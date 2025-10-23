El Parque Alberdi, la jugada final de PU con De Rivas antes de las urnas

Por Gabriel Marclé

En una jugada clásica del manual cordobesista, el Gobierno municipal realizó un importante anuncio casi sobre la chicharra del cierre de campaña. Ayer fue presentado el plan mediante el cual la ciudad contará con un nuevo espacio público: el Parque Alberdi. Se trata de una obra esperada por los vecinos del este que, por el impacto positivo de la noticia, no deja de enmarcarse en la estrategia que Provincias Unidas ejecutó para atraer al votante riocuartense antes de las elecciones. Guillermo De Rivas entró fuerte en la campaña: se hizo cargo del anuncio y liberó al Gobierno provincial —eventual colaborador en la obra— de cualquier acusación de romper la veda proselitista.

La maniobra ya se veía venir desde el sábado pasado, cuando el gobernador Martín Llaryora acompañó a Juan Schiaretti en el acto de Plaza Alberdi y anticipó que se trabajaría rápidamente para poner en marcha el cuarto gran parque de la ciudad, ese que le faltaba al popular barrio del este. Timing ideal y planificado, justo para el shock que el oficialismo provincial necesita para sellar el circuito Alberdi a su favor y generar buenas sensaciones en un distrito donde —según admiten en el propio PJ— la pelea con La Libertad Avanza “está pareja”.

La presentación se realizó en el Centro de Gestión Municipal del este, donde el intendente habló de una “reparación histórica” para el sector. “Río Cuarto cuenta con el Parque Sarmiento en Banda Norte, con Villa Dalcar en el oeste, el Parque Sur en el Viejo Hospital y con el Andino. Sin embargo, barrio Alberdi, con sus 40 mil habitantes, no tiene un espacio verde importante para sus familias. Por eso, de manera conjunta con la Provincia, vamos a avanzar con el Parque Alberdi, para que la gente de este sector no tenga que trasladarse a otros puntos de la ciudad para disfrutar”, sostuvo De Rivas durante la presentación en la que fue acompañado por el diputado Carlos Gutiérrez, entre otros dirigentes.

El nuevo parque se ubicará entre las calles Vicente López y Planes, Güemes, Tomás Anchorena y Cardarelli, en una zona próxima a la escuela Eva Duarte. La Provincia financiará la obra y se encargará del proceso de licitación, que comenzará en los próximos meses. Según se adelantó, las tareas de construcción iniciarían en 2026.

El intendente describió al futuro espacio como “un lugar para que las familias puedan disfrutar y encontrarse”. Por su parte, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Martín Cantoro, destacó el impacto urbano del proyecto: “Este sector va a experimentar una verdadera transformación gracias al parque y a la pavimentación de algunas de sus calles. Es una infraestructura inédita para el este de la ciudad”.

Aunque la especulación sobre el valor de este anuncio a pocos días de las elecciones surge de forma natural, lo cierto es que el Parque Alberdi también aporta al proyecto político de Guillermo De Rivas en la ciudad. La obra formó parte de la plataforma que lo llevó a la intendencia en junio del año pasado y se pone en marcha apenas un año y tres meses después de su asunción. Al igual que el plan de pavimentación que ayer mostró nuevos avances, el Parque Alberdi comienza a inscribirse en el listado de promesas cumplidas. Asimismo, le suma a su antecesor, Juan Manuel Llamosas, a quien agradeció por el trabajo hecho durante sus ocho años al frente del Municipio, un guiño útil para el candidato a diputado en vísperas de las urnas.

Más allá del contenido técnico de la presentación, el movimiento tuvo claro contenido político. En pleno cierre de campaña, el intendente se mostró activo y alineado con el esquema de gestión compartida que Llaryora impulsa en el sur provincial. Pero también permite que el nombre de Schiaretti asome nuevamente a cuatro días de una elección clave para Provincias Unidas. En el tablero electoral, Alberdi —uno de los barrios más populosos de Río Cuarto y bastión peronista de la ciudad— puede definir una parte clave del resultado del domingo. Y qué mejor forma de convencer al votante de este y los demás circuitos que con obra pública, uno de los tantos filos con los que Provincias Unidas buscará atravesar a Milei en las urnas.