Gabriela YalangozianProvincial05 de noviembre de 2025
Un sector de la UCR sugirió la máxima sanción para el intendente de Tanti por haber integrado como candidato a diputado la lista de Provincias Unidas, el frente que encabezó Juan Schiaretti. El pedido aún no se materializó y desde el entorno de Paredes minimizan esa posibilidad.
Redacción AlfilEnroque Corto05 de noviembre de 2025
Schiaretti en España | A la espera del balance 2024 | Ajuste al vecino
Gabriel MarcléRío Cuarto05 de noviembre de 2025
La juventud peronista de Río Cuarto también toma parte en el proceso de reorganización interna tras la derrota electoral. Con un fuerte anclaje territorial y una mirada crítica al rumbo nacional, los jóvenes dirigentes buscan marcar el pulso de la renovación que atraviesa al PJ local y provincial.
Carolina BiedermannProvincial05 de noviembre de 2025
Luis Juez reapareció en Córdoba buscando capitalizar el voto libertario. En paralelo, en Buenos Aires, Gabriel Bornoroni fue ratificado por Karina Milei como jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.
Bettina MarengoProvincial05 de noviembre de 2025
La comisión de Presupuesto de Diputados emitió despacho y Encuentro Federal jugó con apoyo de cordobeses, santafesinos y jujeños. Llaryoristas conformes pese a que primó el despacho libertario porque “ahora sí habrá Presupuesto”. Se conocen de potrillos y se vuelven a ver la era Milei.