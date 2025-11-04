Enroque corto

Oficialmente libertarios

Los libertarios siempre fueron "tacaños" para dar fichas de afiliación a La Libertad Avanza, cuya conducción nacional está en manos de la hermanísima Karina Milei. Parece que la cosa cambió.

Informante: Luego del pase de los diputados del PRO a LLA, llegaron las afiliaciones...

Alfil: Al menos en Córdoba.

Informante: Así es. La senadora Carmen Alvarez Rivero, que entró con Luis Juez a la cámara alta, y el dirigente Sebastián García Díaz, que viene de Primero La Gente y juega con la senadora, firmaron sus sendas fichas. Ellos mismos aclaran que fue invitación de una PRO-libertaria, la ministra Patricia Bullrich, próxima compañera de bloque de Carmen.

Alfil: Epa, pero había otros interesados en Córdoba...

Informante: Sip, pero por ahora nop. Gregorio Hernandez Maqueda dice usted.

Alfil: Claro, el legislador ex Carrió hace rato que quiere ser oficialmente violeta.

Informante: Por ahora, a seguir participando.

Prunotto llamó a cuidar la institucionalidad de la Legislatura

Las chicanas en la Unicameral después de las elecciones legislativas cruzaron algunas líneas de convivencia. La vicegobernadora alzó la voz y llamó a los legisladores a cuidar la institucionalidad.

Informante: La chicana en la legislatura llegó al límite y Prunotto les marcó la cancha a los legisladores.

Periodista: por parte de alguno de los ganadores?

Informante: precisamente no. Pero parece que algún edil quiso picantear en una reunión de bloques y la vicegobernadora les paró el carro.

Periodista: ¿qué les dijo?

Informante: les dijo a la oposición que ellos también son la institución, que empiecen a cuidar la institucionalidad más allá de los colores políticos

Periodista: y… si sigue la chicana están a un paso de caer a la decadencia que vemos en Diputados

Avilés y el ensayo histórico que presentó en la Feria del Libro

Este domingo, y sin mucha difusión previa, el intendente de Carlos Paz, Esteban Avilés, presentó su libro “La ciudad que se sabe”. Un avilecista se comunicó con la redacción para ponderar a su jefe.

Informante: ¿Vio que Avilés presentó un ensayo histórico sobre el cambio de paradigma que Carlos Paz experimentó desde su primer mandato?

Periodista: ¿Es una publicación autorreferencial?

Informante: No, no, es el repaso por los logros y proyectos de la gestión comunitaria que cambiaron el destino de Carlos Paz.

Periodista: No sabía que el intendente era escritor.

Informante: Bueno, en realidad agradeció por su ayuda como coautora a una de las licenciadas de su equipo de comunicación.

Plan municipal para deudores

Desde la Municipalidad informaron que la medida alcanza a todas las contribuciones, multas y sanciones en instancia administrativa, vencidas al 30 de septiembre de este año.

Informante: Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la Muni extendió la vigencia del régimen de regularización de deudas en etapa administrativa y los contribuyentes pueden adherirse hasta el 30 de noviembre.

Periodista: ¿Qué incluye?

I.: Contribuciones que inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicios; taxis y remises; automotores, acoplados y similares; inmuebles; cementerios; derechos varios.

P.: Hay necesidad de recaudar por lo que veo (risas)

I.: Siempre. Por eso, la resolución de la Subsecretaría de Ingresos Públicos municipal detalla que el pago de contado ofrecerá un descuento del 60% de los recargos por mora y la posibilidad de solicitar planes de pago hasta en 18 cuotas. La primera del plan se abonará al momento de la adhesión.