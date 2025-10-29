Enroque Corto

El reinicio de la Legislatura tendrá también el cruce por “niñeces trans”

El reencuentro de hoy en la Unicameral después de la pausa de algunas semanas por las Legislativas tendrá seguramente un cruce que en algunos casos viene solapado por el resto de la agenda: el Congreso Nacional de Niñeces y Juventudes Trans.

Informante Legislatura: Se va a poner picante el regreso a la oficina…

Periodista: Sí, ya lo creo. Lo del domingo dejó mucho para que sigan peleando.

IL: Es cierto, pero no pasa todo por la elección. Hay otro tema que no está en los principales medios y es el Congreso Nacional de Niñeces y Juventudes Trans.

P: Ajá…

IL: ¿Sorprendido? Le digo que se viene fuerte porque ya hubo comunicado de los credos al gobernador Martín Llaryora para que no se desarrolle en Córdoba, también desde Encuentro Vecinal y hoy (por ayer) lo hizo el radicalismo con su jefe de bloque, Matías Gvozdenovich.

P: ¿Y a esa jugada del jefe de bloque la respaldan todos en la UCR? Mmm… no estoy tan seguro de eso en la bancada completa.

IL: Él presentó un proyecto para que se suspenda el evento que se va a realizar el 17 de noviembre próximo en la Universidad Provincial de Córdoba. El legislador sostiene que ese encuentro no refleja el interés público, no tiene neutralidad ideológica y sobre todo es contrario a los principios de la Constitución Nacional y la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños.

P: Epa.

IL: Y sostuvo que el estado provincial no puede financiar encuentros como este que promueven, por ejemplo, intervenciones hormonales o quirúrgicas que no tienen consenso médico ni científico consolidado y que pueden poner a los menores en riesgo físico y mental y derivar en efectos irreversibles.

P: Insisto. Me gustaría saber qué piensan otros en el bloque.

El Colorado Rossi piensa en la UCR del 2027

Tras la debacle electoral del mestrismo, el legislador Dante Rossi lanzó un documento que suena a programa de reconstrucción partidaria. En el radicalismo, algunos lo leen como autocrítica, y otros como el puntapié de una nueva interna.

Informante: ¿Viste el documento que largó Dante Rossi después de las elecciones? Se titula “UCR2027. Ideas para volver a ser mayoría”.

Periodista: Sí, lo vi. Justo cuando el partido todavía está contando los heridos del domingo…

Informante: Bueno, Rossi no esperó ni 48 horas. Dice que la UCR tiene que “modernizarse, reconstruir confianzas y dejar atrás las divisiones”. Y, ojo, marca una línea clara: ni con el cordobesismo ni con La Libertad Avanza.

Periodista: Ajá, o sea: chau a cualquier intento de alianza con Llaryora o con Milei.

Informante: Exacto. Propone construir una “coalición amplia, moderna y coherente”, con eje en educación, trabajo y federalismo. Y plantea cosas bastante innovadoras: una app para que los afiliados voten los temas importantes, boleta única obligatoria dentro del partido, y una reforma para unificar el Congreso y el Comité en un solo órgano.

Periodista: Suena a radicalismo siglo XXI… aunque algunos van a decir que suena más a Rossi 2027.

Informante: Y… puede ser. El documento tiene tono de manifiesto. Habla de “definir identidad” y “superar la lógica de los núcleos”, que no es poca cosa en un partido que vive de los sellos internos.

Periodista: Después de la elección que hizo Mestre, muchos quedaron sin rumbo. Rossi parece querer ocupar ese vacío con ideas, o con un plan, que ya es más de lo que otros ofrecen.

Informante: Eso mismo. Y el título lo dice todo: UCR2027. No está pensando en el balance de 2025, está pensando en el próximo turno.

Periodista: En política, el que pone la fecha marca el ritmo. Y en el radicalismo cordobés, después del golpe del domingo, hay varios relojes que quedaron sin hora. Rossi parece haber encontrado el suyo.

Sin filtro

El periodista recibió un link de su informante peronista, y mientras le daba play, le preguntó de qué venía el asunto.

Informante Peronista: He ahí el último programa del streaming de Diego Casado, por si no lo ha visto.

Periodista: Amigo, no lo he visto, pero no me haga ver las dos horas que estoy viendo que dura, adelánteme de qué trata.

I.P.: ¿Usted me pedía repercusiones y pases de factura de las elecciones? Bueno, ahí tiene un condensado de todo eso. Igual, en la primera media hora está lo más fuerte. Felicitó a Milei y a Natalia de la Sota, y le dio un apercibimiento a Provincias Unidas. Eso, como para calentar la muñeca, porque después siguió…

P.: A la fresca…

I.P.: No le voy a contar todo el programa así lo ve, pero lo sacudió a Miguel Siciliano diciendo que en gran medida el fue culpable de la derrota.

P.: ¿Usted cree que alguien se fija en el tercer candidato de la boleta para votar?

I.P.: Por el resultado, yo creo que no se fijan ni en el primero, pero bueno, ¡cumplo en avisarle adónde está el tiroteo!