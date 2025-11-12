En el día de la ciudad, De Rivas centró su discurso en la austeridad y diálogo con Nación
El intendente de Río Cuarto celebró el diálogo entre el gobernador y el flamante ministro del Interior, Diego Santilli. Consideró que Llaryora “acompañará aquellas medidas que fomenten la producción y el desarrollo y será crítico de lo que no comparta”. En la previa al fin de año, centró su discurso en la austeridad y manifestó que “hay que gestionar con menos recursos pero es lo que nos toca”.Río Cuarto12 de noviembre de 2025Julieta Fernandez
Por Julieta Fernández
Con un discurso similar al de la apertura de sesiones de este año (en el que dijo que no había que “excusarse” en la crisis), el intendente Guillermo De Rivas habló de un escenario complejo para el Municipio y manifestó: “No vamos abandonar a la gente en cuestiones de salud, alimentarias, lo social, son tiempos complejos pero estaremos gestionando con austeridad y transparencia. Es el único modo de hacerlo”. En una rueda de prensa en la plaza Roca, en el marco de los festejos por los 239 años de la ciudad, De Rivas se refirió al presente del Ejecutivo local en la previa al debate del presupuesto 2026.
“Hay que gestionar con menos recursos pero es lo que nos toca. En estos tiempos difíciles, hay que saber administrar. Ha caído la recaudación, sobre todo Comercio e Industria y el Municipio no escapa a las dificultades que se ven en cualquier hogar o empresa”, dijo el intendente y reiteró la necesidad de que se reactive la coparticipación.
Al igual que en la presentación del presupuesto 2026, De Rivas mencionó el acompañamiento del gobierno provincial. “En este camino, trabajando en equipo con el gobierno provincial que nos permite seguir creciendo y la enorme apuesta que tiene por el crecimiento de Río Cuarto”, dijo el mandatario, que la semana pasada destacó los aportes del Panal en relación a obras de pavimentación y en la ejecución de la Circunvalación de Río Cuarto, a la que calificó como “la obra vial más importante del país en este momento”.
Sobre la reunión entre el gobernador Martín Llaryora y el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, consideró que “el diálogo es el camino de la construcción y el consenso. Hay que tener puntos de acuerdo. Hay que escuchar al otro, acordar y ojalá éste sea el camino. Ya lo dijimos: más allá de las medidas que se tomen, el tema es cómo se toman y cuáles son los espacios de diálogo y consenso”. De Rivas auguró que el diálogo con Nación “se sostenga en el tiempo”: “Lo importante es que esto llegue a un espacio de escucha para que las provincias puedan seguir creciendo. Las provincias y el interior están aportando mucho a este equilibrio que hoy se tiene”, consideró.
Con un tono más moderado y alineado con el gobierno provincial, De Rivas ratificó que Llaryora acompañará “aquellas medidas que sean productivas y que sirvan para el crecimiento y desarrollo pero impondrá su mirada crítica para aquello que no comparta”. “El gobernador lo viene diciendo desde siempre, es necesario poder ser eficientes y austeros en la administración pública pero con un proyecto de desarrollo productivo y empleo y que retorne parte de lo que se produce en el interior para seguir creciendo. Es necesario un esfuerzo compartido entre Nación, Provincia y los municipios”, manifestó el intendente en diálogo con la prensa local.
Los 239 años de la ciudad coincidieron con un momento complejo para la gestión municipal en este 2025, en la previa a la licitación del servicio de la higiene urbana y el debate del Presupuesto 2026. A eso, se suman los reclamos por el atraso en el pago de los salarios a los trabajadores de las fundaciones del Estado local. De Rivas aseguró que ayer se abonaron los sueldos y que el Municipio “no es ajeno al contexto macroeconómico, en estos tiempos en los que cae la recaudación de recursos propios y la coparticipación y Comercio e Industria, que es la principal fuente de ingresos. Además, ahora se afrontan otro tipo de demandas pero, aún en estos tiempos difíciles, gestionamos para cumplir con todo eso”.
