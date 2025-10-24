Enroque Corto

El cierre de la izquierda en Plaza de la Intendencia

Los candidatos de la izquierda cerraron su campaña ayer por la tarde en Plaza de la Intendencia. Por esto, el informante llamó al periodista.

Informante Izquierda: Lo voy a molestar… le mando el cierre de nuestra lista.

Periodista: Usted no molesta nunca. Cuente.

II: Bien, modesto. Lo que tenemos bien en claro son las consignas.

P: Me parece muy bien.

II: Liliana Olivero afirmó “¡no al pacto de Milei, Donald Trump y el imperialismo yanqui, que es más deuda, sometimiento, entrega, dependencia, que se la van a hacer pagar al pueblo trabajador, si es que este se lo permite! Ataques antiobreros y un salvataje que es para los bancos, los usureros, No para el pueblo trabajador. Pero también le dan un salvataje a Milei, para salvarlo del repudio popular, asediado de un gobierno de narcos, coimeros, corruptos, represor y entreguista”

P: Bien.

II: Por eso este domingo vamos a fortalecer el camino para sacarnos de encima a este gobierno siniestro, y ahí la importancia de pedir el voto al Frente de Izquierda.

El lado B de los radicales

Cumbre en Río Tercero entre Prunotto, Ferrer y Quinteros en el día del cierre de campaña radical

Informante: tengo info fresquita de última hora

Periodista: largue el misterio

Informante: ningún mienterio, mire X. Hoy hubo reunión en Río Tercero. Viajaron Quinteros y Prunotto en la entrega de nuevos móviles y equipamiento para fortalecer la seguridad en Tercero Arriba, y hubo encuentro con Ferrer.

Periodista: y si, la Provincia tiene recursos

Informante: si, y buen diálogo con la oposición

La Coneja cerró en la 14

El diputado nacional Héctor Baldassi cerró su campaña con una serie de actividades en la seccional 14 y con reuniones con una reunión con los candidatos, dirigentes y fiscales de Ciudadanos, su espacio.

Informante: La Coneja hizo campaña con el deporte y los clubes barriales. Ayer hizo un video que difundió en redes con un mensaje vinculado a su procedencia como árbitro de fútbol.

Alfil: Está dura la campaña para la Coneja.

Informante: Así es. Por eso dijo que "Ciudadanos es un espacio nuevo, que trabaja, que no miente, que no insulta y que no promete lo que no puede cumplir".

Alfil: Tuvo mucho, veremos cómo le va el domingo.



Las internas por venir

El periodista llamó a su informante peronista, que lo atendió camino al acto.

Periodista: Pensé que lo iba a agarrar en el acto de cierre de la Plaza de la Música.

Informante Peronista: Hacía ahí me dirijo, pero tenemos unos minutos.

P.: Estamos a horas de la elección, no me haga que le pregunte, dígame usted qué es lo que se viene.

I.P.: Para errar pronósticos ya están ustedes... nosotros somos optimistas, y nada más… ahora, sí le puedo decir que se va a poner movidito todo después de la elección.

P.: Ajá…

I.P.: Fíjese en la lista… muchos dirigentes jóvenes, expectables… En esta elección, debajo de Juan, que por ahí eclipsa todo, se están jugando otras cosas. Después de la elección, se van a reacomodar muchas fijas. Y el peronismo tiene cosas en disputa. La principal, la sucesión en el Palacio 6 de Julio.

P.: Pucha, uno pensando en el domingo, y ustedes en 20 casilleros más allá…

I.P.: Ja, ja… acá es así… acá se aburre el que quiere…