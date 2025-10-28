Enroque corto en Río Cuarto
“Aquí y ahora” | Confusión radical
Florencio Randazzo, presidente del partido Hacemos que fundó el exgobernador Juan Schiaretti, quedó en el llano.
Informante: El partido Hacemos se quedó con el presidente en el llano.
Alfil: ¿Florencio Randazzo?
Informante: Claro, quería revalidar su banca en Diputados con Provincias Unidas por la provincia de Buenos Aires. Quedó afuera, incluso con una paliza en su tierra natal, Chivilcoy.
Alfil: Durísimo esto de armar partidos nuevos para enfrentar la grieta.
Informante: Durísimo. Schiaretti lo ha comprobado.
El periodista llamó a el informante peronista, después de haber con varios más, para ver cómo defendían la derrota. Finalmente encontró algo de creatividad.
Informante Peronista: Mire, no le voy a decir que hay que festejar porque metimos tres diputados y se vencía el mandato de dos, todos sabemos que las expectativas eran otras…
Periodista: Presiento que se viene un “pero…”
I.P.: Presiente bien. Nos comimos un bailecito electoral, sí… pero por otro lado, con la boleta de PU en la cancha, Córdoba dejó de ser la provincia más liberal del país, como decían los libertarios después de 2023. Atienda, que así quedó el ranking:
1ra, Mendoza: 53,64% - 2da, Entre Rios: 52,93% - 3ra, San Luis: 51,45% - 4ta, CABA: 47,35% - 5ta, Chaco: 45,61% - 6ta, Córdoba: 42,35% - 7ma, Buenos Aires: 41,45% - 8vam, Santa Fe: 40,67% - 9na, Salta: 38,38% - y 10. Jujuy: 37,25%. Ya no estamos ni en el top 5...
El día después de las elecciones recién empezaba y hubo un libertario muy contento con el resultado que se encargó de llamar al periodista.
Informante Libertario: Sé que es muy temprano, ¿pero anda por ahí?
Periodista: Demasiado temprano… usted no sabe que anoche se trabajó hasta tarde parece.
I: Lo molesto rápido, ¿vio el video de Prunotto en redes?
P: No…
I: Aparece festejando en el búnker de Provincias Unidas con el grupo de ella. Me quiere decir qué festeja, qué ganaron… le cuento que a los primos del PJ con los que hablamos nosotros no le gustó nada.
P: Bueno.
I: Y otra… por las dudas se le escape, La Libertad Avanza arrasó en Punilla. Menos mal que habían puesto al intendente de Tanti, Emiliano Paredes como candidato y que Schiaretti había estado hace poco en Carlos Paz. ¡Arrasamos en Punilla! Le mando un abrazo.
El legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda amplió la denuncia penal contra el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López.
Periodista: Refrésqueme, ¿de qué era la denuncia?
Informante: Por incumplimiento de los deberes de funcionario público y agravamiento de la gravedad institucional derivada de su negativa a comparecer ante la Legislatura provincial. Es para dar explicaciones sobre los aumentos irrisorios de la tarifa de Aguas Cordobesas.
P.: A full el nuevo Hernández Maqueda, ¡bien libertario!
I.: Por supuesto. Con estos nuevos vientos que soplan, el legislador va más firme que nunca contra lo que considera un abuso del estado provincia. En este caso, “el incumplimiento de un ministro que se negó a rendir cuentas. Y lo más grave es que esta vez el oficialismo lo hizo por mayoría simple, dejando en evidencia una maniobra política para proteger a López”, denunció.
La contundencia en el triunfo de La Libertad Avanza sobre Provincias Unidas en Córdoba obliga al oficialismo mediterráneo a un reseteo urgente del modelo. El fracaso del novel frente en Córdoba y Santa Fe desnuda la debilidad de los espacios de centro.
La Lista 3 le sacó el maquillaje de las alianzas a la UCR de Córdoba y expuso la crisis institucional que atraviesa el partido. Fracaso: por primera vez desde el regreso de la democracia, el radicalismo se quedó sin representación nacional por Córdoba en Diputados.
Con el mayor crédito del oficialismo al tope de la lista, el oficialismo apenas superó la última performance en elecciones de medio término. Antikirchnerismo cordobés, estrategia en discusión y un Schiaertti que demostró no ser invencible. Los popes se aferraron a la narrativa de los tres diputados logrados y el bloque de seis en el Congreso.
La Libertad Avanza aplastó al peronismo 42 a 28. La canasta que construyó Bornoroni consiguió atrapar los votos de Milei, y el resultado del test match Roca-Schiaretti convalidó su estrategia. La marca sigue vigente en Córdoba, y si el Gobierno Nacional es exitoso, hallará tierra fértil para un proyecto provincial.
La diputada logró retener su banca y se coló en el podio. Mensaje hacia la interna del peronismo y un aviso de que habrá Defendamos Córdoba para rato. El proceso de introspección que se viene y una ambulancia que ya está encendida.