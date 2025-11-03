Enroque corto

La salida de Francos: mal, pero no tan mal

En modo optimista, el Panal no se hizo mala sangre por la caída de un amigo, Guillermo Francos, con quien muchas veces habló Martín Llaryora, incluso cuando el presidente Javier Milei de daba, en términos juecistas, anchoa en en desierto al sanfrancisqueño.

Alfil: Se fue Francos, amigos de ustedes. ¿Mala noticia?

Informante: No tanto, con Francos hablábamos mucho pero no solucionaba mucho, la verdad.

Alfil: O sea que era para hablar nomás.

Informante: Mire, hemos recibido tan poco de parte de Milei, que ese cambio de actitud del Presidente, más dialoguista, ya nos parece bueno. Con Francos teníamos buena relación, pero no tenía poder de decisión.

Alfil: ¿Y con Adorni?

Informante: Con Adorni tenemos una relación cordial. Veremos qué hace.

Avanza la causa de Luz y Fuerza

El informante sindical llamó al periodista después de semanas sin conversar. Quería contarle lo siguiente.

Periodista: Amigo, me tiene abandonado… la última vez que hablamos me contó que se había demorado el juicio de Luz y Fuerza por algunas maniobras de la defensa, ¿qué me quiere contar ahora?

Informante Sindical: Tiene razón, lo que pasa es que yo aparezco cuando hay novedades serías, y ahora las hay, porque el juicio oral empezó y marcha viento en popa.

P.: ¿Si?

I.S.: Bueno, sí y no… varios de los acusados se escaparon por la banderola… arreglaron con el Ministerio Público reparar los daños económicos causados al sindicato y consiguieron la suspensión del juicio a prueba…

P.: ¿Algo cómo lo que habían intentado, sin éxito, los Saillén?

I.S.: Algo así. Pero en este caso se trataba de implicados sobre los que no caían las mayores responsabilidades. En cuanto a la cúpula del gremio, Jorge Molina Sandoval y Gabriel Suárez, la causa sigue avanzando y pronto va a haber novedades.

P.: Ok, espero su llamado entonces.

I.S.: En la semana lo invito a un café y le cuento como avanza el asunto.

Brindis mestrista

Ramón Mestre ya puso fecha para el brindis de agradecimiento, post electoral. Según trascendió, busca figuras nacionales para darle músculo al encuentro.

Informante: agende la fecha: 15 de noviembre a las 12 en el club de Villa Esquiú.

Periodista: ¿De qué me habla?

Informante: Del almuerzo de agradecimiento que está organizando Mestre después de las elecciones

Periodista: ¿es un cierre de ciclo?

Informante: todo lo contrario. Hasta que los radicales no resuelvan la interna, va a seguir el fuego cruzado, y este es un acto político más para seguir marcando la cancha puertas adentro

Periodista: ¿se sabe quiénes van?

Informante: hay que ir para ver. Ramón quiere traer figuras nacionales para darle volumen al encuentro

Periodista: tendremos que ir a ver

Ruido legislativo

Como todavía el gobernador Martín Llaryora no definió qué enroques hará en la Legislatura desde el próximo 10 de diciembre, crecen los rumores. La reunión de dos dirigentes que suenan.

Informante: Con la confirmación de que Sicialino entrará a Diputados se agudizaron las especulaciones de quién podría presidir el bloque y qué cambios se vienen. Le aporto un datito de esta semana.

Periodista: Diga…

I.: pasó por la Legis el riocuartense Juan Manuel Llamosas.

P.: ¿Vuelve?

I.: Ah, esa es la gran pregunta. No sabemos si vuelve, y si lo hace en carácter de qué. ¿Cómo presidente del bloque o Provisorio? Lo cierto es que esta semana se juntó con Facundo Torres.

P.: Apa, se habla de que ahí podría haber cambio de roles, ¿no? Facundo en la conducción del bloque y Juan Manuel en la Provisoria.

I.: Mire, la realidad es que terminarán haciendo lo que el Gobernador diga, pero no veo que se estén muriendo Llamosas por la Provisoria ni Torres por conducir el bloque. Ojo, hay otros nombres que se mencionan, Abraham Galo, Gustavo Tevez ex intendente de Brinkmann y hasta Nadia Fernández…todos a la espera de una definición.



