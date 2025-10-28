Enroque Corto

Hacemos con presidente sin banca

Florencio Randazzo, presidente del partido Hacemos que fundó el exgobernador Juan Schiaretti, quedó en el llano.

Informante: El partido Hacemos se quedó con el presidente en el llano.

Alfil: ¿Florencio Randazzo?

Informante: Claro, quería revalidar su banca en Diputados con Provincias Unidas por la provincia de Buenos Aires. Quedó afuera, incluso con una paliza en su tierra natal, Chivilcoy.

Alfil: Durísimo esto de armar partidos nuevos para enfrentar la grieta.

Informante: Durísimo. Schiaretti lo ha comprobado.

Córdoba en el ranking mileista

El periodista llamó a el informante peronista, después de haber con varios más, para ver cómo defendían la derrota. Finalmente encontró algo de creatividad.

Informante Peronista: Mire, no le voy a decir que hay que festejar porque metimos tres diputados y se vencía el mandato de dos, todos sabemos que las expectativas eran otras…

Periodista: Presiento que se viene un “pero…”

I.P.: Presiente bien. Nos comimos un bailecito electoral, sí… pero por otro lado, con la boleta de PU en la cancha, Córdoba dejó de ser la provincia más liberal del país, como decían los libertarios después de 2023. Atienda, que así quedó el ranking:

1ra, Mendoza: 53,64% - 2da, Entre Rios: 52,93% - 3ra, San Luis: 51,45% - 4ta, CABA: 47,35% - 5ta, Chaco: 45,61% - 6ta, Córdoba: 42,35% - 7ma, Buenos Aires: 41,45% - 8vam, Santa Fe: 40,67% - 9na, Salta: 38,38% - y 10. Jujuy: 37,25%. Ya no estamos ni en el top 5...

El libertario que observó a Prunotto y a Paredes

El día después de las elecciones recién empezaba y hubo un libertario muy contento con el resultado que se encargó de llamar al periodista.

Informante Libertario: Sé que es muy temprano, ¿pero anda por ahí?

Periodista: Demasiado temprano… usted no sabe que anoche se trabajó hasta tarde parece.

I: Lo molesto rápido, ¿vio el video de Prunotto en redes?

P: No…

I: Aparece festejando en el búnker de Provincias Unidas con el grupo de ella. Me quiere decir qué festeja, qué ganaron… le cuento que a los primos del PJ con los que hablamos nosotros no le gustó nada.

P: Bueno.

I: Y otra… por las dudas se le escape, La Libertad Avanza arrasó en Punilla. Menos mal que habían puesto al intendente de Tanti, Emiliano Paredes como candidato y que Schiaretti había estado hace poco en Carlos Paz. ¡Arrasamos en Punilla! Le mando un abrazo.





Maqueda amplía denuncia

El legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda amplió la denuncia penal contra el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López.

Periodista: Refrésqueme, ¿de qué era la denuncia?

Informante: Por incumplimiento de los deberes de funcionario público y agravamiento de la gravedad institucional derivada de su negativa a comparecer ante la Legislatura provincial. Es para dar explicaciones sobre los aumentos irrisorios de la tarifa de Aguas Cordobesas.

P.: A full el nuevo Hernández Maqueda, ¡bien libertario!

I.: Por supuesto. Con estos nuevos vientos que soplan, el legislador va más firme que nunca contra lo que considera un abuso del estado provincia. En este caso, “el incumplimiento de un ministro que se negó a rendir cuentas. Y lo más grave es que esta vez el oficialismo lo hizo por mayoría simple, dejando en evidencia una maniobra política para proteger a López”, denunció.