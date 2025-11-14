De Rivas ratificó la defensa de la cultura en tiempos de ajuste

De Rivas presentó la grilla de la Feria del Libro que iniciará la semana próxima. Hubo un momento emotivo cuando se reco

Por Gabriel Marclé

En un contexto nacional atravesado por la austeridad y los recortes en áreas sociales, el intendente Guillermo De Rivas eligió la Feria del Libro como escenario para reafirmar una postura que lo distancia del rumbo marcado por el Gobierno nacional. “Aunque rasquemos el último peso de la olla, seguiremos sosteniendo la cultura”, dijo ayer durante la presentación oficial de la 21ª edición del evento, que este año se desarrollará en el recuperado Ex Palacio de Justicia, bajo el lema “Somos o no somos”.

La frase, que sonó como una consigna política, no pasó inadvertida entre los presentes. En tiempos donde el discurso del ajuste domina la agenda, el mandatario riocuartense volvió a poner a la cultura en el centro del mensaje municipal. No es la primera vez que lo hace: el año pasado, con su gestión recién asumida, la Feria del Libro se transformó en uno de los primeros espacios donde se escucharon las primeras críticas veladas de la administración local hacia Javier Milei. De hecho, la imagen de “rascar la olla” ya había sido presentado en aquella edición.

La continuidad del evento, su magnitud y el esfuerzo por sostenerlo pese a la contracción presupuestaria se leen como un gesto deliberado de diferenciación. Con más de 80 expositores confirmados y actividades en distintas sedes, la nueva edición no solo busca celebrar el libro, sino también defender el lugar de la cultura como política de Estado en la ciudad. En ese sentido, el planteo del intendente parece reflejar una respuesta a la coyuntura actual, pero también a la continuidad de un ciclo que fue parte de todas las gestiones municipales desde hace 21 años, peronistas y mayormente radicales.

“Es una edición muy especial, donde ratificamos la continuidad de la Feria del Libro de Río Cuarto, que desde hace 21 años se viene realizando con todos los gobiernos”, sostuvo De Rivas, quien además destacó el valor simbólico del nuevo espacio: el Ex Palacio de Tribunales, un edificio cedido por la Provincia al Municipio y recuperado para actividades culturales.

A su lado, el presidente de la Fundación por la Cultura, Alberto Garavaglia, resaltó la escala del evento y el desafío de montar una feria en un edificio patrimonial. “Tendremos unos 80 expositores, con presentaciones individuales, editoriales y librerías, y un trabajo interdisciplinario que busca integrar más expresiones artísticas”, detalló.

La Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de su editorial Unirío, también tendrá protagonismo, reafirmando el vínculo entre el ámbito académico y el ecosistema cultural local, justo en un momento particular para las casas de altos estudios: la Feria del Libro será caja de resonancia de los reclamos del sector.

Finalmente, el intendente aprovechó la presentación para recordar a Fernando Sassatelli, ex titular de la Fundación por la Cultura y uno de los impulsores de llevar la feria al Ex Palacio, quien falleció en septiembre pasado. “Fue quien soñó con recuperar este espacio para hacer la feria. Gracias a él, esto es posible”, dijo, en un tramo más emotivo del acto donde se vio a un De Rivas emocionado hasta las lágrimas.

La Feria del Libro Juan Filloy abrirá sus puertas del 17 al 24 de noviembre con entrada libre y gratuita, y tendrá como subsedes el Teatrino de la Trapalanda, el Viejo Mercado y el Museo Histórico Regional. Sin embargo, más allá del programa cultural, la apuesta municipal también se lee en clave política: en un país donde el Gobierno nacional cuestiona la inversión en cultura, De Rivas busca sostener el mensaje de que el ajuste no puede ser sinónimo de desierto cultural.