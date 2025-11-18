Enroque Corto

Capitani en Buenos Aires

La ciudad de Villa Carlos Paz presentó la programación teatral que ofrecerá durante el verano en Buenos Aires.

Informante: Lo organizó la Agencia Córdoba Turismo junto a la Cámara de Empresarios Teatrales de Villa Carlos Paz y la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

Periodista: O sea que estuvo Darío Capitani junto al intendente Esteban Avilés.

I.: Mmm…no estuvo el intendente, el titular de la Agencia, sí. Más todos los artistas, salió muy bueno,

P.: Que lotería se sacó Capitani, está en la “agencia de la felicidad” (risas)

I.: Siempre dando buenas noticias (risas). En nombre del Gobierno, el funcionario dijo que “Córdoba decidió no aflojar” y le agradeció a los productores que “arriesgan e invierten”.

Dia de la Democracia y dia del Militante

La vicegobernadora Myrian Prunotto encabezó en Plaza de Mercedes el acto de “90° Aniversario del Día de la Democracia y la Soberanía Popular”, por el histórico tiroteo acontecido el 17 de noviembre de 1935, tras el cual se terminó en el país la práctica sistemática del fraude electoral.

Informante: Una fecha interesante, que marcó un momento del país conocido como "fraude patriótico". ¿Con quien estuvo la vice?

Alfil: La presidenta comunal, Lorena Amaya, y los legisladores María del Rosario Acevedo, Juan José Blangino y Lucas Valiente, todos de la zona.

Informante: Le cuento que Charo Acevedo, bien cercana al PJ de Llaryora, recordó también el Día del Militante, que se recuerda por la vuelta de Peron del exilio, en 1972.

Alfil: Fecha radical y fecha peronista, todos contentos.

Informante: Digamos.

La oposición construye sintonía con el campo

El informante radical mensajeó al periodista para contarle en lo que andaba.

Informante Radical: Estimado, tengo novedades que pueden ser de su interés.

Periodista: Querido, me alegra que me llame para darme materia prima. Lo escucho.

I.R.: Este lunes, legisladores de la UCR, el Frente Cívico y Encuentro Vecinal recibimos a representantes de las entidades agropecuarias en el marco del análisis del proyecto de presupuesto 2026, que la Provincia presentó hace horas y que se empieza a discutir esta semana.

P.: ¿Y? ¿Quiénes fueron? ¿Qué sensaciones tiene el campo del Presupuesto?

I.R.: No sea ansioso, vamos por partes. Vinieron representantes de la Sociedad Rural, Coninagro, la Federación Agraria y Cartez, expresaron sus impresiones sobre el propuesta, y pidieron que se insistiera con una rebaja en el impuesto de sellos para los arrendamientos y la compra de maquinaria agrícola cordobesa.

P.: Ajá…

I.R.: También solicitaron la creación de una secretaría específica en las fiscalías para delitos rurales y más personal para las patrullas rurales, agradecieron la predisposición de los legisladores y pidieron repetir este tipo de encuentros de trabajo.

Córdoba se suma a la movilización nacional de ATE

ATE convocó a movilizarse contra la reforma laboral este miércoles en todo el país y el clima sindical vuelve a levantar temperatura.

Periodista: —Se puso picante Rodolfo Aguiar con esto de movilizar a ATE nacional contra la reforma laboral ¿Qué me dice? ¿Se sentirá en Córdoba ese paro y movilización?

Informante: —No sabría decirle del paro. Pero por lo pronto, hay una convocatoria para este miércoles 19 en Caseros y Ayacucho, a las 10 de la mañana, para marchar hasta la Secretaría de Trabajo de la Nación.

P: —¿Todo por la reforma laboral que impulsa Milei de la cual mucho no se sabe?

I: —Por eso y por las paritarias congeladas. Aguiar, el secretario general, dijo que “no hace falta esperar letra chica para saber que los quieren joder”. Literal.

P: —¿Y cómo le caerá a Llaryora que haya una réplica de la marcha en Córdoba?

I: —Y… una de las consignas del Gobernador era justamente mantener la conflictividad sindical bajo raya. Veremos qué convocatoria tiene la protesta y qué visibilidad logra a nivel nacional para analizar si resquebraja la incipiente armonía con el Gobierno nacional.