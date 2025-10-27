Ante una contudente victoria de LLA, Francos habló sobre establecer concensos con la oposición

La casta de las encuestadoras
Otra vez volvieron a errar los que predecían un dura derrota del gobierno que no es tan suelto de mano para pautar y pagar consultorías
Tras un aplastante triunfo por parte de LLA, el coordinador de ministros habló sobre el apoyo que obtuvo este 26 de octubre y adelantó las reformas que se presentarán en diciembre.Nacional27 de octubre de 2025Redacción Alfil
En el marco de un contundente triunfo a nivel nacional —en el que La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el 40,68% de los votos— el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una entrevista post-electoral, habló sobre el siguiente paso que dará el Gobierno, mostrando mayor apertura al diálogo con la oposición.
Durante una entrevista radial post-electoral, el coordinador de ministros vinculó el resultado de los comicios con la contundente reacción de los mercados bursátiles.
"La sensación es de mucha tranquilidad. Esto era esperable en los mercados... esto demuestra que, en definitiva, una gran parte de la volatilidad y de la inestabilidad eran producto del riesgo que sentían los mercados hacia un triunfo electoral del kirchnerismo. Bueno, esto no ha pasado", dijo ante Cadena 3.
El funcionario señaló la inestabilidad esta vinculada directamente con la oposición: "Hubo un periodo de ataque, digamos, de sectores del Congreso en la política del presidente, y eso generaba una inestabilidad. (...) Bueno, esa parte se terminó, con lo cual es obvio que la reacción de los mercados iba a ser la que es hoy".
En ese marco, Francos habló sobre las reformas que llevará a cabo el Gobierno Nacional, y aseguró que está abierto al diálogo con bloques opositores y mantuvo que "a partir de hoy mismo comenzaremos a conversar".
"El Gobierno está preparado para tenerlas (las conversaciones) y va a hacer las convocatorias que sean necesarias para obtener las mayorías que nos permitan avanzar en estas reformas que el Presidente ha anunciado como trascendentales para la Argentina”, aseguró el funcionario.
Consultado sobre si Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y una de las cabezas del kirchnerismo en dicha provincia, y demás gobernadores que se opones al gobierno del presidente, Francos mantuvo que la conversación debe ir más allá que la coparticipación.
"No solamente es cuestión de reclamar fondos (...) sino que es cuestión de cómo miramos el futuro en conjunto", apuntó. El objetivo, insistió, es "buscar consensos para ver cómo se hace para permitir más inversiones, más trabajo, más industrias y, fundamentalmente, mejor calidad de vida para todos los argentinos".
