Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









“Aquí y ahora”

La periodista dialogaba con el informante durante la jornada electoral.

Informante: ¿Me parece o la candidata libertaria (Laura Soldano) estuvo algo evasiva afuera del colegio en el que votó?

Periodista: Los candidatos evitan decir mucho para no romper la veda, pero me parece que usted se refiere a otra cosa.

I: Hubiese sido demasiado que esperara que la prensa no la entrevistara un día como hoy. Desde mediados de agosto, cuando fue el cierre de listas, sabíamos que ella iba a ser diputada. Si casi no habló con los medios en toda la campaña, no sorprende que no lo haya hecho ahora. Al menos dijo un par de palabritas.

P: Sí. Creo que habló unos segunditos antes de votar pero después no quiso hacerlo y estuvo huidiza con los colegas que se le acercaron afuera del colegio.

I: Todo da la pauta de que, aunque le hayan pedido que baje el perfil, no se puede estar entre las sombras. Además, cualquiera que esté medianamente informado y utilice redes sociales podía conocer el perfil de ella como candidata. Fíjese que no dijo prácticamente nada hoy (por ayer) antes de votar, y se limitó a decir que estaba enfocada en el “aquí y ahora”. Cero definiciones. Dejó mucho que desear.

Confusión radical

El periodista recibía el mensaje de un informante, quien se encontraba fiscalizando en un colegio del norte de la ciudad.

Informante: Che, me estoy cruzando mucha gente conocida este domingo. ¿Sabe a quién vi?

Periodista: ¿A quién?

I: A Claudio Miranda. Su presencia generó un mini revuelo entre los radicales de la ciudad.

P: ¿Por? ¿Estaba fiscalizando?

I: Sí, pero hubo un detalle que generó algo de confusión. Resulta que se encontraba junto a una dirigente barrial que estaba fiscalizando por La Libertad Avanza y eso provocó algunas conjeturas. Hubo mensajes de gente advirtiendo que Miranda estaba fiscalizando también para los libertarios.

P: ¿Y estaba?

I: Parece que no, pero es tan delgada la línea. ¿Por qué no podría ser un radical ayudando a sus amigos libertarios? (risas)

P: Igual, ¿qué significa fiscalizar? Hace unos años Germán Di Bella estaba fiscalizando para Mauricio Macri y un par de años después empezó a trabajar en la gestión peronista de Río Cuarto. Y así, como ese, hay varios ejemplos más…

I: Es cierto, pero el problema es que los radicales tenían garantizada la fiscalización del sector que acompaña a Gabriel Abrile. Tengo entendido que Miranda está en ese grupo…

P: Sí, pero por lo que me cuenta, cumplieron.

I: Mmm. ¿Se puede hablar de “cumplir” con un resultado como el que tuvimos? Yo creo que trabajaron todo el día pensando cuándo y cómo iban a comunicarse con los jefes de La Libertad Avanza para acomodarse de cara a lo que viene. Están que se mueren por ponerse la peluca.

P: ¿Usted dice?

I: Sí. Arranca otra época ahora. Me parece que ya no van a tener tanto miedo de perder la boina blanca. Tienen la pintura violeta guardada en la cochera.





