Enroque Corto

Enroque Corto18 de noviembre de 2025
Capitani en Buenos Aires

La ciudad de Villa Carlos Paz presentó la programación teatral que ofrecerá durante el verano en Buenos Aires. 

Informante: Lo organizó la Agencia Córdoba Turismo junto a la Cámara de Empresarios Teatrales de Villa Carlos Paz y la Municipalidad de Villa Carlos Paz. 

Periodista: O sea que estuvo Darío Capitani junto al intendente Esteban Avilés. 

I.: Mmm…no estuvo el intendente, el titular de la Agencia, sí. Más todos los artistas, salió muy bueno, 

P.: Que lotería se sacó Capitani, está en la “agencia de la felicidad” (risas)

I.: Siempre dando buenas noticias (risas). En nombre del Gobierno, el funcionario dijo que “Córdoba decidió no aflojar” y le agradeció a los productores que “arriesgan e invierten”. 

Dia de la Democracia y dia del Militante

La vicegobernadora Myrian Prunotto encabezó en Plaza de Mercedes el acto de “90° Aniversario del Día de la Democracia y la Soberanía Popular”, por el histórico tiroteo acontecido el 17 de noviembre de 1935, tras el cual se terminó en el país la práctica sistemática del fraude electoral.

Informante: Una fecha interesante, que marcó un momento del país conocido como "fraude patriótico". ¿Con quien estuvo la vice? 

Alfil: La presidenta comunal, Lorena Amaya, y los legisladores María del Rosario Acevedo, Juan José Blangino y Lucas Valiente, todos de la zona.

Informante: Le cuento que Charo Acevedo, bien cercana al PJ de Llaryora, recordó también el Día del Militante, que se recuerda por la vuelta de Peron del exilio, en 1972.

Alfil: Fecha radical y fecha peronista, todos contentos.

Informante: Digamos.

La oposición construye sintonía con el campo

El informante radical mensajeó al periodista para contarle en lo que andaba.

Informante Radical: Estimado, tengo novedades que pueden ser de su interés.

Periodista: Querido, me alegra que me llame para darme materia prima. Lo escucho.

I.R.: Este lunes, legisladores de la UCR, el Frente Cívico y Encuentro Vecinal recibimos a representantes de las entidades agropecuarias en el marco del análisis del proyecto de presupuesto 2026, que la Provincia presentó hace horas y que se empieza a discutir esta semana.

P.: ¿Y? ¿Quiénes fueron? ¿Qué sensaciones tiene el campo del Presupuesto?

I.R.: No sea ansioso, vamos por partes. Vinieron representantes de la Sociedad Rural, Coninagro, la Federación Agraria y Cartez, expresaron sus impresiones sobre el propuesta, y pidieron que se insistiera con una rebaja en el impuesto de sellos para los arrendamientos y la compra de maquinaria agrícola cordobesa.

P.: Ajá…

I.R.: También solicitaron la creación de una secretaría específica en las fiscalías para delitos rurales y más personal para las patrullas rurales, agradecieron la predisposición de los legisladores y pidieron repetir este tipo de encuentros de trabajo.

Córdoba se suma a la movilización nacional de ATE

ATE convocó a movilizarse contra la reforma laboral este miércoles en todo el país y el clima sindical vuelve a levantar temperatura.

Periodista: —Se puso picante Rodolfo Aguiar con esto de movilizar a ATE nacional contra la reforma laboral ¿Qué me dice? ¿Se sentirá en Córdoba ese paro y movilización?

Informante: —No sabría decirle del paro. Pero por lo pronto, hay una convocatoria para este miércoles 19 en Caseros y Ayacucho, a las 10 de la mañana, para marchar hasta la Secretaría de Trabajo de la Nación.

P: —¿Todo por la reforma laboral que impulsa Milei de la cual mucho no se sabe?

I: —Por eso y por las paritarias congeladas. Aguiar, el secretario general, dijo que “no hace falta esperar letra chica para saber que los quieren joder”. Literal.

P: —¿Y cómo le caerá a Llaryora que haya una réplica de la marcha en Córdoba?

I: —Y… una de las consignas del Gobernador era justamente mantener la conflictividad sindical bajo raya. Veremos qué convocatoria tiene la protesta y qué visibilidad logra a nivel nacional para analizar si resquebraja la incipiente armonía con el Gobierno nacional.

Los seis frentes de la reconfiguración peronista

Felipe Osman
17 de noviembre de 2025

Determinado a reordenar el partido, el Gobernador reparte el juego para abordar seis frentes: reactivación del PJ, convocatoria a internas, revisión de liderazgos regionales y departamentales, renovación dirigencial de la capital, blindaje del sindicalismo y control de los movimientos sociales.