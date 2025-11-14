De Rivas ratificó la defensa de la cultura en tiempos de ajuste
El intendente presentó la nueva edición de la Feria del Libro Juan Filloy, que este año se muda al Ex Palacio de Justicia. Con una frase que marcó el tono político del acto, sostuvo que el municipio seguirá apostando a la cultura “aunque haya que rascar el último peso de la olla”.Río Cuarto14 de noviembre de 2025Gabriel Marclé
En un contexto nacional atravesado por la austeridad y los recortes en áreas sociales, el intendente Guillermo De Rivas eligió la Feria del Libro como escenario para reafirmar una postura que lo distancia del rumbo marcado por el Gobierno nacional. “Aunque rasquemos el último peso de la olla, seguiremos sosteniendo la cultura”, dijo ayer durante la presentación oficial de la 21ª edición del evento, que este año se desarrollará en el recuperado Ex Palacio de Justicia, bajo el lema “Somos o no somos”.
La frase, que sonó como una consigna política, no pasó inadvertida entre los presentes. En tiempos donde el discurso del ajuste domina la agenda, el mandatario riocuartense volvió a poner a la cultura en el centro del mensaje municipal. No es la primera vez que lo hace: el año pasado, con su gestión recién asumida, la Feria del Libro se transformó en uno de los primeros espacios donde se escucharon las primeras críticas veladas de la administración local hacia Javier Milei. De hecho, la imagen de “rascar la olla” ya había sido presentado en aquella edición.
La continuidad del evento, su magnitud y el esfuerzo por sostenerlo pese a la contracción presupuestaria se leen como un gesto deliberado de diferenciación. Con más de 80 expositores confirmados y actividades en distintas sedes, la nueva edición no solo busca celebrar el libro, sino también defender el lugar de la cultura como política de Estado en la ciudad. En ese sentido, el planteo del intendente parece reflejar una respuesta a la coyuntura actual, pero también a la continuidad de un ciclo que fue parte de todas las gestiones municipales desde hace 21 años, peronistas y mayormente radicales.
“Es una edición muy especial, donde ratificamos la continuidad de la Feria del Libro de Río Cuarto, que desde hace 21 años se viene realizando con todos los gobiernos”, sostuvo De Rivas, quien además destacó el valor simbólico del nuevo espacio: el Ex Palacio de Tribunales, un edificio cedido por la Provincia al Municipio y recuperado para actividades culturales.
A su lado, el presidente de la Fundación por la Cultura, Alberto Garavaglia, resaltó la escala del evento y el desafío de montar una feria en un edificio patrimonial. “Tendremos unos 80 expositores, con presentaciones individuales, editoriales y librerías, y un trabajo interdisciplinario que busca integrar más expresiones artísticas”, detalló.
La Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de su editorial Unirío, también tendrá protagonismo, reafirmando el vínculo entre el ámbito académico y el ecosistema cultural local, justo en un momento particular para las casas de altos estudios: la Feria del Libro será caja de resonancia de los reclamos del sector.
Finalmente, el intendente aprovechó la presentación para recordar a Fernando Sassatelli, ex titular de la Fundación por la Cultura y uno de los impulsores de llevar la feria al Ex Palacio, quien falleció en septiembre pasado. “Fue quien soñó con recuperar este espacio para hacer la feria. Gracias a él, esto es posible”, dijo, en un tramo más emotivo del acto donde se vio a un De Rivas emocionado hasta las lágrimas.
La Feria del Libro Juan Filloy abrirá sus puertas del 17 al 24 de noviembre con entrada libre y gratuita, y tendrá como subsedes el Teatrino de la Trapalanda, el Viejo Mercado y el Museo Histórico Regional. Sin embargo, más allá del programa cultural, la apuesta municipal también se lee en clave política: en un país donde el Gobierno nacional cuestiona la inversión en cultura, De Rivas busca sostener el mensaje de que el ajuste no puede ser sinónimo de desierto cultural.
A un mes de su asunción, Soldano ensaya rol legislativo
Laura Soldano no será la única diputada libertaria de Río Cuarto y compartirá bloque con Belén Avico, la empresaria local del té. De la mano de Bornoroni, la diputada electa se está interiorizando en el rol legislativo. En paralelo, avanza la investigación por presunta sobrefacturación en el PAMI Río Cuarto y sigue primando el silencio libertario.
La Rural reorienta sus reclamos y apunta a Provincia por la Ruta 10
La entidad ruralista elevó un pedido formal ante la Legislatura para que la Provincia financie con fondos públicos la obra entre Las Acequias y Adelia María, una demanda histórica del sur cordobés. Tras meses marcados por la discusión por retenciones y a días del resultado en las legislativas, la Rural vuelve a poner al Panal en aprietos.
Enroque corto en Río Cuarto
PJ busca acelerar tratamiento de Presupuesto y pliego de Higiene urbana
El oficialismo dejó en claro su intención de que la prórroga del servicio y el nuevo pliego de licitación de la higiene urbana sean tratados en un mismo expediente. La oposición considera que esto apunta a limitar los tiempos de debate.También hubo comisión de Economía para avanzar en el tratamiento del Presupuesto 2026.
Intendentes PJ trazaron balance y pidieron mayor cercanía del Cívico
En Santa Catalina, los jefes municipales peronistas del departamento Río Cuarto tuvieron su primer encuentro reflexivo después de las legislativas. Además, compartieron visiones sobre el rol de las estructuras municipales y los presupuestos, pero también hubo llamado de atención por la representación del Centro Cívico.
Enroque Corto
Otro anotado para la intendencia…y van | Desmentida sindical | Concejo: presupuesto sale, presupuesto entra | Duras penas para “naranjitas” apretadores | Polémica por desalojo a la Policía | Día de la Militancia con De la Sota
Passerini vuelve; mientras los futuribles PJ empiezan a medirse en Capital
El reordenamiento de las estructuras orgánicas del partido entusiasma a los pretendientes de la sucesión municipal, que buscan mostrar capacidad territorial en el punteo previo. Un juego que se superpone con las versiones de cambios de gabinete, y las tensiones Provincia-Municipio que sobrevinieron al 26-O.
Escandalosa sesión en la Legislatura: gran parte del arco opositor abandonó el recinto
El debate político en la Unicameral se encendió este miércoles con una protesta de numerosos legisladores opositores, que se retiraron denunciando que el oficialismo no respeta los acuerdos y vaticinan el “fin de un ciclo” tras la derrota electoral del 26 de octubre.
Los K se sacuden las esquirlas y piensan en un nuevo comienzo
Cómo se rearma Fuerza Patria Córdoba tras la magra cosecha del 26-0 y la pérdida de representatividad parlamentaria.
Macri le dio el PRO Córdoba a Soher El Sukaria
Por tercera vez consecutiva, el PRO nacional volvió a intervenir el sello cordobés. Esta vez, el partido quedó en manos de Soher El Sukaria y Oscar Agost Carreño vuelve a la Justicia.