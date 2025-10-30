El Mójica en terapia poselectoral, aunque sin señales de giro en el gabinete

Municipio reclamó a Cotreco por incumplimientos y oposición apura por la licitación
A dos meses del vencimiento del contrato con la empresa que presta el servicio de higiene urbana, el Municipio reclamó por incumplimientos en la recolección de residuos. Aseguran que la empresa requirió un aumento del canon que percibe y que el Municipio se negó a otorgar dicho incremento. Además, se supo que Cotreco emitió preavisos de despido a trabajadores. La oposición pide celeridad en el tratamiento del nuevo pliego y un plan de contingencia.