tres primeros de la lista. Vamos a dejar en claro que el FIT-U llama a derrotar el pacto colonial de Milei con Donald Trump. Denunciamos que el promocionado salvataje será para los bancos y usureros internacionales, no para el pueblo trabajador.