Enroque Corto

Enroque Corto31 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
passerini (13)

Buenas nuevas

El informante municipal mensajeó al periodista. Esta vez, no eran chismes de la política ni episodios disparatados de la rosca.

Periodista: Amigo, ¿qué me trae hoy?

Informante Municipal: Hoy le traigo buenas noticias.

P.: Esas siempre hacen falta. Lo escucho.

I.M.: La intervención a la que se sometió este jueves el intendente Daniel Passerini fue un éxito. Sin ninguna complicación y de acuerdo a lo previsto.

P.: Es, en efecto, una muy buena noticia.

I.M.: Se lo dije… Todo lo cual no quita varias perlitas que tengo para comentarle, ¡pero las vamos a dejar para la semana que viene!

P.: Me parece justo. No es cuestión de quemar todo de buenas a primeras. Lo llamo el domingo.

El “elijo creer” del delasotismo

Todavía siguen las repercusiones por las elecciones del domingo. Hace unos días, en el delasotismo virtual, el de las redes, encontraron un anclaje para salir a darle un gran valor a la banca que logró retener Natalia de la Sota.

Informante Delasotista: Hicimos una linda cuenta…

Periodista: ¿Qué pasó?

ID: Bah, más que cuenta fue un recuerdo, un paralelismo… algo así como un “elijo creer” como dicen los pibes.

P: A ver.

ID: Salimos a recordar que en el 2013 el que se plantó contra el cordobesismo fue el actual gobernador Martín Llaryora y a partir de allí su ascenso meteórico no paró. Incluso llegamos a comparar los votos alcanzados ahora y en aquel momento, todavía con Paso, y fue un gran número para nosotros.

P: Veo.

ID: Por eso ‘elejimos creer’. Abrazo. 

Polideportivos en recesión

El gobernador Llaryora inauguró el polideportivo 73 en la ciudad de Córdoba, ubicado en el Barrio 16 de Noviembre, al noroeste de la Capital.Informante: Es una tarea barrial importante, se cntempla ejecutar 220 polideportivos, de los cuales 101 son en Capital y 119 en el interior. Del total, 137 ya fueron inaugurados, 31 están finalizados y 52 en ejecución.

Alfil: Me imagino que el gobernador destacó que eso lo hace la Provincia y la Nación no pone un peso.

Informante: Bueno, no  hay discursos duros por ahora. Llaryora dijo en el acto que "en este momento que estamos en recesión, poder avanzar en obras es muy importante”.  El que entendió, entendió.

 Radicales con los tapones de punta

 Mientras algunos piden autocrítica, otros salieron a “romper el silencio” para marcarle la cancha a De Loredo y a quienes, según ellos, quisieron llevar al partido a los brazos de Milei.

Informante Radical: Te lo resumo así: el documento que sacaron los de “Identidad y Conducta Radical” es contundente

Periodista: ¿Tanto así?

IR: Dicen que salvaron al partido de la “barbarie política” y acusan a los que querían sumarse al gobierno libertario. Todo en tono de “nosotros somos los verdaderos radicales”.

P: Suena a ajuste de cuentas post derrota.

IR: Exacto. Le pegan a De Loredo sin nombrarlo, recuerdan que se bajó de la interna y hasta lo acusan de buscar un acuerdo con La Libertad Avanza.

P: Y mientras tanto, el partido sigue en terapia intensiva.

IR: Sí, pero ellos dicen que todavía hay “tarea reparadora” para el radicalismo.

P: O sea, quieren reconstruir el partido… pero empezando por dinamitar los escombros.

IR: Baje los brazos. La UCR no se junta mas

Te puede interesar
enroque-Felpeto-contra-Curvino

Enroque corto

Redacción Alfil
Enroque Corto30 de octubre de 2025

Felpeto contra Curvino | Fabre propone una Oficina de Presupuesto en el Concejo | Las 62-O desembarcarán en San Justo | Sin filtro | Pases de factura

Matías-Gvozdenovich (1)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto29 de octubre de 2025

El reinicio de la Legislatura tendrá también el cruce por “niñeces trans” | El Colorado Rossi piensa en la UCR del 2027 | Sin filtro

Randazzo

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto28 de octubre de 2025

Hacemos con presidente sin banca | Córdoba en el ranking mileista | El libertario que observó a Prunotto y a Paredes | Maqueda amplía denuncia

WhatsApp Image 2025-10-23 at 20.09.22 (1)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto24 de octubre de 2025

El cierre de la izquierda en Plaza de la Intendencia | El lado B de los radicales | La Coneja cerró en la 14 | Las internas por venir

Captura de pantalla 2025-10-22 205141 (1)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto23 de octubre de 2025

Radicales presentes en lo de Caputo | Cruce entre Balastegui y Aráoz en redes | Capacitación rara | Piedra libre delasotista al Call Center del Panal | Cierre del FIT

Lo más visto
enroque-Felpeto-contra-Curvino

Enroque corto

Redacción Alfil
Enroque Corto30 de octubre de 2025

Felpeto contra Curvino | Fabre propone una Oficina de Presupuesto en el Concejo | Las 62-O desembarcarán en San Justo | Sin filtro | Pases de factura

ilustra-bornoroni-juez-de-loredo-y-mestre-en-calesita

La oposición frente al desafío de siempre: el control de los egos

Gabriel Silva
Provincial30 de octubre de 2025

Después de la paliza que LLA le propinó al cordobesismo el domingo pasado, los libertarios se envalentonaron para el 2027. Sin embargo, Juez insistirá con su apuesta personal y De Loredo negocia en varios despachos su futuro y el de tropa UCR. Mestre irá por la interna.