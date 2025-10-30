El Mójica en terapia poselectoral, aunque sin señales de giro en el gabinete

Por Gabriel Marclé

Una vez conocidos los resultados del domingo legislativo, en Río Cuarto ya se hablaba de “la charla” que el intendente Guillermo De Rivas tendría con cada uno de los integrantes de su equipo que participaron de la jornada. Desde hacía días se mencionaba que la campaña serviría como test para muchos y que el resultado podía ser una sentencia para quienes quedaran fuera del plantel municipal. Sin embargo, el clima de esta semana parece no haber activado la lógica de premio y castigo que se vio en otros tiempos. El gabinete permaneció intacto, aunque con una terapia poselectoral que aún podría derivar en un giro político.

De Rivas reunió a sus secretarios el lunes pasado para trazar balances de los casi dos meses de acción electoral y analizar los resultados obtenidos en cada distrito. En ronda, escuchó uno a uno los diagnósticos de sus hombres y también compartió el suyo, aunque con un tono más amable que el observado en Capital, donde los retos fueron más intensos. En definitiva, se trató de una cuestión de resultados: pese a la derrota, Río Cuarto ofreció números mejores que el promedio provincial.

“El intendente transmitió tranquilidad porque hicimos todo lo que teníamos que hacer”, relató a Alfil un integrante del gabinete sobre el mensaje que el jefe municipal dio después de las urnas. Aunque persistió el reconocimiento de que “una derrota es una derrota”, lo que primó fue el reconocimiento por la movilización, especialmente en Pueblo Alberdi, un distrito que Provincias Unidas tenía que ganar sí o sí.

Sobre esa victoria personal para el PJ local también hubo algo de catarsis: “Cuando algunos hacen alarde por ganar en sus ciudades de 10 mil habitantes y por un punto, nadie dice lo que se hizo en Alberdi y cómo ganamos por 10 puntos en un distrito donde votaron 16 mil vecinos”, comentaron a Alfil como evaluación del logro en el bastión peronista, pero también como respuesta a la pompa que generaron las elecciones en Las Higueras y Coronel Baigorria, de los pocos territorios pintados de naranja en el mapa departamental.

Alfil insistió entre diferentes fuentes del Ejecutivo local para saber si la terapia del lunes también dejó señales de movimientos en el gabinete. Es que, si se habla de cambios hasta en los rincones de los ganadores del domingo electoral, ¿por qué no ocurriría lo mismo en el ámbito municipal? “No hay que dramatizar”, fue la respuesta obtenida casi al unísono, como un intento por desviar la atención de un tema que suele acompañar una derrota electoral. Una vez más, el derrivismo esquiva el tema de los cambios de gabinete, aunque con la aclaración del “por ahora”: hay voces del Gobierno que piden “dar una señal” frente al mensaje de las urnas.

Despues de las provinciales de 2023, el entonces intendente Juan Manuel Llamosas reaccionó al evidente descompromiso de algunos nombres y sectores puntuales del equipo municipal que no hicieron lo suficiente para evitar la derrota de Martín Llaryora en la ciudad. A los pocos días, Llamosas puso en funciones como secretario de Gobierno a Guillermo De Rivas, hecho resonante porque también se discutía quién se apuntaría para sucederlo en una elección que tendría lugar apenas unos meses después. El Mójica exhibió la necesidad de lavarle la cara a una gestión desgastada por el final del mandato, y De Rivas salió disparado hacia la candidatura con la que luego resultaría electo.

Claro que a la gestión actual le falta algo que sí tuvo el giro de Llamosas a fines de 2023: la urgencia electoral. Es decir, De Rivas no tiene que posicionar a ningún sucesor ni acelerar acciones de campaña. Pero enfrenta un desafío aún más importante: fortalecer el capital político de su gabinete para afrontar lo que desde adentro anticipan como una etapa de mayor dificultad, posiblemente más exigente que la vivida en el año y cuatro meses de su mandato.

La evaluación poselectoral también incluyó lo que viene, en un escenario económico que todavía no da señales de recuperación, pese al triunfo del Gobierno de Javier Milei en las legislativas. Según el Palacio de Mójica, la discusión que se aproxima se centrará en la actividad económica planchada y en la desocupación, particularmente en cómo afrontarlas desde la gestión municipal en una ciudad donde la demanda social es cada vez mayor. “Todos los fines de año son difíciles y hay que estar con todas las pilas. No hay descanso: de la elección a la gestión, sin escala y a fondo”, plantean desde el gabinete.

Más allá de las roscas y las pruebas internas, queda claro que el fin de las legislativas libera de responsabilidades electorales al Gobierno local, para que De Rivas pueda concentrarse plenamente en la gestión. Aunque ya hubo proyectos, reformas y anuncios que buscaron definir la identidad del derrivismo en su primer año, también reconocen que hubo límites económicos y políticos con los que se fueron encontrando.

Por esa razón, en el Mójica hay una sensación de “reset” que podría —o no— incluir cambios de fichas. Por ahora, la reacción a las urnas coincidirá con la presentación del Presupuesto 2026 que De Rivas enviará al Concejo en estos días. Todo indica que el proyecto permitirá conocer la base del plan de Gobierno para un año sin campañas, donde la gestión podrá exhibirse en su máxima expresión.

El Municipio refuerza la coordinación de emergencias ante la llegada del verano

Con el propósito de llegar a la temporada estival con un sistema de respuesta eficiente, Defensa Civil reunió este martes a los equipos que integran el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM). La capacitación estuvo encabezada por el director del área, Javier de Olmos, quien remarcó la necesidad de planificar acciones conjuntas frente a posibles contingencias climáticas.

El encuentro contó con la participación de áreas municipales vinculadas al mantenimiento del espacio público además de la presencia de Bomberos Voluntarios, Policía de la Provincia, Tránsito y la Guardia Local Preventiva, entre otras entidades. “Estamos ajustando los mecanismos de actuación para que todas las instituciones sepan cómo intervenir y a quién acudir en cada situación”, señaló De Olmos, al destacar que la labor previa es clave para acortar los tiempos de respuesta.

De cara a los meses venideros, se aconseja mantenerse informado mediante los reportes oficiales del clima, evitar la circulación al aire libre cuando se registren alertas meteorológicas, buscar refugio seguro si se desatan tormentas durante un desplazamiento, asegurar macetas, muebles y cualquier elemento que pueda ser arrastrado por el viento.