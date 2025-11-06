Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández



Soldano en la Rosada

La cronista dialogaba con el informante sobre la visita de Laura Soldano a la Casa Rosada, en el marco de la reunión entre diputados electos de LLA y Karina Milei.

Periodista: Imagino que Soldano fue a la reunión con los diputados en Buenos Aires.

Informante: Sí, ya subió la fotito con la Rosada de fondo. Igual, recuerde que ella ya había tenido reuniones en CABA con Martín Menem y demás. No es el primer contacto que tiene con gente de las primeras líneas. Esta instancia fue algo bastante preliminar por lo que dicen.

Periodista: Vi que no estuvo el presidente sino Karina.

I: Ya me va a decir que Soldano todavía no tiene su foto con el presi.

P: Lo dijo usted, no yo (risas).

I: Eso es algo que circuló pero dicen que no estaba previsto que estuviera Javier. Sé que fue algo bien introductorio en el salón Héroes de Malvinas. Y cuando digo introductorio es bien de base: cómo dar el quórum, cómo votar, cómo se organizan las comisiones. Básicamente porque muchos de los diputados electos no tienen experiencia legislativa o en ningún cargo político. Incluida Soldano.

P: Por lo que estuve viendo, expuso (Gabriel) Bornoroni en ese encuentro.

I: Sí. No tenga dudas de que la diputada riocuartense va a ser sumamente orgánica a él y a Karina. Como lo fue siempre.

P: ¿La ve a Soldano con un perfil participativo? En las sesiones.

I: No quiero decir nada porque todo está por verse. Yo creo que, si se ve lo mismo que en la campaña, Soldano va a tener un perfil muy bajo. Casi como el de Belén Avico. Espero que no. Porque no es la idea llegar a un lugar así para pasar desapercibido. Menos para un perfil como el de ella que durante meses nos dio mucho de qué hablar y se puso la camiseta violeta al 100%. Le guste a quien le guste.



Movimientos de gabinete en Reducción

El periodista consultaba con su informante para confirmar un dato que recibía sobre la Municipalidad de Reducción.

P: Me contaron que en Reducción hubo movimiento en el gabinete de la nueva intendenta.

I: Así es. Gina Grazziano tomó juramento a Ana Lucero como secretaria de Gobierno.

P: ¿Es el cargo que tenía ella antes de asumir?

I: Claro. Estaba vacante. Entonces asumió Lucero, que es una persona de suma confianza para la intendenta.

P: ¿De qué sector viene? Pregunto porque con esto de Provincias Unidas…

I: Peronista no es, si es lo que pregunta. Viene de la base de Grazziano, de la vieja época de Juntos por el Cambio. Así que por ahora no hay mestizaje político en la primera Municipalidad que lleva el sello de la alianza cordobesista.

P: Primer cambio fuerte desde que asumió.

I: En realidad, cuando Gina asumió también le tomó juramento a Alejandro Germanetti, que entró con ella como secretario de Planificación y Desarrollo, y a Silvio Martínez, que ahora está al frente de la Secretaría de Asuntos Institucionales, Deporte y Cultura.

P: ¡Claro!

I: De todas maneras, este es el primer cargo fuerte de la nueva gestión. Hay una decisión política detrás de esto. Grazziano quiere mostrar orden y continuidad, pero con su propio sello. Lucero es de confianza, viene de acompañarla desde la campaña y tiene buena llegada con los vecinos.

P: Se consolida su era.

I: Exacto. Empieza la etapa de gestión, con equipo propio y perfil de cercanía.