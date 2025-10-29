Yanina SoriaProvincial28 de octubre de 2025
La lista que patrocinó el presidente Javier Milei se impuso en 19 de los 26 departamentos de la provincia y pintó de violeta 234 localidades. Qué municipios resistieron la ola libertaria y le dieron (micro) triunfos a Provincias Unidas.
Redacción AlfilEnroque Corto28 de octubre de 2025
Hacemos con presidente sin banca | Córdoba en el ranking mileista | El libertario que observó a Prunotto y a Paredes | Maqueda amplía denuncia
Felipe OsmanProvincial28 de octubre de 2025
Milei deglutió los rezagos de Juntos por el Cambio y ganó en todas las seccionales. El aparato PJ no alcanzó para parar la avalancha. La división del peronismo incidió, pero ni la sumatoria hubiera bastado. La transversalidad del Centro Cívico mostró sus limitaciones, y empiezan los reproches.
Bettina MarengoProvincial28 de octubre de 2025
Quieren consolidar el espacio en Diputados y llegar a una treintena de miembros con aliados para ejercer poder de arbitraje entre Milei y la oposición dura. El llaryorismo niega cambios en el Gabinete por efecto elecciones.
Gabriel SilvaProvincial28 de octubre de 2025
En la noche del domingo arrancó la cacería en la UCR y la catarata de reproches se observó con nitidez en las redes. De Loredo mandó la tropa a liquidar a Mestre, pero ya hay radicales que hablan con los libertarios sin el actual diputado como intermediario.