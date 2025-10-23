Yanina SoriaProvincial23 de octubre de 2025
Reeditando la acción del ´23, el oficialismo montó el “call center” peronista. Cuatro horas de bombardeo digital en redes, grupos de WhatsApp y llamados a la agenda personal de cada funcionario. Hubo ministros, directores, secretarios y asesores. Hoy, capacitación final para 3500 fiscales.
Redacción AlfilRío Cuarto23 de octubre de 2025
Instando a participar | Metiendo presión… de agua | Marcha por la emergencia en discapacidad | Hacer la plancha
Redacción AlfilEnroque Corto23 de octubre de 2025
Radicales presentes en lo de Caputo | Cruce entre Balastegui y Aráoz en redes | Capacitación rara | Piedra libre delasotista al Call Center del Panal | Cierre del FIT
Florencia CoriaVilla Maria23 de octubre de 2025
El Club Ameghino se quedó chico para contener la convocatoria. Con la presencia del gobernador, el ex mandatario provincial y candidato a diputado, la candidata Verónica Navarro Alegre y el intendente Eduardo Accastello como anfitrión, el espacio cordobesista marcó la recta final de la campaña legislativa
Bettina MarengoProvincial23 de octubre de 2025
El Frente Cívico organizó reunión de fiscalización ayer en el ACA. Al juecismo le sirve una derrota de Schiaretti frente al ignoto Gonzalo Roca para bajarle el precio al oficialismo provincial. Juez, de lejos en la visita de Milei a Córdoba.