La UCR busca liderazgos para sostener su apuesta hacia 2028

Por Gabriel Marclé

“En estas condiciones, no podemos aspirar a recuperar la Municipalidad”, le expresaba un dirigente radical a Alfil tras una de las últimas charlas internas posteriores a las legislativas de octubre. El nuevo golpe, marcado por la pobrísima performance de la lista pura de Ramón Mestre, dejó a la militancia tambaleante y hasta permeable al canto de sirenas de quienes proponen trabajar con libertarios o cordobesistas. “Son atajos”, advertía el mismo dirigente sobre esas alternativas de alianza con sectores hoy mejor posicionados, aunque reconocía que el estado actual del centenario partido no ayuda a imaginar los desafíos venideros con aires de victoria. El más convocante de ellos —al menos para los riocuartenses— es la lejana disputa municipal de 2028.

Es cierto: falta muchísimo para esa contienda y estará condicionada por los resultados provinciales y nacionales de 2027. Pero la dirigencia no puede evitar anticiparse al próximo momento clave del escenario local, donde el radicalismo históricamente fue protagonista. Aunque la última elección municipal terminó siendo la peor desde la vuelta de la democracia —y dejó la representación legislativa más baja de la historia local—, persiste cierta resistencia a la idea de resignar liderazgo y convertirse en furgón de cola.

Si bien nadie se atreve a hablar públicamente sobre los pasos necesarios para que la UCR recupere su estirpe y vuelva a pensarse como líder de la oposición en 2028, el debate atraviesa la agenda interna. Cuando se analiza quiénes permanecen dentro y quiénes migran hacia otros espacios, se discute, en definitiva, el capital humano con el que el frente contará para enfrentar al peronismo, que gobierna la ciudad desde 2016.

Por eso, los nombres —y la capacidad de cada uno de mantener viva la llama boina blanca en los próximos años— serán clave en los armados que comenzarán a perfilarse tras el impasse del verano. Se trata de paliar una crisis de representación, similar a la que atraviesa buena parte del arco político, identificando figuras que puedan reanimar expectativas mientras se avanza en la tan anticipada renovación partidaria.

En ese contexto volvió a tomar fuerza la alternativa de reposicionar a los dirigentes más movilizadores del radicalismo, aquellos que, producto de errores de gestiones anteriores y derrotas electorales, habían perdido espacio en la discusión local. Algo de eso empezó a verse meses atrás, cuando la UCR provincial aún desconocía su destino en las legislativas y en Río Cuarto sonaban las trompetas que convocaban a construir un radicalismo anti Milei.

Fue el exintendente Juan Jure quien se puso al frente de ese proceso, incluso antes de que Mestre se confirmara como candidato a diputado nacional. En el acto del 9 de julio, el “turco” reunió a más de quinientas personas en un salón a las afueras de la ciudad para dar su primer discurso político en años y llamar a una “revolución radical” que ayudara a reconstruir al partido frente a las tentaciones de otros espacios.

Luego llegarían las confirmaciones de intendentes radicales que se pasaron a Provincias Unidas con Juan Schiaretti y “la marcha de las pelucas” de dirigentes locales que fiscalizaron para La Libertad Avanza. Pero también resurgió la imagen de unidad entre las figuras más resonantes de la ciudad, que incluso aparecieron juntas en un video llamando a acompañar la lista de Mestre.

Un año después de las municipales, y en plena campaña legislativa, distintos núcleos de la UCR Río Cuarto volvieron a confluir en un mismo sentido: revalorizar el sello propio del partido. Allí estuvieron Jure, Gonzalo Parodi —último candidato a intendente del frente radical—, el presidente de la UCR Centro, Marcos Curletto, y hasta el histórico Conrado “Cacho” Storani, todos tirando para el mismo lado.

Aunque el resultado final de esa experiencia no fue el esperado, los “puros” no le adjudican la derrota a un desgaste irremontable del radicalismo, sino a una coyuntura desfavorable que aseguran tener tiempo de enfrentar. “Es momento de volver a las bases y reencontrarnos con lo que nos representa”, repiten desde hace meses, una consigna que esperan reforzar durante los próximos años. En ese marco, Jure y Parodi, entre otros, podrían jugar un rol importante en la recuperación del protagonismo.

Así, el radicalismo riocuartense avanza en su propia reconstrucción, confiando en que el escenario político terminará dándole las herramientas necesarias para volver al centro de la escena. Las reuniones internas que ya se suceden se enfocan en los temas donde el partido podría crecer, especialmente ante un eventual desgaste de la gestión encabezada por Guillermo De Rivas. Al mismo tiempo, empieza a asomar la reaparición de voces más altisonantes del espacio —entre exintendentes, exconcejales y militantes jóvenes— dispuestas a mantener a flote la estructura y reforzar la guardia para los golpes que puedan venir. El objetivo, el mismo desde hace tres periodos: construir la mejor opción radical para volver a gobernar la ciudad.