Río Cuarto14 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández


El Cívico tomó nota

Temprano en la mañana, uno de los primeros mensajes que recibía el periodista llegaba de parte de un dirigente del peronismo en el sur.

Dirigente: Che, leí su nota del miércoles. Pensé que no se iba a hablar tanto de lo que vienen planteando los intendentes puertas adentro. 

Periodista: Si se sabe, es porque quieren que se hable del tema. ¿No?

D: Usted sabe. Igual, le quería aportar que antes de la nota ya estaban cruzando llamados los intendentes con gente del Centro Cívico. Parece que tomaron nota. 

P: ¿Ah sí? En qué terminará eso, ¿no?

D: En una reunión. Me comentaron que las autoridades provinciales se enteraron de que se estaban reuniendo. De hecho, esta noche (por el jueves) parece que se juntan los de Río Cuarto con los de Juárez Celman. Se estaba haciendo grande la cosa…

P: ¿Cuándo se reúnen con el Cívico?

D: El viernes, parece. van a estar todos los intendentes del sur, no solo los del departamento Río Cuarto. Parece que las inquietudes que vienen transmitiendo son generalizadas entre los peronistas.

P: ¿Quién encabezará esa reunión?

D: Seguro Julián Oberti (director del Centro Cívico de la capital alterna) con Juan Manuel Llamosas. Capaz al Juan también le sirve para llevarles tranquilidad y prometerles que va a mejorar el vínculo. Ahora que se va para la Legislatura…

P: Claro. ¿Seguirá regenteando el Cívico ahora que se va para allá?

D: Pfff. Ahora más que nunca.

Un par de días más 

La periodista dialogaba con el informante tras conocer que aún no se ha tomado una decisión respecto al jury de enjuiciamiento a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por su desempeño en el caso Dalmasso. 

Informante: Hay que esperar un par de días más por el tema del jury. 

Periodista: Eso vi. Había expectativas de que el martes ya hubiera una decisión tomada. 

I: Bueno, tienen seis días hábiles para hacer su descargo. Se evaluará eso y ahí se sabrá si se admite o no el jury. Ya no creo que se pueda postergar más.

P: ¿Es obligatorio que hagan ese descargo?

I: Entiendo que está contemplado en la ley, sí. Más allá de si antes hicieron o no algún tipo de descargo, éste fue requerido por los integrantes del jury.

P: Y si se admite el pedido de jury, en cuatro meses se debiera conocer una resolución. 

I: Así es. Todavía tiene un trecho todo esto: si admiten el jury, el fiscal general debería acusar en el plazo de un mes. Pero insisto en que el simple hecho de tratar una posible destitución de tres fiscales es realmente inédito en la Justicia de Córdoba y en particular en la de Río Cuarto.

