Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Higiene urbana: ¿Se viene la primera lectura?

La cronista dialogaba con el informante del Concejo Deliberante sobre el tratamiento del pliego licitatorio para la Higiene Urbana que ingresó la semana pasada.

Informante: Ojo que esta semana o la que viene ya se podría estar votando el pliego en primera lectura.

Periodista: ¿Sí? ¿Y cómo viene el pedido de que se trate la prórroga por un lado y el pliego por otro? La oposición se quejó la semana pasada por eso. Dijeron que no podían estar ambas cosas dentro de un mismo expediente. ¿Se revisará en comisión?

I: Hasta donde yo tengo entendido, el despacho ya estaría. Con el proyecto tal como ingresó. Desconozco si eso se puede modificar antes o incluso de cara a la segunda lectura pero es algo que seguramente va a traer cola. Los concejales de Primero Río Cuarto incluso votaron en contra del orden del día para que quede en claro su desacuerdo.

P: ¿Y qué puede pasar?

I: Que vayan a la Justicia, por ejemplo. Pero yo prefiero esperar a que se empiece a tratar en comisión y ver si se da lugar a esa observación que no es para nada menor.



Enojo y amenazas en el frente radical

El periodista consultaba con el militante radical sobre las repercusiones que generaron algunas declaraciones de dirigentes en las últimas semanas.

Periodista: ¿Ya pasó el vendaval post electoral?

Militante: Yo creo que sí, ¿o no?

P: Si usted dice…

M: Es que en realidad nunca se termina la rosca. Lo que dejaron las legislativas es una absoluta certeza del lugar en el que estamos parados como radicales y lo que tenemos que hacer para salir a flote.

P: ¿Aliarse con una opción más fuerte?

M: Eso es volver a chocarse contra la misma pared. Yo insisto en agarrar nuestras banderas y salir a flamearlas, más que nunca.

P: Yo le digo eso porque me da la sensación de que algunos dirigentes de los importantes están yendo en otra dirección.

M: ¿Qué dirigentes importantes?

P: No sé. Le menciono a Gabriel Abrile para darle un ejemplo. ¿Lo escuchó el otro día en el streaming de Tablero Abierto?

M: Sí, lo escuché. Hubo recortes que empezaron a dar vueltas por los Whatsapp.

P: ¿Qué me cuenta?

M: Primero, que Abrile ya no es lo importante que supo ser para nuestro partido. Segundo, que esa movida se ve venir desde hace meses. Le diría años. ¿No se acuerda cuando se hablaba de que lo querían tentar para que sea candidato libertario? ¡No lo niega!

P: Es cierto que no lo niega.

M: Bueno, ahí está. No sirve seguir pegados a estos que quieren salir corriendo a la primera de cambio.

P: Algunos dirán que esta no es la primera, sino la última de varias.

M: Está bien, se la tomo. Pero solo se puede construir con los que están dispuestos a jugársela por un proyecto que no le temió nunca a pelear contra los movimientos de moda y que resistió a todo. Le confieso, lo que digo el doctor no cayó bien y hay mucha gente enojada porque le ha entregado todo al movimiento para que ahora quieran salir corriendo a ponerse la peluca.

P: ¿Hasta qué punto llega el enojo?

M: No sé, pero hay charlas cada vez más concretas para hacer un balance y que pase lo que tenga que pasar con los que no quieran estar adentro.

P: ¿Se habla de expulsiones como en otros distritos?

M: Hay quienes no tienen miedo de hacerlo. Me parece extremo y no es un buen gesto para lograr rearmarnos desde adentro. Pero no se puede estar siempre en una postura apacible frente a los que no tienen pelos en la lengua a la hora de atacar a los propios. Ojo, no me refiero solamente a Abrile…