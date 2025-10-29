Enroque corto en Río Cuarto

Río Cuarto29 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
piera-f

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández



Piera no entró

El periodista dialogaba con el dirigente radical sobre la elección legislativa y su resultado en Ciudad de Buenos Aires, donde una riocuartense fue candidata a diputada.

Periodista: ¿Descansó desde el domingo? 

Informante: Sí. La actualidad de nuestro partido no me quita el sueño.

P: Dicen que por eso están como están…

I: (Risas) Me lo voy a tomar con gracia. Lo que sí me generó un poco de tristeza es que no haya entrado nuestra candidata.

P: ¿Cuál? No sabía que tenían riocuartenses en la lista de Ramón Mestre.

I: No se haga el tonto. Piera Fernández estuvo cerca de ser diputada por CABA. Lamentablemente, entró uno solo de la lista.

P: ¿Lo entristece que no haya sido diputada?

I: No, me entristece que haya sido candidata de un proyecto que nació muerto.

P: ¿Provincias Unidas?

I: Sí. Ojalá pueda volver a la escena. Mi miedo es que se haya quemado rápido. Sería una lástima, porque es un cuadrazo.

 

Di Bella, ¿más cerca de las fuerzas del cielo?

La periodista recibía un mensaje del informante peronista en referencia al ex secretario de Desarrollo Económico municipal, Germán Di Bella.

Informante peronista: Las redes delatan a la gente cada vez más. Cuando uno scrollea y ve videos en Instagram, puede ver quien los  “reposteó” o le dio like. Sin esfuerzo, la fotito ya te delata. Así me enteré que Di Bella está más cerca de las fuerzas del cielo de lo que yo creía. 

Periodista: ¿Por qué le sorprende? Si por unos meses fue subsecretario de Agricultura del gobierno de Milei…

I P: Sí. Uno de los tantos que se fue del gabinete en ese primer año de gestión. Sin ánimo de ahondar en eso, imagino que se acuerda lo que se dijo en aquel momento. Que lo habían llamado a él personalmente y no como parte de la gestión llamosista. Fue una incorporación outsider, como lo fue su participación en el gobierno municipal. 

P: Sí, me acuerdo de eso. Igual, ¿qué tan “fuerte” es lo que compartió?

I P: Y… por lo que ví, había posteos en donde se hablaba de haber “desperonizado” Córdoba. A mí me chocó. Uno sabe que Germán no era ni es del peronismo pero formó parte de una gestión peronista y hasta lo he visto en actos en la sede del PJ cuando era funcionario municipal. Pero eso no es todo, también vi que reposteó un video de la diputada Laura Rodríguez Machado que va a renovar su lugar por el bloque de La Libertad Avanza. ¿Qué más claro que eso?

P: Entiendo. Evidentemente, no oculta su simpatía por el gobierno de Milei… del que formó parte brevemente, le reitero (risas).

I P: Y la verdad que caen mal estas cosas. Porque si fuera que el kirchnerismo tuviese peso en esta provincia, podría llegar pensar que viene por ahí la crítica. Pero en Córdoba, la derrota fiera nos la comimos en el PJ cordobés. Dar a entender que celebras esa derrota no cae bien. Y no parece coherente con el lugar que ocupó en su momento en el gobierno local. Por más “outsider” que haya sido. 



Te puede interesar
ilustra-soldano-arriba-de-un-leon-al-congreso

Directo al Congreso, Soldano y un perfil leal a las “fuerzas del cielo”

Julieta Fernandez
Río Cuarto28 de octubre de 2025

Con la elección del pasado domingo, a partir del 10 de diciembre, Río Cuarto tendrá tres bancas ocupadas por referentes de Río Cuarto (dos de ellas con nombres alineados al gobierno nacional). Soldano es la primera diputada electa por La Libertad Avanza en la Capital Alterna y ha planteado un perfil sumamente orgánico a la conducción de Gabriel Bornoroni y Karina Milei.

bruno-edgar

Enroque corto en Río Cuarto

Redacción Alfil
Río Cuarto28 de octubre de 2025

Bruno destacó su performance en Canals | Mal desempeño radical en el sur | ¿Tiempo de cambio? | Deja vu de fiscalización

WhatsApp Image 2025-10-26 at 23.35.45

Triunfo libertario ratifica dominio violeta en el Imperio

Julieta Fernandez
Río Cuarto27 de octubre de 2025

Más allá del triunfo de La Libertad Avanza en la provincia, que le dio cinco bancas al partido violeta (incluyendo a Soldano), el resultado de LLA en los departamentos del sur y la ciudad también dejó conforme al esquema local. El peso del circuito Centro, donde casi duplicó a Provincias Unidas.

Lo más visto
schiaretti-basualdo

Los intendentes que decoraron la derrota de Schiaretti

Yanina Soria
Provincial28 de octubre de 2025

La lista que patrocinó el presidente Javier Milei se impuso en 19 de los 26 departamentos de la provincia y pintó de violeta 234 localidades. Qué municipios resistieron la ola libertaria y le dieron (micro) triunfos a Provincias Unidas.

Randazzo

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto28 de octubre de 2025

Hacemos con presidente sin banca | Córdoba en el ranking mileista | El libertario que observó a Prunotto y a Paredes | Maqueda amplía denuncia

llaryora-3

El PJ Capital naufragó en todas las seccionales

Felipe Osman
Provincial28 de octubre de 2025

Milei deglutió los rezagos de Juntos por el Cambio y ganó en todas las seccionales. El aparato PJ no alcanzó para parar la avalancha. La división del peronismo incidió, pero ni la sumatoria hubiera bastado. La transversalidad del Centro Cívico mostró sus limitaciones, y empiezan los reproches.