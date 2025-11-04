Presupuesto: De Rivas resaltó la articulación con Provincia para obras

Por Julieta Fernández



“A pesar de la crisis, Río Cuarto crecerá en el 2026 gracias al trabajo articulado del Municipio con la Provincia”, dijo el intendente Guillermo De Rivas al presentar el Presupuesto 2026. Además, aseguró que se pondrá en marcha “un plan histórico de pavimentación”, que combinará recursos públicos y del sector privado con una mirada estratégica y que se traducirá en más de 1500 puestos de trabajo directos e indirectos en el sector privado. “Apuntamos a que, en el 2026, la ciudad pueda dar un salto de calidad en materia de infraestructura”, señaló.



“Más allá de las dificultades económicas que atraviesa el país, Río Cuarto se propone seguir por la senda del crecimiento con más fuerza que nunca, gracias al esfuerzo conjunto entre el Municipio, la Provincia y el sector privado, y el aporte constante de todos y cada uno de los ciudadanos”, señalaron desde el gobierno local tras finalizar la presentación del plan económico para el año próximo.



El total del Presupuesto 2026 será de $229.880 millones e implica un incremento del 32,5% del presupuesto vigente (sin contar la última ampliación presupuestaria). El plan de inversión presentado por el Ejecutivo contempla más de $24 mil millones para obras y servicios públicos y casi $7 mil millones para las 100 cuadras de pavimento, así como más de $1000 millones para la repavimentación de 30 cuadras. A eso, se suman 160 cuadras de colectoras y 100 de desarrollos urbanos. Es por esto que, en total, se prevé la pavimentación de más de 400 cuadras para el año próximo.

La “estrella” en materia de obra pública sigue siendo la Nueva Circunvalación de Río Cuarto, “un ejemplo concreto de trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Provincia en lo que es la obra vial más grande de la Argentina, por lo que se generarán más de 1000 puestos de trabajos directos, motorizando la economía del sur provincial”, señalaron desde el Municipio y afirmaron que en el 2026 habrá un “avance significativo” en la ejecución de dicha obra.

Otro de los aportes fuertes del Panal será el nuevo Parque Alberdi, que fue anunciado pocos días antes de las elecciones legislativas y que constituirá un espacio de 33 mil metros cuadrados con un bosque autóctono, sector de ferias, bicisenda, anfiteatro, entre otros espacios lúdicos. El anuncio en plena campaña fue interpretado como un gesto de agradecimiento a un circuito de la ciudad que ya es considerado un histórico bastión del PJ provincial y el único en el que Provincias Unidas le ganó a La Libertad Avanza (con una diferencia de 10 puntos aproximadamente).



Por otra parte, el intendente hizo hincapié en reforzar la presencia del Municipio en los distintos barrios y destacó el programa “La Muni en tu barrio”, así como el Presupuesto Participativo (programa insignia de la cartera que condujo De Rivas durante la gestión Llamosas) y los consejos barriales.También aseguró que se avanzará en programas de deporte social y prometió la puesta en funcionamiento del centro de día para el tratamiento de adicciones (una de las promesas más resonantes de su campaña municipal). Aseguró que se destinarán casi $15 mil millones para el servicio de atención primaria de la salud y que se desarrollarán obras como el futuro centro de atención a la salud mental. En cuanto a Desarrollo Social, la partida será reforzada con casi $7 mil millones para el 2026 para los programas de asistencia y deporte social.

En cuanto a Seguridad, uno de los ejes más fuertes de la campaña municipal del 2024, De Rivas afirmó que invertirán $4 mil millones para el trabajo de prevención de la guardia local y la central de monitoreo.

Uno de los aspectos más esperados en la presentación del presupuesto fue la reducción del gasto, algo que también había sido clave en la presentación del presupuesto 2025. De Rivas señaló que “en materia de austeridad y eficiencia, a la par de la necesaria recomposición de las tasas municipales de servicios, promocionaremos con fuerza instrumentos de apoyo y premiación a los vecinos que cumplen con sus obligaciones”. Sutilmente, el intendente deslizó lo que se terminará de ampliar en la jornada de hoy: inminentes aumentos en las distintas tarifas que seguramente serán blanco de críticas en el Concejo Deliberante. Para “amortiguar” dicha noticia, el mandatario municipal remarcó que sostendrá el 40% de descuento al contribuyente cumplidor y pago anual y consideró que, de este modo, “se privilegia y beneficia a quienes cumplen sus responsabilidades ciudadanas”.

Este martes, el secretario de Economía, Pablo Antonetti, daría a conocer los detalles de esta reconfiguración tributaria. El funcionario, en diálogo con la prensa local, aseguró que la recaudación ha tenido un comportamiento dispar en el 2025, siendo “muy buena” en contribuciones de agua y cloacas e impuesto inmobiliario pero muy baja en tributos como Comercio e Industria. Sobre la deuda municipal, aseguró que ronda los $10 mil millones y que representa un porcentaje bajo del presupuesto. “Ya están hechas las previsiones para atender los vencimientos en tiempo y forma”, manifestó.

Sobre el presupuesto destinado a higiene urbana (uno de los ítems más cuestionados por la oposición), el secretario de Economía sostuvo que “siempre ha sido entre el 11 y el 13% del total del presupuesto” y aseguró que se prevé hacer un ajuste mensual de $500 millones adicionales al que ya se viene haciendo desde la gestión municipal.