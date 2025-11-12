Enroque Corto

Córdoba Turismo lanza la temporada teatral

Informante: ¿Le llegó la invitación para el lanzamiento de la temporada teatral de Villa Carlos Paz?

P: Sí y me tomó de sorpresa. ¿Por qué organiza la Agencia Córdoba Turismo y no la Municipalidad de Carlos Paz?

I: Mire, hace un par de años que la Municipalidad promociona la cartelera teatral en la Feria Internacional de Turismo. Pero la FIT cada vez se hace más temprano y casi ningún productor tiene cerrados sus espectáculos del verano.

P: Sí, recuerdo que este año se hizo a fines de septiembre.

I: Exacto. Hace varias semanas, un referente de la Cámara de Productores teatrales de Carlos Paz se cruzó en Villa María con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, y de esa charla surgió la necesidad de generar un lanzamiento fuerte de la oferta teatral del verano en Capital Federal. Hace 20 días que están trabajando en la organización, convocando a artistas y demás.

Será el lunes 17 de noviembre, a las 14 en el Teatro Picadero – Enrique Santos Discépolo 1857, CABA.

P: Y qué dijeron desde la Municipalidad de Villa Carlos Paz ¿Se enteraron cuando les llegó la invitación?

I: La Municipalidad de Villa Carlos Paz fue invitada a participar “como invitada”. No tendrá un rol operativo en la logística. Todo eso quedó en manos de la Agencia Córdoba Turismo.

Mestre, activo

El ex intendente y ex candidato a diputado nacional Ramòn Mestre sigue en equilibrio con críticas repartidas a Milei y a Llaryora.

Informante: Sigue a full Ramón. Recorridas y posteos. Ayer dijo en sus redes que el modelo cordobesista hace agua por todos lados y que el Presupuesto 2026 de Llaryora tiene que incluir redes de contención social.

Alfil: ¿Y sobre el Presupuesto nacional, no dijo algo?

Informante: Si, que tiene que ser aprobado y que tiene que priorizar la necesidad de los argentinos.

Alfil: Que le avise a Milei.

La Municipalidad colocó deuda por 70.000 millones

El informante municipal llamó al periodista, que no tiene entre sus fuertes la cuestión financiara. Afortunadamente, contó con la voluntad docente de su interlocutor.

Informante Municipal: Estimado, tengo importantes novedades. La municipalidad tuvo una exitosa colocación de deuda de 70.000 millones de pesos.

Periodista: Imagino que por exitosa se refiere a que consiguió una buena tasa…

I.M.: Exitosa porque el mercado reconoce que Córdoba cumple con sus compromisos. Usted sabe que esta gestión no la ha tenido fácil, pagando la duda en dólares que tomó Mestre, pero aún así hemos complido todos los compromisos y, por eso, cuando salimos a colocar deuda, podemos hacerlo.

P.: A ver… deme algunas precisiones, y recuerde que soy un lego en estos asuntos, asique trate de no ponerse demasiado técnico.

I.M.: La Municipalidad colocó títulos de deuda en el mercado local por 70.000 millones de pesos, lo que refleja la confianza de los bancos e inversores en el municipio. Para la gestión es un respaldo muy importante en un contexto de crisis en la actividad económica a nivel nacional. Esta credibilidad surge de que se han realizado, y se seguirán realizando, significativos esfuerzos en materia de racionalización del gasto durante los últimos ejercicios fiscales, alcanzando un superávit primario en los últimos dos ejercicios, y los niveles de deuda resultan moderados en comparación con otras jurisdicciones. Una última precisión: los títulos tendrán un plazo de 15 meses y se amortizarán en tres cuotas: el 25 por ciento en los meses 13 y 14, y el por ciento en el mes 15. Y contarán con una cesión en garantía de los flujos provenientes de la recaudación.

P.: Última pregunta, ¿es deuda para gastos corrientes, o para obra?

I.M.: Se toma para satisfacer compromisos financieros que la ciudad debe afrontar en el corto y mediano plazo, para la ejecución de obra pública y para la prestación de servicios. Un poco y un poco.

Presupuesto con sensibilidad social

Los radicales Dante Rossi y Sebastián Peralta presentaron un “presupuesto alternativo” con 15 medidas de tinte social. Reclaman al gobierno provincial congelar impuestos, reforzar el Paicor y garantizar aumentos salariales por encima de la inflación. “El Estado no puede mirar para otro lado”, advirtieron.

Periodista: —¿Qué buscan con este “presupuesto alternativo” que presentaron Rossi y Peralta?

Informante: —Que el gobierno deje de mirar los números fríos y empiece a mirar la heladera vacía de los cordobeses. Piden sensibilidad social en la elaboración del Presupuesto 2026.

Periodista: —¿Sensibilidad en qué sentido?

Informante: —Proponen 15 medidas concretas para aliviar a las familias: desde ponerle tope al aumento del Inmobiliario hasta congelar impuestos y tarifas por cuatro meses. También un aumento docente por encima de la inflación y que cada peso que llegue de la Nación se use para mejorar las jubilaciones.

Periodista: —¿Hay foco en lo social?

Informante: —Totalmente. Refuerzos al Paicor, desayuno y merienda los sábados en clubes, reapertura de comedores rurales, tarifa social de EPEC para pequeños comercios, y un plan de auxilio a la industria del calzado.

Periodista: —Suena más a un plan de contención social que a un presupuesto.

Informante: —Ese es el punto. Rossi y Peralta dicen que el Presupuesto no puede ser una planilla contable: tiene que ser una herramienta de gobierno al servicio de la gente. En Córdoba, según los datos del Centro de Almaceneros, más de la mitad de los hogares no cubre la canasta básica. No se puede hacer política fiscal de espaldas a eso.

Periodista: — Sin dudas hay que contener socialmente pero siguen sin escuchar a la gente. Piden recorte y piden inversión

Informante: —si, pero la necesidad es urgente, según dicen. Con una frase fuerte: “El Estado provincial no puede mirar para otro lado.”