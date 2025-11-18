Enroque Corto
Ruidos en el bloque oficialista | Piden expulsiones en la UCR y sube la temperatura interna | Monzó y las PASO ¿inviables? | 17-N a la De La Sota
La ciudad de Villa Carlos Paz presentó la programación teatral que ofrecerá durante el verano en Buenos Aires.
Informante: Lo organizó la Agencia Córdoba Turismo junto a la Cámara de Empresarios Teatrales de Villa Carlos Paz y la Municipalidad de Villa Carlos Paz.
Periodista: O sea que estuvo Darío Capitani junto al intendente Esteban Avilés.
I.: Mmm…no estuvo el intendente, el titular de la Agencia, sí. Más todos los artistas, salió muy bueno,
P.: Que lotería se sacó Capitani, está en la “agencia de la felicidad” (risas)
I.: Siempre dando buenas noticias (risas). En nombre del Gobierno, el funcionario dijo que “Córdoba decidió no aflojar” y le agradeció a los productores que “arriesgan e invierten”.
La vicegobernadora Myrian Prunotto encabezó en Plaza de Mercedes el acto de “90° Aniversario del Día de la Democracia y la Soberanía Popular”, por el histórico tiroteo acontecido el 17 de noviembre de 1935, tras el cual se terminó en el país la práctica sistemática del fraude electoral.
Informante: Una fecha interesante, que marcó un momento del país conocido como "fraude patriótico". ¿Con quien estuvo la vice?
Alfil: La presidenta comunal, Lorena Amaya, y los legisladores María del Rosario Acevedo, Juan José Blangino y Lucas Valiente, todos de la zona.
Informante: Le cuento que Charo Acevedo, bien cercana al PJ de Llaryora, recordó también el Día del Militante, que se recuerda por la vuelta de Peron del exilio, en 1972.
Alfil: Fecha radical y fecha peronista, todos contentos.
Informante: Digamos.
El informante radical mensajeó al periodista para contarle en lo que andaba.
Informante Radical: Estimado, tengo novedades que pueden ser de su interés.
Periodista: Querido, me alegra que me llame para darme materia prima. Lo escucho.
I.R.: Este lunes, legisladores de la UCR, el Frente Cívico y Encuentro Vecinal recibimos a representantes de las entidades agropecuarias en el marco del análisis del proyecto de presupuesto 2026, que la Provincia presentó hace horas y que se empieza a discutir esta semana.
P.: ¿Y? ¿Quiénes fueron? ¿Qué sensaciones tiene el campo del Presupuesto?
I.R.: No sea ansioso, vamos por partes. Vinieron representantes de la Sociedad Rural, Coninagro, la Federación Agraria y Cartez, expresaron sus impresiones sobre el propuesta, y pidieron que se insistiera con una rebaja en el impuesto de sellos para los arrendamientos y la compra de maquinaria agrícola cordobesa.
P.: Ajá…
I.R.: También solicitaron la creación de una secretaría específica en las fiscalías para delitos rurales y más personal para las patrullas rurales, agradecieron la predisposición de los legisladores y pidieron repetir este tipo de encuentros de trabajo.
ATE convocó a movilizarse contra la reforma laboral este miércoles en todo el país y el clima sindical vuelve a levantar temperatura.
Periodista: —Se puso picante Rodolfo Aguiar con esto de movilizar a ATE nacional contra la reforma laboral ¿Qué me dice? ¿Se sentirá en Córdoba ese paro y movilización?
Informante: —No sabría decirle del paro. Pero por lo pronto, hay una convocatoria para este miércoles 19 en Caseros y Ayacucho, a las 10 de la mañana, para marchar hasta la Secretaría de Trabajo de la Nación.
P: —¿Todo por la reforma laboral que impulsa Milei de la cual mucho no se sabe?
I: —Por eso y por las paritarias congeladas. Aguiar, el secretario general, dijo que “no hace falta esperar letra chica para saber que los quieren joder”. Literal.
P: —¿Y cómo le caerá a Llaryora que haya una réplica de la marcha en Córdoba?
I: —Y… una de las consignas del Gobernador era justamente mantener la conflictividad sindical bajo raya. Veremos qué convocatoria tiene la protesta y qué visibilidad logra a nivel nacional para analizar si resquebraja la incipiente armonía con el Gobierno nacional.
Cada uno por su cuenta y con proyectos separados, fueron los protagonistas de dos encuentros que se activaron este fin de semana.
Determinado a reordenar el partido, el Gobernador reparte el juego para abordar seis frentes: reactivación del PJ, convocatoria a internas, revisión de liderazgos regionales y departamentales, renovación dirigencial de la capital, blindaje del sindicalismo y control de los movimientos sociales.