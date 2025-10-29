Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Piera no entró

El periodista dialogaba con el dirigente radical sobre la elección legislativa y su resultado en Ciudad de Buenos Aires, donde una riocuartense fue candidata a diputada.

Periodista: ¿Descansó desde el domingo?

Informante: Sí. La actualidad de nuestro partido no me quita el sueño.

P: Dicen que por eso están como están…

I: (Risas) Me lo voy a tomar con gracia. Lo que sí me generó un poco de tristeza es que no haya entrado nuestra candidata.

P: ¿Cuál? No sabía que tenían riocuartenses en la lista de Ramón Mestre.

I: No se haga el tonto. Piera Fernández estuvo cerca de ser diputada por CABA. Lamentablemente, entró uno solo de la lista.

P: ¿Lo entristece que no haya sido diputada?

I: No, me entristece que haya sido candidata de un proyecto que nació muerto.

P: ¿Provincias Unidas?

I: Sí. Ojalá pueda volver a la escena. Mi miedo es que se haya quemado rápido. Sería una lástima, porque es un cuadrazo.

Di Bella, ¿más cerca de las fuerzas del cielo?

La periodista recibía un mensaje del informante peronista en referencia al ex secretario de Desarrollo Económico municipal, Germán Di Bella.

Informante peronista: Las redes delatan a la gente cada vez más. Cuando uno scrollea y ve videos en Instagram, puede ver quien los “reposteó” o le dio like. Sin esfuerzo, la fotito ya te delata. Así me enteré que Di Bella está más cerca de las fuerzas del cielo de lo que yo creía.

Periodista: ¿Por qué le sorprende? Si por unos meses fue subsecretario de Agricultura del gobierno de Milei…

I P: Sí. Uno de los tantos que se fue del gabinete en ese primer año de gestión. Sin ánimo de ahondar en eso, imagino que se acuerda lo que se dijo en aquel momento. Que lo habían llamado a él personalmente y no como parte de la gestión llamosista. Fue una incorporación outsider, como lo fue su participación en el gobierno municipal.

P: Sí, me acuerdo de eso. Igual, ¿qué tan “fuerte” es lo que compartió?

I P: Y… por lo que ví, había posteos en donde se hablaba de haber “desperonizado” Córdoba. A mí me chocó. Uno sabe que Germán no era ni es del peronismo pero formó parte de una gestión peronista y hasta lo he visto en actos en la sede del PJ cuando era funcionario municipal. Pero eso no es todo, también vi que reposteó un video de la diputada Laura Rodríguez Machado que va a renovar su lugar por el bloque de La Libertad Avanza. ¿Qué más claro que eso?

P: Entiendo. Evidentemente, no oculta su simpatía por el gobierno de Milei… del que formó parte brevemente, le reitero (risas).

I P: Y la verdad que caen mal estas cosas. Porque si fuera que el kirchnerismo tuviese peso en esta provincia, podría llegar pensar que viene por ahí la crítica. Pero en Córdoba, la derrota fiera nos la comimos en el PJ cordobés. Dar a entender que celebras esa derrota no cae bien. Y no parece coherente con el lugar que ocupó en su momento en el gobierno local. Por más “outsider” que haya sido.





