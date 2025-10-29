DASPU contra las cuerdas resiste al ajuste y al abandono estatal

Las universidades van a la Justicia y Córdoba toma partido: el financiamiento universitario entra en campaña
La UNC y el resto de las universidades públicas presentarán una acción judicial contra el Gobierno nacional por no aplicar la ley de financiamiento universitario, en la antesala de las elecciones legislativas de este domingo, en las que Javier Milei se juega su supervivencia política. En Córdoba, el reclamo unifica a sectores que respaldaron la norma —desde Schiaretti y Llaryora hasta Natalia de La Sota y parte de la UCR—, mientras que el PRO cordobés y La Libertad Avanza se mantienen en silencio o enfrentados a una ley que, paradójicamente, beneficia a las universidades de la provincia.