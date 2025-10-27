Enroque corto en Río Cuarto
“Aquí y ahora” | Confusión radicalEnroque Corto27 de octubre de 2025Redacción Alfil
Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández
“Aquí y ahora”
La periodista dialogaba con el informante durante la jornada electoral.
Informante: ¿Me parece o la candidata libertaria (Laura Soldano) estuvo algo evasiva afuera del colegio en el que votó?
Periodista: Los candidatos evitan decir mucho para no romper la veda, pero me parece que usted se refiere a otra cosa.
I: Hubiese sido demasiado que esperara que la prensa no la entrevistara un día como hoy. Desde mediados de agosto, cuando fue el cierre de listas, sabíamos que ella iba a ser diputada. Si casi no habló con los medios en toda la campaña, no sorprende que no lo haya hecho ahora. Al menos dijo un par de palabritas.
P: Sí. Creo que habló unos segunditos antes de votar pero después no quiso hacerlo y estuvo huidiza con los colegas que se le acercaron afuera del colegio.
I: Todo da la pauta de que, aunque le hayan pedido que baje el perfil, no se puede estar entre las sombras. Además, cualquiera que esté medianamente informado y utilice redes sociales podía conocer el perfil de ella como candidata. Fíjese que no dijo prácticamente nada hoy (por ayer) antes de votar, y se limitó a decir que estaba enfocada en el “aquí y ahora”. Cero definiciones. Dejó mucho que desear.
Confusión radical
El periodista recibía el mensaje de un informante, quien se encontraba fiscalizando en un colegio del norte de la ciudad.
Informante: Che, me estoy cruzando mucha gente conocida este domingo. ¿Sabe a quién vi?
Periodista: ¿A quién?
I: A Claudio Miranda. Su presencia generó un mini revuelo entre los radicales de la ciudad.
P: ¿Por? ¿Estaba fiscalizando?
I: Sí, pero hubo un detalle que generó algo de confusión. Resulta que se encontraba junto a una dirigente barrial que estaba fiscalizando por La Libertad Avanza y eso provocó algunas conjeturas. Hubo mensajes de gente advirtiendo que Miranda estaba fiscalizando también para los libertarios.
P: ¿Y estaba?
I: Parece que no, pero es tan delgada la línea. ¿Por qué no podría ser un radical ayudando a sus amigos libertarios? (risas)
P: Igual, ¿qué significa fiscalizar? Hace unos años Germán Di Bella estaba fiscalizando para Mauricio Macri y un par de años después empezó a trabajar en la gestión peronista de Río Cuarto. Y así, como ese, hay varios ejemplos más…
I: Es cierto, pero el problema es que los radicales tenían garantizada la fiscalización del sector que acompaña a Gabriel Abrile. Tengo entendido que Miranda está en ese grupo…
P: Sí, pero por lo que me cuenta, cumplieron.
I: Mmm. ¿Se puede hablar de “cumplir” con un resultado como el que tuvimos? Yo creo que trabajaron todo el día pensando cuándo y cómo iban a comunicarse con los jefes de La Libertad Avanza para acomodarse de cara a lo que viene. Están que se mueren por ponerse la peluca.
P: ¿Usted dice?
I: Sí. Arranca otra época ahora. Me parece que ya no van a tener tanto miedo de perder la boina blanca. Tienen la pintura violeta guardada en la cochera.
Enroque Corto
El cierre de la izquierda en Plaza de la Intendencia | El lado B de los radicales | La Coneja cerró en la 14 | Las internas por venir
Enroque Corto
Radicales presentes en lo de Caputo | Cruce entre Balastegui y Aráoz en redes | Capacitación rara | Piedra libre delasotista al Call Center del Panal | Cierre del FIT
Enroque Corto
“Jugate por Córdoba” | Se sigue hablando de la reunión en Art Decó… | Pretto dice que la gestión le trajo problemas con el peso | Se puso tóxico
Enroque Corto
Acto de Natalia de la Sota | ¿Bornoroni no entendió la consigna nacional? | Schiaretti hasta en la sopa | La UCR denunció “deterioro ambiental” del Canal Maestro Sur
Enroque corto en Río Cuarto
No la vieron
La contundencia en el triunfo de La Libertad Avanza sobre Provincias Unidas en Córdoba obliga al oficialismo mediterráneo a un reseteo urgente del modelo. El fracaso del novel frente en Córdoba y Santa Fe desnuda la debilidad de los espacios de centro.
Mestre sacó poco más del 3% y dejó al radicalismo en un pobre sexto lugar
La Lista 3 le sacó el maquillaje de las alianzas a la UCR de Córdoba y expuso la crisis institucional que atraviesa el partido. Fracaso: por primera vez desde el regreso de la democracia, el radicalismo se quedó sin representación nacional por Córdoba en Diputados.
Fracasó la estrategia de Provincias Unidas y el cordobesismo no pudo con Milei
Con el mayor crédito del oficialismo al tope de la lista, el oficialismo apenas superó la última performance en elecciones de medio término. Antikirchnerismo cordobés, estrategia en discusión y un Schiaertti que demostró no ser invencible. Los popes se aferraron a la narrativa de los tres diputados logrados y el bloque de seis en el Congreso.
‘Bornoroni 2027’, el proyecto provincial que alumbraron las Legislativas
La Libertad Avanza aplastó al peronismo 42 a 28. La canasta que construyó Bornoroni consiguió atrapar los votos de Milei, y el resultado del test match Roca-Schiaretti convalidó su estrategia. La marca sigue vigente en Córdoba, y si el Gobierno Nacional es exitoso, hallará tierra fértil para un proyecto provincial.
De la Sota cumplió y empuja al PJ hacia una reconfiguración
La diputada logró retener su banca y se coló en el podio. Mensaje hacia la interna del peronismo y un aviso de que habrá Defendamos Córdoba para rato. El proceso de introspección que se viene y una ambulancia que ya está encendida.