Enroque Corto
La salida de Francos: mal, pero no tan mal | Avanza la causa de Luz y Fuerza | Brindis mestrista | Ruido legislativo
Los libertarios siempre fueron "tacaños" para dar fichas de afiliación a La Libertad Avanza, cuya conducción nacional está en manos de la hermanísima Karina Milei. Parece que la cosa cambió.
Informante: Luego del pase de los diputados del PRO a LLA, llegaron las afiliaciones...
Alfil: Al menos en Córdoba.
Informante: Así es. La senadora Carmen Alvarez Rivero, que entró con Luis Juez a la cámara alta, y el dirigente Sebastián García Díaz, que viene de Primero La Gente y juega con la senadora, firmaron sus sendas fichas. Ellos mismos aclaran que fue invitación de una PRO-libertaria, la ministra Patricia Bullrich, próxima compañera de bloque de Carmen.
Alfil: Epa, pero había otros interesados en Córdoba...
Informante: Sip, pero por ahora nop. Gregorio Hernandez Maqueda dice usted.
Alfil: Claro, el legislador ex Carrió hace rato que quiere ser oficialmente violeta.
Informante: Por ahora, a seguir participando.
Las chicanas en la Unicameral después de las elecciones legislativas cruzaron algunas líneas de convivencia. La vicegobernadora alzó la voz y llamó a los legisladores a cuidar la institucionalidad.
Informante: La chicana en la legislatura llegó al límite y Prunotto les marcó la cancha a los legisladores.
Periodista: por parte de alguno de los ganadores?
Informante: precisamente no. Pero parece que algún edil quiso picantear en una reunión de bloques y la vicegobernadora les paró el carro.
Periodista: ¿qué les dijo?
Informante: les dijo a la oposición que ellos también son la institución, que empiecen a cuidar la institucionalidad más allá de los colores políticos
Periodista: y… si sigue la chicana están a un paso de caer a la decadencia que vemos en Diputados
Este domingo, y sin mucha difusión previa, el intendente de Carlos Paz, Esteban Avilés, presentó su libro “La ciudad que se sabe”. Un avilecista se comunicó con la redacción para ponderar a su jefe.
Informante: ¿Vio que Avilés presentó un ensayo histórico sobre el cambio de paradigma que Carlos Paz experimentó desde su primer mandato?
Periodista: ¿Es una publicación autorreferencial?
Informante: No, no, es el repaso por los logros y proyectos de la gestión comunitaria que cambiaron el destino de Carlos Paz.
Periodista: No sabía que el intendente era escritor.
Informante: Bueno, en realidad agradeció por su ayuda como coautora a una de las licenciadas de su equipo de comunicación.
Desde la Municipalidad informaron que la medida alcanza a todas las contribuciones, multas y sanciones en instancia administrativa, vencidas al 30 de septiembre de este año.
Informante: Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la Muni extendió la vigencia del régimen de regularización de deudas en etapa administrativa y los contribuyentes pueden adherirse hasta el 30 de noviembre.
Periodista: ¿Qué incluye?
I.: Contribuciones que inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicios; taxis y remises; automotores, acoplados y similares; inmuebles; cementerios; derechos varios.
P.: Hay necesidad de recaudar por lo que veo (risas)
I.: Siempre. Por eso, la resolución de la Subsecretaría de Ingresos Públicos municipal detalla que el pago de contado ofrecerá un descuento del 60% de los recargos por mora y la posibilidad de solicitar planes de pago hasta en 18 cuotas. La primera del plan se abonará al momento de la adhesión.
