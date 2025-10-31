Enroque corto

Buenas nuevas

El informante municipal mensajeó al periodista. Esta vez, no eran chismes de la política ni episodios disparatados de la rosca.

Periodista: Amigo, ¿qué me trae hoy?

Informante Municipal: Hoy le traigo buenas noticias.

P.: Esas siempre hacen falta. Lo escucho.

I.M.: La intervención a la que se sometió este jueves el intendente Daniel Passerini fue un éxito. Sin ninguna complicación y de acuerdo a lo previsto.

P.: Es, en efecto, una muy buena noticia.

I.M.: Se lo dije… Todo lo cual no quita varias perlitas que tengo para comentarle, ¡pero las vamos a dejar para la semana que viene!

P.: Me parece justo. No es cuestión de quemar todo de buenas a primeras. Lo llamo el domingo.

El “elijo creer” del delasotismo

Todavía siguen las repercusiones por las elecciones del domingo. Hace unos días, en el delasotismo virtual, el de las redes, encontraron un anclaje para salir a darle un gran valor a la banca que logró retener Natalia de la Sota.

Informante Delasotista: Hicimos una linda cuenta…

Periodista: ¿Qué pasó?

ID: Bah, más que cuenta fue un recuerdo, un paralelismo… algo así como un “elijo creer” como dicen los pibes.

P: A ver.

ID: Salimos a recordar que en el 2013 el que se plantó contra el cordobesismo fue el actual gobernador Martín Llaryora y a partir de allí su ascenso meteórico no paró. Incluso llegamos a comparar los votos alcanzados ahora y en aquel momento, todavía con Paso, y fue un gran número para nosotros.

P: Veo.

ID: Por eso ‘elejimos creer’. Abrazo.

Polideportivos en recesión

El gobernador Llaryora inauguró el polideportivo 73 en la ciudad de Córdoba, ubicado en el Barrio 16 de Noviembre, al noroeste de la Capital.Informante: Es una tarea barrial importante, se cntempla ejecutar 220 polideportivos, de los cuales 101 son en Capital y 119 en el interior. Del total, 137 ya fueron inaugurados, 31 están finalizados y 52 en ejecución.

Alfil: Me imagino que el gobernador destacó que eso lo hace la Provincia y la Nación no pone un peso.

Informante: Bueno, no hay discursos duros por ahora. Llaryora dijo en el acto que "en este momento que estamos en recesión, poder avanzar en obras es muy importante”. El que entendió, entendió.

Radicales con los tapones de punta

Mientras algunos piden autocrítica, otros salieron a “romper el silencio” para marcarle la cancha a De Loredo y a quienes, según ellos, quisieron llevar al partido a los brazos de Milei.

Informante Radical: Te lo resumo así: el documento que sacaron los de “Identidad y Conducta Radical” es contundente

Periodista: ¿Tanto así?

IR: Dicen que salvaron al partido de la “barbarie política” y acusan a los que querían sumarse al gobierno libertario. Todo en tono de “nosotros somos los verdaderos radicales”.

P: Suena a ajuste de cuentas post derrota.

IR: Exacto. Le pegan a De Loredo sin nombrarlo, recuerdan que se bajó de la interna y hasta lo acusan de buscar un acuerdo con La Libertad Avanza.

P: Y mientras tanto, el partido sigue en terapia intensiva.

IR: Sí, pero ellos dicen que todavía hay “tarea reparadora” para el radicalismo.

P: O sea, quieren reconstruir el partido… pero empezando por dinamitar los escombros.

IR: Baje los brazos. La UCR no se junta mas