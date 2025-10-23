Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

La campaña online de GDR

El periodista conversaba con su informante en Provincias Unidas sobre el inicio de la fase de campaña que se activará durante la veda.

Periodista: Están a full caminando la calle por lo visto.

Informante: Son las últimas horas. Hay que gastar las zapatillas.

P: Pero rápido que arranca la veda.

I: ¿Y? Estamos con la campaña en todos lados. La veda es para los medios tradicionales. Nosotros seguimos caminando y subiendo stories. Ahí se pelea el último round, en las redes. De hecho, acaba de salir un video del intendente (Guillermo De Rivas).

P: ¿Qué tiene para contarme de eso?

I: Da un mensaje convocando a la gente a votar a Provincias Unidas este domingo. Lo largaron hoy y obviamente va a estar activo incluso durante la veda.

P: ¿Y qué dice el video?

I: “Tenemos a los mejores”, menciona el intendente, nombrando a Juan Schiareti y Juan Manuel Llamosas como personas de diálogo, con gestión y cercanas al interior de Córdoba.

P: ¿Alguna frase destacada?

I: Les pide a los riocuartenses que vayan a votar para “recuperar la esperanza y corregir el rumbo”. Es el inicio formal de la campaña digital, enfocada en reforzar la presencia de PU en la ciudad durante la veda.

P: Consulto. ¿Seguirán las actividades y anuncios de gestión?

I: Más vale. No nos toca la veda. Nadie puede decir nada porque la gestión sigue más allá de lo que ocurra en esta elección. Seguramente algo aparecerá, pero no puedo adelantarle nada. Seguro va a bajar un poco el ritmo de lo que pueda entenderse como “campaña”, pero las redes no van a parar.



“Con la camiseta puesta”

El analista dialogaba con la cronista sobre la recta final previa a la elección del próximo domingo.

Analista: Con esto de “la calle online” tan activa, los libertarios sí que saben de eso. Pero me parece que con este video, (Laura) Soldano apeló más al núcleo duro. ¿Lo vio? Se mostró con la camiseta de Argentina y dijo que la elección de este domingo se vive como la final de un mundial. A los propios los entusiasma seguro pero ¿y los que los votaron y están decepcionados? Hablarme desde un lugar de clima festivo me parece muy desacertado. Más con la apatía que se advierte en estos tiempos. ¿Vio cuántos periodistas en la calle le preguntan a la gente que se vota y todavía no saben?

Periodista: Sí. Coincido en que eso no cae bien en el votante “flexible” pero sí en el núcleo duro. Y capaz algunos puedan esperar los resultados con una cervecita y una picada. Otros no.

A: Sé que ellos se tienen mucha fe acá en Córdoba, aún con el “Gringo” en frente. Veremos cuál es el resultado final. Fuera de ese video poco feliz, yo le reconozco a Soldano que al menos se movió en esta campaña. Podría no haber hecho nada como una diputada de Río Cuarto que ahora está ocupando una banca y nadie le conoce la voz. A Soldano por lo menos sí.

La última sesión antes del 26-O

En día de sesión ordinaria en el Concejo Deliberante, el periodista acudía a su informante para conocer más sobre la agenda del día.

Periodista: ¡Che! Con todo esto de la campaña, que poco se habla del Concejo. ¿Se activa el lunes?

Informante: Es probable, porque se viene lo de Higiene Urbana. Pero se habló de las elecciones hoy.

P: ¿Ah sí? ¿Chispazos?

I: Para nada. Todo muy tranquilo. Leticia Paulizzi (La Fuerza del Imperio del Sur) les deseó una buena elección a todos los contendientes y convocó a la ciudadanía a participar. Pidió una elección sin violencia. La siguió Franco Miranda, presidente de la misma bancada, hablando de transmitirle a la gente la importancia que tiene participar. No se olvide que son del mismo bloque, pero Paulizzi milita por Provincias Unidas y Miranda por la lista de Edgar Bruno.

P: Claro, pero esperaba más. No sé, alguna expresión libertaria…

I: Yo también, pero me parece que van a dejar que hablen las urnas primero.

¿Y de la sesión de hoy qué me puede contar?

I: Se aprobaron varias iniciativas de interés social, educativo y deportivo. Por ejemplo, declararon de interés legislativo, social y deportivo al C.A.R.S. por su 15° aniversario. Declararon de interés la Segunda Edición de las Jornadas de Derecho por los 10 años de la unificación del Código Civil y Comercial, y la 3° Jornada Interuniversitaria de Salud Mental Comunitaria. Además, se aprobaron dos convenios: uno entre la UNRC, el municipio, la Defensoría, el Consejo Económico y Social y el SUOEM, para una capacitación sobre diálogo y gestión constructiva; y otro con el Instituto Superior María Inmaculada, para facilitar espacios públicos para prácticas deportivas.



La “magia del reencuentro”

La periodista recibía un comentario del militante peronista sobre la presencia de Mauricio Dova, ex secretario de Gobierno y ex presidente del Tribunal de Cuentas, en distintas actividades de campaña de Provincias Unidas.

Militante peronista: Hace unos meses le dije que lo había visto a Dova en reuniones de campaña. Ha estado participando y ahora dijo que “la política tiene la magia que permite encontrarnos y reencontrarnos”.

Periodista: Y lo dice por Llamosas, claramente. O quizás por toda la estructura del gobierno provincial.

M P: Él supo ser muy crítico de esa estructura. En su momento criticó que no le habían dado lugar al pedido de internas para elegir candidato a intendente. Pero terminó cediendo, como le pasó a prácticamente todos, salvo Nazario.

P: Si lo piensa bien, con esta elección, varios se han vuelto a acercar a la estructura provincial. Leticia Paulizzi, por ejemplo. Y Guillermo Natali, que diría que nunca se fue y era bastante esperable que militara para Provincias Unidas.

M P: De eso habla un poco Dova. Bah, no de esas situaciones concretas pero sí de muchas caras viejas que empezaron a aparecer y que eso significa que “algo habrán hecho bien”.

P: El denominador común en todos los casos es Llamosas.

M P: Totalmente. O por lo menos es muy factible que eso haya pesado más para que se la terminen jugando. Y no hay que descartar el proceso que se viene en el 2028. A mi me cuesta imaginar al nazarismo jugando por fuera nuevamente.

P: Todo puede ser.

M P: Realmente. No sé qué provincia ni qué país tendremos para ese entonces pero, mientras tanto, creo que algunos peronistas no deben estar muy contextos con Dova haciendo campaña con ellos.