Enroque corto

Felpeto contra Curvino

La concejala y presidenta del bloque Juntos por Carlos Paz, Pía Felpeto, recurrió la decisión del Defensor del Pueblo, Víctor Curvino, de rechazar formalmente su reclamo de acceso a la información pública sobre un hecho puntual.

Periodista: ¿Qué pidió?

Informante: Información pública sobre la atención incorrecta a los abuelos asaltados en el hospital municipal por “tener mutual”.

P.: ¿Y por qué no se la dieron?

I.: Argumentaron que Felpeto “no puede formalizar el reclamo en calidad de concejal”.

P.: ¿Eh?

I.: Así como la escucha. Por eso, la edila calificó la decisión de la Defensoría como una “nueva muestra de opacidad institucional” que busca “callar a la gente” al impedir la labor de control de sus representantes. El ​rechazo se basa en un argumento “insólito, el Defensor Curvino negó el curso formal al planteo de Felpeto alegando que, como concejal, posee otras “herramientas institucionales” para requerir informes. “Violenta el sistema republicano de gobierno y destroza de un plumazo la propia Carta Orgánica Municipal con una gravedad institucional propia de quienes se creen que no deben rendir cuentas a la sociedad”, dijo la edila.

Fabre propone una Oficina de Presupuesto en el Concejo

El informante del Concejo telefoneó al periodista para contarle qué nuevo proyecto se suma al Concejo.

Informante del Concejo: Estimado, se viene la Oficina de Presupuesto en el Concejo. Fabre acaba de presentar el proyecto.

Periodista: Ja, ja… cuánto optimismo, después me cuenta por qué cree que lo van a aprobar. Primero cuénteme de qué trata.

I.: Buen punto… Pero bueno, desde la oposición si algo no podemos perder, es el optimismo. Además, el proyecto es bueno. En líneas generales, propone la creación de una Oficina de Presupuesto en el Concejo sobre la base de la experiencia que representó en el Senado la Oficina de Presupuesto, de cuyos números no dudan ni el oficialismo ni la oposición, y cuyos informes hacen un aporte muy valioso al debate de las cuestiones con contenido económico.

P.: Además de aportar a la transparencia de la ejecución presupuestaria, me imagino.

I.: Se imagina bien. Mire, le paso el proyecto para que lo vea. Igual, le cuento que entre sus principales funciones va a tener analizar el proyecto de presupuesto y emitir informes técnicos previos a su tratamiento, evaluar el impacto fiscal de todo proyecto de ordenanza que implique erogaciones, endeudamiento o modificaciones en los ingresos, elaborar proyecciones de recursos, gastos, deuda y variables macroeconómicas municipales, realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria y de la deuda pública municipal, publicar en formatos de datos abiertos los informes, metodologías y supuestos de proyección utilizados, y asistir técnicamente a las comisiones del Concejo Deliberante en materias de su competencia.

P.: ¿Puede ser que Soher había presentado un proyecto parecido ya?

I.: Así es, aunque tiene algunas diferencias, y otras tantas similitudes. El de Fabre, por ejemplo, propone disolver la secretaría de Coordinación del Concejo, para que la creación de la OPC no implique más burocracia y gastos, sino un redireccionamiento de esos recursos. Además, en este caso, las autoridades durarían 5 años en funciones, para desengancharlo de los mandatos de intendentes, y requerirían concurso por oposición de antecedentes y el aval de dos tercios del recinto para su designación.

Las 62-O desembarcarán en San Justo

El informante sindical y el periodista conversaban sobre el saldo que dejó el domingo… cuándo esa conversación se agotó, se pusieron a hablar de otra cosa.

Informante Sindical: En fin… le cuento otra cosa, las 62 Organizaciones Peronistas de Ricardo Moreno y Marcelo Díaz desembarcan en el departamento San Justo.

Periodista: No me diga…

I.S.: ¡Sí le digo! Esta semana se juntaron una docena de secretarios generales de San Francisco, Las Varillas, Freyre, Arroyito y Morteros, que pertenecen a la organización, para ultimar detalles, asique más temprano que tarde las 62-O van a estar en el departamento de procedencia del gobernador, uno de los más importantes de la provincia.

Sin filtro

El periodista recibió un link de su informante peronista, y mientras le daba play, le preguntó de qué venía el asunto.

Informante Peronista: He ahí el último programa del streaming de Diego Casado, por si no lo ha visto.

Periodista: Amigo, no lo he visto, pero no me haga ver las dos horas que estoy viendo que dura, adelánteme de qué trata.

I.P.: ¿Usted me pedía repercusiones y pases de factura de las elecciones? Bueno, ahí tiene un condensado de todo eso. Igual, en la primera media hora está lo más fuerte. Felicitó a Milei y a Natalia de la Sota, y le dio un apercibimiento a Provincias Unidas. Eso, como para calentar la muñeca, porque después siguió

P.: A la fresca…

I.P.: No le voy a contar todo el programa así lo ve, pero lo sacudió a Miguel Siciliano diciendo que en gran medida el fue culpable de la derrota.

P.: ¿Usted cree que alguien se fija en el tercer candidato de la boleta para votar?

I.P.: Por el resultado, yo creo que no se fijan ni en el primero, pero bueno, ¡cumplo en avisarle adónde está el tiroteo!

Pases de factura

Pases de facturas a full en el oficialismo provincial del interior. A full.

Informantes: Nadie puede jactarse mucho, perdió la mayoría de los departamentos. En Colón, al ministro Brandan le fue mal, incluso en su pago chico, Colonia Caroya.

Alfil: No es el único que quedó mal.

I: Ni hablar. Eduardo Accastello perdió San Martín y perdió Villa María, donde es intendente. A esta altura muchos dicen que es un error haber puesto a su esposa, Verónica Navarro, en la lista. Eso espantó a Nora Bedano y a Martín Gill, que tienen una porción de ese departamento y no iban a laburar para ella.

A: Jujuju...

I: Durísimo: Si, durísimo. Ya sé. Otro ministro al que le fue mal es Pedro Dellarrosa, de Producción. En Marcos Juárez, su pago chico, La Libertad Avanza salió muy muy bien. En fin, como le digo, muchos cargos y pocos votos.