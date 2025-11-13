La Rural reorienta sus reclamos y apunta a Provincia por la Ruta 10

Por Gabriel Marclé

Después de meses en los que el discurso ruralista se concentró en la pulseada con Nación por las retenciones y la carga impositiva, la Sociedad Rural de Río Cuarto decidió mover el eje de su reclamo y poner la mira en el Gobierno provincial. Reflotó un pedido que toma fuerza incluso por encima del clásico reclamo por el fin de las retenciones. El nuevo frente de presión se llama Ruta 10: una obra prometida, reclamada y, por ahora, postergada. En el cierre del año, las voces críticas ya no apuntan tanto a Casa Rosada y empieza a sonar el teléfono en el despacho de Martín Llaryora, justo antes de presentar el Presupuesto 2026.

La entidad presidida por Heraldo Moyetta anunció la presentación de un documento ante los distintos bloques de la Legislatura provincial para exigir que se avance con la pavimentación del tramo que une Las Acequias y Adelia María, una deuda de vieja data para el sur cordobés. El pedido no sólo apunta a mejorar la conectividad y la actividad económica, sino también a que la Provincia financie la obra con fondos públicos, tal como ocurrió en otros tramos de la misma ruta o en la Ruta 11. El esquema actual, que traslada el costo a los frentistas, generó malestar entre los vecinos por considerarlo injusto.

El tono del comunicado no deja margen para sutilezas: la Rural acusa una “situación de desigualdad” respecto de otras localidades y advierte sobre el malestar vecinal ante la posibilidad de tener que costear la obra mediante el sistema de contribución por mejoras. La crítica, aunque técnica en apariencia, tiene carga política: reclama trato equitativo y gestión concreta al Centro Cívico, algo que —a su manera— también vienen expresando algunos intendentes peronistas del sur.

En concreto, la Rural llevó el reclamo a terreno institucional. Solicitó una audiencia con el ministro de Infraestructura, Fabián López, acompañada por los intendentes y representantes vecinales de la zona, para reabrir el diálogo que —según señalan— no encuentra canales efectivos. Además, pidió que se retome el proyecto legislativo que en 2023 impulsó el exlegislador Juan Jure, donde ya se contemplaba la necesidad de la obra, y que la pavimentación del tramo figure en el Presupuesto 2026, con financiamiento público de Vialidad Provincial.

“Este es un reclamo legítimo y justo, que no solo representa la voz de los productores rurales sino también la de las comunidades que día a día transitan y trabajan en esta región. Esperamos que la Legislatura y el Gobierno provincial escuchen y acompañen esta necesidad”, expresó Moyetta tras la presentación del documento.

El viraje llega después de una seguidilla de reuniones en las que la entidad intentó convocar a funcionarios y legisladores, sin demasiado éxito. Según expresan desde la Rural, el bloque oficialista provincial evitó participar y los representantes del Consorcio Caminero Único —clave en el mantenimiento de la red vial— tampoco asistieron. Ante ese vacío, la Rural decidió llevar su reclamo directamente a la Legislatura y, en consecuencia, al Gobierno provincial.

En términos políticos, el movimiento puede leerse como un reacomodamiento discursivo: la Rural baja la confrontación con Nación, pero sostiene el tono de exigencia, ahora apuntando a Córdoba. Lo hace con la obra pública, justamente una de las cartas con las que el Panal ha contratado con el Gobierno de Milei, cuya decisión fue terminar con la obra pública estatal, convirtiéndose así en un símbolo del mal estado de las rutas nacionales.

En un 2025 en el que la discusión giró en torno a la renta del campo, todo indica que hay una reacción ruralista vinculada al escenario electoral y al resultado favorable al Gobierno de Javier Milei. De hecho, la entidad del sur provincial fue una de las que más presión sintió durante el año: mientras más duras eran las críticas del campo al presidente, más se cuidaba en mantener la línea de apoyo al proceso libertario.

Con un Milei reforzado y las retenciones fuera del centro de la escena, la Rural de Río Cuarto vuelve a plantarse en un tema que expone una de las tensiones más sensibles entre los productores y el Panal, más allá de los ingresos brutos. Mientras el cordobesismo prepara su ofensiva nacional con Juan Schiaretti a la cabeza del debate por los DEX, en el territorio provincial emerge una dinámica que pone a Llaryora frente a un desafío clave para lo que resta de su mandato.